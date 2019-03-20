10 фраз, которые вам лучше не произносить

Психологи напоминают, что мысли материальны, и чтобы лишний раз не нагнетать обстановку и не привлекать еще больше негатива в свою жизнь, лучше не произносить те или иные фразы. И даже если вы считаете, что все это ерунда и слова никаким образом не могут вам навредить, все равно взгляните на «нежелательный список» от Passion.ru — возможно, найдете что-то знакомое, то, что произносите чаще всего.

«Я это делаю в последний раз»

Вот эту фразу постарайтесь вычеркнуть из своего лексикона и никогда больше не произносить даже про себя. Иначе Судьба может ненароком понять это буквально и этот раз может стать действительно последним. Психологи рекомендуют не программировать себя на негатив и постараться сосредоточиться на ярких и счастливых моментах вашей жизни. Постарайтесь во всем находить плюсы и не раздражайтесь по мелочам (даже если какие-то не очень приятные моменты повторяются в вашей жизни с завидной регулярностью).

«У меня нет на это времени»

На самом деле, время можно найти всегда, вне зависимости от ситуации. А данная фраза является лишь очередной отговоркой и нежеланием что-либо делать. И чем чаще вы будете ее произносить, тем скорее и сами поверите в то, что вы суперзанятой человек, у которого нет даже лишней минуты, которую можно посвятить друзьям и родным. В итоге, ваши близкие просто найдут того, кто готов будет жертвовать своим временем ради них, а вы просто рискуете остаться в полном одиночестве.

«Мои возможности не настолько велики»

Человеческие возможности, на самом деле, безграничны. Если верить экспертам, то во многих стрессовых ситуациях, например, у людей просыпаются такие таланты и умения, о которых они даже не догадывались. Поэтому не стоит заранее убеждать себя, что вы бессильны что-либо сделать. Лучше попробуйте и лишь потом говорите, что именно у вас получилось или нет. Но зато вы никогда не станете корить себя за упущенные возможности и в случае чего, можете смело говорить, что сделали все, что было в ваших силах. Не бойтесь действовать и не давайте возможность другим людям принимать решения и проживать вашу жизнь за вас.

«Мне всегда не хватает денег/я больше не заработаю»

Понятно, что всех денег в мире не заработать, однако если вы постоянно сетуете на то, что вам не на что жить и вы ничего не можете себе позволить, что это как минимум повод задуматься над тем, что именно вы делаете не так. Например, если вы понимаете, что для нормального существования вам не хватает определенной суммы, тогда подумайте, где и как вы ее можете заработать (сменить сферу деятельности на более оплачиваемую, открыть свое дело, превратить хобби в источник дохода, найти подработку и так далее). Вариантов, по мнению экспертов, великое множество. Нужно лишь выбрать то, что подходит именно вам. А если сидеть сложа руки и ничего не предпринимать, тогда, соответственно, ситуация будет лишь усугубляться.

«Я никогда не смогу это сделать»

«Никогда не говори никогда» — помните эту фразу? Эксперты уверяют, что это действительно очень правильная установка, способная мотивировать человека на новые подвиги. Ведь если вы, даже не попробовав что-то предпринять, будете уверены, что у вас ничего не получится, то, в итоге, так оно и произойдет. Поэтому настраивайте себя на победу, а любой проигрыш воспринимайте как возможность еще раз провести работу над ошибками, чтобы уже не совершать их в дальнейшем.

«Я неудачница и никому не нужна»

Еще одна плохая установка, по мнению психологов, которая заранее программирует вас на неудачи. Если постоянно сомневаться в собственных талантах и способностях, то можно бездарно потратить свою жизнь на всякие пустяки и в конце концов заработать невроз и депрессию. Ведь, например, если бы великие люди, начинающие строить карьеру с самых низов, думали, что они неудачники, то они бы просто не достигли бы таких высот и не стали бы богатыми и знаменитыми. Поэтому, вместо того, чтобы в очередной раз жаловаться на то, что вам фатально не везет, лучше почаще напоминайте себе о том, что вы обязательно добьетесь всего, чего хотели.

«Я уже старая/больная/не красивая»

Вместо того, чтобы вешать на себя ярлык (и в конце концов убедить не только себя. Но и окружающих, что вы действительно не очень симпатичная особа), лучше сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах и на том, чем вы можете привлечь внимание других людей. И не важно, что, скажем, ваши параметры далеки от модельных, но если у вас доброе сердце, очаровательная улыбка и желание сделать этот мир чуточку лучше, то будьте уверены, что вас будут окружать лишь достойные люди, которые искренне будут вами восхищаться.

«Я не достойна любви и никому не интересна»

Этими словами вы просто программируете себя на неудачи в личной жизни. Психологи рекомендуют вообще забыть об этих фразах, если, конечно, вы хотите найти настоящую любовь и создать семью. И вместо того, чтобы копаться в собственных недостатках (которые в большинстве случаев вообще надуманы), лучше вспомнить о своих достоинствах и о том, какого человека вы бы хотели видеть рядом с собой. Почаще напоминайте себе, что вы «самая-самая», и тогда вы увидите, что жизнь начнет меняться в лучшую сторону.

«У вас не болезнь, а ерунда. А вот у меня….»

Зачем специально прогнозировать какие-либо события, а тем более то, что касается жизни и здоровья? Во-первых, вы не знаете точно, кому сложнее: вам, с вашими «болячками» или другому человеку, которому его заболевания также кажутся весьма серьезными. Во-вторых, не стоит нагнетать обстановку, по мнению психологов, а лучше перевести все в позитивное русло и убедить себя в том, что все будет прекрасно. А если постоянно твердить, что у вас все плохо, все тело ломит, настроения нет и прочее, прочее, то, вполне вероятно, можно «накликать» на себя все эти неприятности, чтобы не повадно было.

«Глаза бы мои вас не видели»

Еще одна достаточно распространенная фраза, прогнозирующая болезни. Зачем вам столько метафорических оборотов и патетики? Будьте терпимее и научитесь адекватно оценивать обстановку, ведь, положив руку на сердце, ничего такого страшного не произошло, чтобы желать самому себе «никогда больше не видеть человека». А то Судьба может воспринять ваши слова буквально и исполнить ваше желание. Вот, только, действительно ли вы будете готовы к таким последствиям?