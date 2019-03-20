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5 способов сказать «нет» 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Вы отменяете все свои дела, отодвигаете важные встречи и отчаянно бежите к кому-то на помощь. Знакомо? Каждому из нас порой сложно найти слова для отказа. Но если такая ситуация происходит раз за разом и вы чувствуете, что начинаете жить не своей жизнью, то пора остановиться и сказать четкое «нет».
Мы пообщались со спикерами Synergy Woman Forum и собрали самые интересные способы, как научиться говорить «нет».

Помоги себе сам

Вообще, причин такого поведения множество. Большинство психологов, конечно же, отправляют нас в детство, так как корень всех бед лежит именно там. Желание заслужить родительскую любовь прилежанием и хорошим поведением порождает стремление быть угодным всем и каждому. Ну что ж, даже если это и так — хорошо. Но если вам это доставляет жизненный дискомфорт, то, пожалуй, пора остановиться. Нужно понять, что мы давно не дети, а значит, можем и должны корректировать свои установки. И в этом деле способен себе помочь только ты, и никто другой. Осознание этого факта уже первый шаг к спасению.

Русская рулетка

Почему именно русская? Да потому что в нашей стране своеобразная культура общения, которая зачастую очень плавно перетекает из личных отношений в деловые и наоборот. Есть в этом и свои плюсы, но размытие границ общения ведет зачастую к непониманию и необоснованным претензиям. Особенно это касается деловых взаимоотношений. В результате приходится постоянно гадать, какая просьба вытекает из должностных обязанностей, а что можно принять за приятельскую просьбу.
Важно научиться понимать, когда рядовые просьбы плавно перетекают в манипуляции, и научиться вовремя пресекать это. Явные признаки того, что твоей добротой злоупотребляют: внушение чувства вины, просьбы с позиции жертвы, принижение твоей ценности и т. д.
Этот список можно продолжать до бесконечности, и он весь будет состоять из негативных определений. Главное, что ты должна понять, — чувство дискомфорта в общении с человеком явный признак того, что пора бежать. Причем это может выражаться в чем угодно, даже в необоснованно повышенном внимании. Вроде ничего плохого, но есть ощущение, что это неспроста. Итак, вы поняли, что чьи-то просьбы превышают лимит обычной взаимовыручки, теперь надо научиться ограждать себя от этого.

5 способов сказать «нет»

Если вам сложно сказать «нет» сразу и прямо в лоб, то можно использовать некоторые приемы, которые помогут смягчить этот болезненный процесс:
  1. Не обязательно давать ответ моментально. Услышав очередную неудобную просьбу, попросите для себя паузу, чтобы принять решение. И уже после того, как все обдумаете в спокойной обстановке, можете дать окончательный ответ.
  2. Гораздо проще отказать человеку по телефону или через электронные сообщения. Если вы отличаетесь особой робостью, то этот прием именно для вас.
  3. Третий вариант борьбы с манипулятивными действиями — это предложить взаимовыгодные условия. Да-да, именно как в детстве: ты — мне, я — тебе. И в этом нет ничего такого! Если человек хочет получить что-то от вас, почему бы ему не поделиться чем-то взамен.
  4. Отзеркаливайте. Применяйте те же самые приемы, что и ваш оппонент. Он занял позицию жертвы — сделайте то же самое, человек засыпает вас комплиментами — льстите в ответ, это очень удобный прием.
  5. Не надо оправдываться. Говоря «нет», делайте это мягко, но в то же время непреклонно. И совсем не обязательно рассыпаться в тысяче извинений, просить войти в положение и расшаркиваться. Просто нет, и все, с пониманием того, что вы не обязаны помогать и имеете полное право на отказ.
Безотказный человек — это очень удобно! Иметь под рукой кого-то, кто всегда выполнит любую твою просьбу, — это просто подарок для любого эгоиста. Но задумайтесь, хотител ли вы оставаться тем, кто живет в угоду другим. Вы боитесь обидеть «друга», но не боитесь ли вы при этом обидеть себя? Каждый должен прожить свою собственную жизнь, и вы не обязаны быть для всех подряд хорошей, это просто невозможно. Любят не удобных и безотказных людей, а тех, кто умеет ценить себя и свое время. Попробуйте немного другую для себя роль, станьте более жесткой и эгоистичной.
Сделайте это хотя бы ради эксперимента, а вдруг понравится и вы заживете совсем другой жизнью. Жизнью, где люди пребывают в любви и понимании не ради взаимовыгоды, а просто потому, что они друг у друга есть. Неудобные, непослушные, неправильные, но все равно очень нужные и любимые.
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