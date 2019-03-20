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Правила общения со свекровью 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Моя свекровь – монстр"
Сколько придумано анекдотов о вечном противостоянии невесток и свекровей… Но ведь ситуации взяты из реальной жизни, где всегда были и будут трения в отношениях поколений. Что касается свекрови, то она многим видится едва ли не ведьмой в юбке, чья основная задача — разлучить любимого сыночка с ненавистной супругой. Даже если вам не повезло и это недалеко от истины, все равно не стоит спешить открывать театр военных действий. Можно попытаться наладить общение с матерью своего мужа и не делать его заложником ваших плохих отношений.
Как найти общий язык со свекровью? Это вечный вопрос и каждая невестка отвечает на него по-своему. И хоть мама мужа и не кусается, многие все силы бросают на борьбу с ней и часто проигрывают. Несчастный, оказавшись между двух огней, долго мечется, но в итоге отказывается от одной любимой женщины в пользу другой. Многие пары развелись по этой причине. Психологи считают: для того чтобы в семье царили мир и согласие, в отношениях важно придерживаться определенных правил.

Жить отдельно

Любовь к родственникам измеряется километрами. Что-то в этой фразе есть. Самое важное на этапе создания семьи — отдельное жилье. И пусть есть способы ужиться со свекровью, это все равно очень и очень проблематично. Ну, правда. Ведь она хозяйка в своем доме, а вы претендуете не только на ее ненаглядного «ребенка», но еще и строите быт на чужой территории. Где и правила тоже не ваши. В чужой монастырь со своим уставом не лезут.
И странно выслушивать упреки в адрес матери благоверного, дескать, не так ведет хозяйство или мешает молодой паре. Создайте свой дом, вот там и порядки будут вашими. Да, жить в съемной квартире или взять и платить ипотеку непросто, но здесь два варианта — либо терпеть, либо нет.

Сохранять дистанцию

Знаете, как в США говорят полицейские, задерживая подозреваемого? По правилу Миранды, американец слышит следующую фразу: «Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Ну, вот примерно это же относится и к разговорам со свекровью. Она вам не подруга и не мать и на все смотрит со своей «колокольни». И всегда-всегда будет защищать интересы своего сына.
О расходах на шопинг, украшения, путешествия и рестораны лучше не распространяться, редкая свекровь обрадуется тому, как вы тратите деньги из семейного бюджета. Даже если зарабатываете в пять раз больше ее «дитя».

Не жаловаться ей на мужа

Как бы вы ни были близки со свекровью, а такое тоже случается, не надо посвящать ее в размолвки с благоверным. Хочется поговорить о нем? Только с позиции похвалы. Какой он умный/хозяйственный и как сильно вам с ним повезло. Мол, воспитали отлично. Откровенно льстить не стоит, но о проблемах в браке, если они имеются, лучше умолчать. Вы сказали и забыли, а неосторожное слово в адрес ее сына она точно припомнит при удобном случае. Не загружать заботой о внуках Нормальные бабушки любят внуков, вот только если не обременять их круглосуточной заботой о них. Глупо думать, что у женщин, пусть даже в возрасте, нет занятий интересней, чем воспитывать детей. Нередко они сами с радостью проводят время с малышами, но это не значит, что кто-то должен отказаться от своей жизни в вашу пользу. Потому лучше, если общение будет в радость, а не казаться тяжким бременем.

Не пытаться настроить мужа против мамы

Частая ошибка невесток — критиковать свекровь. Если ваш муж человек адекватный, для него мать не пустое место. Пусть ее мнение для него и не истина в последней инстанции, но оно все равно имеет вес. Желая показать свое превосходство и злословя в адрес женщины, которая родила, кормила, поила, учила, лечила вашего будущего супруга, вы только портите отношения с ним. Не претендовать на первенство После свадьбы многим новоиспеченным женам кажется, что они занимают лидирующую роль в жизни мужа. С этим можно соглашаться, можно спорить. Но чтобы его мать была к вам благосклонна, полезно подчеркивать ее значимость, а не пытаться вычеркнуть из жизни. Да, ее постоянное присутствие и контроль — нежелательная крайность, но вряд ли стоит пытаться ограничить ее общение с сыном. Да и вообще, родители — это святое, помните?

Не впутывать мужа в ваши конфликты

Если добиться гармонии не вышло, все же лучше не сообщать мужу детали конфликтов с его мамой. Ну, считает, что сын женился неудачно, не она же вас выбирала? Не нравитесь и ладно. Зачем в ваши, пусть и натянутые отношения втягивать избранника? Он, бедняга, не сможет принять ту или иную сторону, да и глупо требовать этого. Старайтесь решать проблемы полюбовно и без «подкрепления». Не отвечать на оскорбления И если скандал имеет место, желательно не опускаться до оскорблений и не отвечать на них. Все-таки свекровь — человек старше вас и некрасиво хамить в ее адрес. Сама поступает так? Ну, пусть и остается на ее совести. Вполне вероятно, что со временем она поймет неправоту и извинится за грубость, а вот вашу не забудет до конца дней. Нашла коса на камень? Выдохните, минимизируйте общение, но только не шлите эту даму по известному адресу, держите себя в руках.

Прислушивайтесь к советам

Свекрови нередко дают те или иные рекомендации, о которых, собственно, никто не просил. Если речь идет о еде, ведении быта или воспитании детей, к чему-то можно и прислушаться, если ничего крамольного не звучит. Скорей всего мама мужа просто чувствует себя ненужной или хочет помочь советом. В любом случае, не стоит воспринимать все в штыки, ведь жизненного опыта у свекрови, как не крути, больше.
И еще. Если у вас есть сын, пройдет несколько десятилетий и вас тоже не минует чаша сия. Вполне вероятно, он женится, и невестка тоже будет «отстаивать свои права». Даже если ваша свекровь — действительно сущее зло, это нисколько не умаляет тот факт, что она многое сделала для вашего мужа и уже за это стоит быть ей благодарной. А если проявить гибкость и найти в себе мудрость, это только укрепит домашний очаг. Ведь худой мир, как известно, лучше доброй ссоры.
Да и неплохо бы к некоторым ситуациям относиться с юмором. Вон, как героиня Дженнифер Лопес в фильме «Моя свекровь — монстр». Даже драку в день свадьбы устроила, но в конце концов подружилась с заклятым врагом.
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