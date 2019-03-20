5 способов сказать «нет»

Вы отменяете все свои дела, отодвигаете важные встречи и отчаянно бежите к кому-то на помощь. Знакомо? Каждому из нас порой сложно найти слова для отказа. Но если такая ситуация происходит раз за разом и вы чувствуете, что начинаете жить не своей жизнью, то пора остановиться и сказать четкое «нет».

Мы пообщались со спикерами Synergy Woman Forum и собрали самые интересные способы, как научиться говорить «нет».

Помоги себе сам

Вообще, причин такого поведения множество. Большинство психологов, конечно же, отправляют нас в детство, так как корень всех бед лежит именно там. Желание заслужить родительскую любовь прилежанием и хорошим поведением порождает стремление быть угодным всем и каждому. Ну что ж, даже если это и так — хорошо. Но если вам это доставляет жизненный дискомфорт, то, пожалуй, пора остановиться. Нужно понять, что мы давно не дети, а значит, можем и должны корректировать свои установки. И в этом деле способен себе помочь только ты, и никто другой. Осознание этого факта уже первый шаг к спасению.

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Почему именно русская? Да потому что в нашей стране своеобразная культура общения, которая зачастую очень плавно перетекает из личных отношений в деловые и наоборот. Есть в этом и свои плюсы, но размытие границ общения ведет зачастую к непониманию и необоснованным претензиям. Особенно это касается деловых взаимоотношений. В результате приходится постоянно гадать, какая просьба вытекает из должностных обязанностей, а что можно принять за приятельскую просьбу.

Важно научиться понимать, когда рядовые просьбы плавно перетекают в манипуляции, и научиться вовремя пресекать это. Явные признаки того, что твоей добротой злоупотребляют: внушение чувства вины, просьбы с позиции жертвы, принижение твоей ценности и т. д.

Этот список можно продолжать до бесконечности, и он весь будет состоять из негативных определений. Главное, что ты должна понять, — чувство дискомфорта в общении с человеком явный признак того, что пора бежать. Причем это может выражаться в чем угодно, даже в необоснованно повышенном внимании. Вроде ничего плохого, но есть ощущение, что это неспроста. Итак, вы поняли, что чьи-то просьбы превышают лимит обычной взаимовыручки, теперь надо научиться ограждать себя от этого.

5 способов сказать «нет»

Не обязательно давать ответ моментально. Услышав очередную неудобную просьбу, попросите для себя паузу, чтобы принять решение. И уже после того, как все обдумаете в спокойной обстановке, можете дать окончательный ответ. Гораздо проще отказать человеку по телефону или через электронные сообщения. Если вы отличаетесь особой робостью, то этот прием именно для вас. Третий вариант борьбы с манипулятивными действиями — это предложить взаимовыгодные условия. Да-да, именно как в детстве: ты — мне, я — тебе. И в этом нет ничего такого! Если человек хочет получить что-то от вас, почему бы ему не поделиться чем-то взамен. Отзеркаливайте. Применяйте те же самые приемы, что и ваш оппонент. Он занял позицию жертвы — сделайте то же самое, человек засыпает вас комплиментами — льстите в ответ, это очень удобный прием. Не надо оправдываться. Говоря «нет», делайте это мягко, но в то же время непреклонно. И совсем не обязательно рассыпаться в тысяче извинений, просить войти в положение и расшаркиваться. Просто нет, и все, с пониманием того, что вы не обязаны помогать и имеете полное право на отказ. Если вам сложно сказать «нет» сразу и прямо в лоб, то можно использовать некоторые приемы, которые помогут смягчить этот болезненный процесс:

Безотказный человек — это очень удобно! Иметь под рукой кого-то, кто всегда выполнит любую твою просьбу, — это просто подарок для любого эгоиста. Но задумайтесь, хотител ли вы оставаться тем, кто живет в угоду другим. Вы боитесь обидеть «друга», но не боитесь ли вы при этом обидеть себя? Каждый должен прожить свою собственную жизнь, и вы не обязаны быть для всех подряд хорошей, это просто невозможно. Любят не удобных и безотказных людей, а тех, кто умеет ценить себя и свое время. Попробуйте немного другую для себя роль, станьте более жесткой и эгоистичной.

Сделайте это хотя бы ради эксперимента, а вдруг понравится и вы заживете совсем другой жизнью. Жизнью, где люди пребывают в любви и понимании не ради взаимовыгоды, а просто потому, что они друг у друга есть. Неудобные, непослушные, неправильные, но все равно очень нужные и любимые.