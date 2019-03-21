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На что способно материнское проклятие 

Кириллица 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Проклятие — это выражение крайней степени неприязни и осуждения, словесное пожелание зла другому, как правило — выраженное эмоционально. Страх перед проклятием, особенно — родительским, весьма древний и основан он на смеси архаических традиций, суеверий и христианства, своеобразно переработанного народным сознанием.

Родительское проклятие в русской мифологии

В архаическом обществе родительская власть и авторитет были абсолютными, а потому и родительскому проклятию придавалось особое мистическое значение. В верованиях, основанных на языческих воззрениях, проклятие часто облекалось в форму заклинания, то есть представляло собой некий «магический ритуал», якобы, способный навредить человеку.
Согласно славянской мифологии, судьба человека, проклятого родителями (особенно — матерью) довольно трагична. Хотя само проклятие можно было получить как намеренно, так и случайно. Считалось, что его можно заслужить каким-либо серьёзным проступком по отношению к родителю, например, оскорблением, ослушанием, ложью — и за это быть словесно проклятым. В народе считалось, что с этой поры душа такого человека не будет иметь покоя ни при жизни, ни после смерти — земля не примет его тело и загробный мир не упокоит его души, пока родитель, проклявший его, не снимет с него «заклятие». Также считалось, что проклятый матерью человек может и физически не умереть, до той поры, пока проклятие не будет снято. Но при этом, подобен он будет покойнику, так как с момента проклятия он попадает под власть нечистой силы и становится «пограничником» между миром живых и мёртвых. Именно такие люди, согласно народным представлениям, становятся впоследствии «лешими», «русалками», «водяными» и так далее. Пока над ними довлеет проклятие, они не могут жить ни в этом мире, ни в потустороннем, и обречены на существование в особых местах — чащах, болотах, озёрах. Согласно мифологии, такие существа враждебно относятся к людям и стараются им навредить.
Однако чаще всего можно было получить проклятие «по неосторожности» — когда мать, в раздражении могла выбранить своего ребёнка («Чёрт тебя побери», «Леший тебя возьми»), таким образом непреднамеренно «отдав» его во власть нечистой силе, которая даже может подменить его или «унести» из дома в свой мир. Вернуть же его назад будет трудно — он может скитаться по лесу, по полям, выглядеть безумным, похожим на бесноватого и его невозможно будет узнать. Считалось, что если мать нечаянно выругала ребёнка, и тот внезапно исчез, надо тут же с иконой обойти деревню трижды, чтобы нечистая сила не унесла его из мира людей.

Проклятие и христианство

В христианстве традиционно большая роль отводится родительскому благословению, как проявлению любви и помощи. Однако, к проклятию, как к проявлению зла, христианство всегда относилось негативно. Проклятие, согласно христианскому учению, способно навредить, прежде всего, самому проклинающему, так как, усугубляя обиду и умножая злобу в его душе, отдаляет её от Христа. Проклятие противоположно заповеди любви, а потому не может быть угодно Богу. И, конечно, как и любое злое слово, сказанное сгоряча, оно несёт в себе отрицательный энергетический посыл, психологически влияющий на человека. Не стоит верить в «магическую силу» таких слов.
Если так случилось, что подобное проклятие произносится в ваш адрес близким человеком, то Церковь призывает помолиться о нём, попытаться понять, чем были вызваны эти слова злобы, и постараться исправить отношения. Верить в силу этого проклятия и, тем более, пытаться «снимать» его не нужно.
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