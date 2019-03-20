Блогерка обиделась на бренд за то, что ей отказали в сотрудничестве

Пост блогерки (именно так называет себя героиня истории) Беллы Рапопорт вызвал невиданный переполох в соцсетях. 38-летняя женщина полгода назад завела аккаунт в Инстаграм и решила постепенно увеличивать количество подписчиков. В своем профиле Белла рассказывает истории из жизни, а также высказывает свое мнение по остросоциальным темам. В основном она делится своими мыслями на тему феминизма, самореализации и принятии себя.

Соцсети

Но в какой-то момент Рапопорт решила пойти дальше и, видимо, из уютного маленького бложика ей бы очень хотелось перевести свой профиль в формат блога с большим охватом аудитории, да пока не получалось. Но вот представился случай, правда вышло все не совсем так, как задумывала женщина.

Рапопорт обратилась к представителям фирмы Lush и попросила их прислать ей косметику своего бренда на обзор. Взамен на бесплатные образцы товара Белла обещала высказать свое мнение в сториз. В Lush ей ответили, что сотрудничество с ней как с блогером фирму не заинтересовало. Белла принята отказ за оскорбление, сделала выводы и… записала еще порядка 30 сториз, в которых подробно рассказывает, почему считает ответ представителей бренда некорректным.

Соцсети

Впрочем, "хамским" ответ посчитало меньшинство. А на "блогерку" обрушился шквал сообщений от подписчиков и сторонних наблюдателей, которые призывали Рапопорт одуматься и научиться принимать отказ как одну из нормальных возможных реакций.

Соцсети

Рапопорт пока своего мнения не изменила и обвиняет бренд в том, что Lush заставили ее считать себя "никому не нужной х…ей из-под ногтей". Белла уверена, это все потому, что у нее недостаточное количество подписчиков (по состоянию на утро 20 марта у Рапопорт было порядка 6 тысяч подписчиков), чтобы заинтересовать большую косметическую компанию.

Поначалу Белла продолжала снимать сториз, в которых высказывала свое мнение о сложившейся ситуации, а также отвечала на некоторые сообщения, которые сыпались на девушку в директ. В основном в негативном и пренебрежительном ключе. Затем она пообещала перестать читать послания, которые отправляют ей негодующие юзеры. А затем вовсе закрыла свой профиль в Инстаграм.

Соцсети

Общественный резонанс история получила сразу после публикации скрина переписки девушки и представителей Lush. Пользователей возмутило, что блогерка хочет получить что-то даром и недовольна возможным отказом. Позже историю подхватили и СМИ.