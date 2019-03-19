Эмоциональное выгорание на работе: что делать

В современном мире многие из нас находятся под воздействием регулярных стрессовых ситуаций. Постепенно накапливается умственное, физическое и эмоциональное напряжение. В результате возникает чувство апатии, равнодушие к тому, во что прежде было вложено много сил и энергии. Создается ощущение замкнутого круга, из которого, казалось бы, нет выхода.

Чаще остальных с такими проблемами сталкиваются люди, профессия которых напрямую связана с большой ответственностью, режимом многозадачности, постоянно меняющимися требованиями к работе и нескончаемой рутиной. Как справиться с эмоциональным выгоранием, если позитивных факторов в трудовой деятельности становится с каждым днем все меньше?

Управление нагрузкой

Постарайтесь пересмотреть свой список дел, разделить его на самые важные, сложные или, наоборот, менее значимые и быстро решаемые вопросы. В приоритете, конечно же, будет завершение срочных дел, а далее стройте свой рабочий день, постепенно выбирая время для решения наиболее приятных задач.

Разделите объемные цели на более мелкие, продвигаясьпостепенно. Если сильно устаете, делайте небольшие перерывы. При необходимости переключайтесь между вопросами, если в определенный момент кажется, что поиск решения проблемы изнуряет и зашел в тупик. Возможно, такой подход поможет взглянуть на выбор верного пути под другим углом и с новой точки зрения, особенно когда ситуация выходит из-под контроля.

Если у вас есть подчиненные или помощники, то делегируйте им часть полномочий, но не забывайте про свою ответственность и контроль. Важно понимать: ваши подчиненные могут быть подвержены эмоциональному выгоранию в большей степени, что скажется на эффективности работы отдела в целом. Будучи предусмотрительным руководителем, не упустите этот момент, ведь эффективнее сохранять, мотивировать и развивать уже имеющихся сильных сотрудников, чем заниматься бесконечным подбором и обучением новой команды.

Отдых

В любом деле необходима пауза, которая даст время на то, чтобы отвлечься от ежедневной рутины. Если у вас накопились заслуженные отпускные дни, то с появлением симптомов эмоционального выгорания самое время воспользоваться своим правом на отпуск. Смена обстановки поможет зарядиться новыми эмоциями, отвлечься от рутинных проблем. Если есть возможность, посетите новые города или страны. В условиях недостаточности или ограниченности бюджета подойдет более обыденная и доступная смена обстановки: прогулка по парку, ужин в кафе, где ранее не бывали, или поход в кинотеатр на долгожданную премьеру фильма.

Для кого-то будет в радость провести свободные дни дома у телевизора, выспаться, прослушать весь день любимую музыку, лежа на диване, — каждому свое. Нет причин обвинять себя в безделье, лишь вам известно, что именно требуется вашему организму для восстановления сил.

Занятие по душе

Выделите хотя бы пару часов вечером, чтобы заняться тем, что действительно нравится. Возможно, для кого-то это вышивание крестиком, вязание, выпечка пирогов или игра на гитаре. Если человек постоянно перегружен нелюбимой работой, дорогое сердцу хобби поможет отвлечься, расслабиться, переключиться и восстановить силы после насыщенного трудового дня, порадовать позитивными эмоциями и подарить впечатления, которых так не хватает. Особенно стоит порадоваться за тех людей, которые смогли трансформировать свое хобби в профессиональную деятельность, потому что они получают деньги, создавая или делая то, что им нравится. Такие люди живут в полной гармонии с собой и не терзаются душевными противоречиями каждый будний день.

Спорт

Не секрет, что физкультура оказывает положительное действие на наше тело. Занятия спортом укрепляют иммунитет, мобилизуют защитные силы организма, улучшают настроение и способствуют притоку новых сил. Ученые давно доказали, что регулярная физическая нагрузка способствует выработке гормонов счастья. Поэтому полезно будет выделить в своем насыщенном графике время на тот спорт, который вам по душе, будь то фитнес, плавание, восточные танцы или простой комплекс упражнений. Также в качестве легкой физической нагрузки подойдет пешая прогулка. Наполняясь энергией, получите заряд бодрости, и, возможно, рабочий настрой вновь вернется.

Время с семьей

Так складывается жизнь, что многим из нас в погоне за финансовыми целями не хватает времени на общение с семьей. А ведь забота о близких и любимых приносит радость, создает внутреннее чувство уюта. Как правило, спустя много лет люди сожалеют, что упустили возможность провести время в кругу семьи. Деньги всегда можно заработать, а время, проведенное с семьей, невозможно ничем заменить. Помните, что ваши родные люди — это самое главное сокровище, подаренное судьбой, несмотря на возможные разногласия и противоречия во мнениях. Семейная поддержка и общение с близкими людьми являются особым эликсиром в борьбе с эмоциональным выгоранием.

Обращение к профессиональному психологу

Негативные эмоциональные проявления отрицательно сказываются на физическом состоянии человека, что может нанести вред здоровью. Если простые, выше изложенные экспресс-действия по восстановлению своего эмоционального состояния не помогают и присутствует риск появления депрессии, то, не теряя времени, нужно обратиться к психологу. Специалист, применяя профессиональные подходы, поможет разобраться в корне причины такого состояния и выявить верный путь преодоления проблемы.

Другая работа

Профессиональное эмоциональное выгорание наступает, когда вы не видите результаты своей работы, здраво оцениваете отсутствие карьерного или профессионального роста, ощущаете нехватку поощрения за проделанный труд, как с финансовой точки зрения, так и с нематериальной стороны. В результате возникает падение самооценки и чувство собственной неэффективности на фоне повышенной ответственности за результаты труда. В итоге приходит осознание неспособности делать на регулярной основе то, что нравится и наполняет вдохновением, вы занимаетесь нелюбимым делом, постоянно сталкиваетесь с необходимостью решать проблемы, от которых вы устали. Возможно, необходимо сменить обстановку или найти другую работу, ведь данное состояние является тем самым сигналом для переосмысления жизненных аспектов и поводом оглянуться вокруг.