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Почему мы стесняемся брать деньги у мужчины 

Умная 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Большие деньги"
С развитием общества, а особенно с появлением феминизма женщины стали намного самостоятельнее — при желании, каждая из нас может добиться хорошей позиции и ни в чем себе не отказывать. Но жизненные ситуации бывают разные, и поэтому не стоит бояться попросить своего мужчину о деньгах.

Нормально ли это?

Главное в отношениях двух людей — равноправие. Если вы уверены, что ваш мужчина может вам материально помочь точно так же, как и вы ему, то никто не запрещает делать это по обоюдному согласию. В данной ситуации главное различать такие понятия, как «взять деньги» и «сидеть на шее». Если оба человека одинаково целеустремленны и стремятся быть успешными людьми, то в том, чтобы взять деньги у своего партнера, нет ничего плохого. Такие детали лучше обговаривать в самом начале отношений, чтобы понять, схожие ли у вас взгляды на финансы.
Тем более, что мужчине платить за свою женщину не должно быть стыдно или неприятно — это одно из проявлений заботы о близком человеке. Заботиться можно по-разному, и, когда у женщины есть какие-либо финансовые трудности, мужчина захочет ей помочь, это совершенно нормально.

Чувство долга

Также не стоит чувствовать, что вы кому-то что-то должны, если ваш мужчина согласился оплатить вам что-либо/купить что-либо или просто дать денег. Это акт доброй воли, и вам совсем не обязательно думать, что это стоит как-то «заслужить» или «отплатить».
Вы всегда можете вернуть ему деньги потом, либо сделать для него что-то взамен, когда он будет нуждаться в помощи. Здоровые отношения строятся по принципу взаимопомощи и взаимоуважения. Если ваш партнер открыто намекает или требует от вас что-либо взамен материальных вещей, либо, имея возможность, совсем не помогает вам, зная, что у вас очень трудное положение — вероятно, что вы находитесь в абьюзивных отношениях.

Почему нам неловко?

И все же, даже если мы знаем, что это нормально, брать деньги у молодого человека все равно неловко. Такое чувство вполне объяснимо психологически — когда мы просим что-то у кого-то, значит, мы не можем получить это сами, и это выставляет нас слабыми.
Но это совершенно не значит, что мы в самом деле не можем сами за себя постоять или заплатить — это лишь означает, что, возможно, вы ещё не привыкли к человеку, а на первых порах всегда неловко. Даже если это и подсознательно, нам все равно не хочется выглядеть более беспомощной, чем партнёр, тем более в 21 веке!
Но когда пара притирается друг к другу, обычно финансы прекращают быть чьей-либо собственностью и партнеры абсолютно спокойно (при наличии определенных договорённостей, конечно) могут платить друг за друга и не беспокоиться о деньгах, ведь они практически одно целое — и это совершенно нормально.
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