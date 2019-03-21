Главные причины разрушения брака

Сохранить брак — задача не из легких, многие просто не справляются. WomanHit.ru выясняет, в чем причина большого количества семейных разрывов

Ситуация неприятная, однако может случиться с каждым человеком, который вступил в брак. Наша страна занимает одну из лидирующих позиций по статистике разводов: целы× 58%. Страной с самыми крепкими браками уже не первый год признается Япония — 26% разведенных. По статистике, каждый второй брак заканчивается разводом, хотя еще 10 лет назад распадался каждый третий брак.

Социологи утверждают, что ничего удивительного не произошло, просто сейчас наступил момент, когда к брачному возрасту подобралось поколение 90-х, а мы с вами знаем о неблагополучной демографической ситуации в тот период. Однако это не главная причина.

У каждой семьи, без сомнений, есть свои причины для разрыва, поэтому называть одну-единственную было бы некорректно. Возможно, люди не могут сойтись во взглядах на религиозные моменты, социальные, политические и так далее. Тем не менее можно выделить категории причин, чем мы и займемся:

Ранний брак

Одна из самых популярных причин. Все дело в том, что в раннем возрасте вероятность принять неверное решение в отношении партнера самая высокая. Молодые люди плохо представляют, что такое взрослые отношения и совместный быт, поэтому после ЗАГСа их ждет немало открытий и часто не самых приятных. Разбившиеся мечты и ожидания очень часто приводят к расторжению такого стремительного брака.

Измена

Вторая по популярности причина. Злостными изменниками обычно выступают мужчины, если верить статистике. Не каждая женщина готова простить мужу такое оскорбление, а добавив женскую эмоциональность, получаем грандиозный скандал и полный разрыв отношений. И хорошо, если все ограничится лишь разводом пары, довольно часто женщины начинают преследовать бывшего мужа, пытаясь отомстить различными способами.

Причины измен

Поиск новых ощущений на стороне. После долгих лет брака людям приедается размеренная жизнь, поэтому некоторые отправляются в любовные приключения, напрочь забывая о последствиях.

Неудовлетворенность в сексе. Когда интимная жизнь по каким-то причинам портится или вообще сходит на нет, люди начинают «голодать», но быстро находят утешение в объятиях совершенно постороннего человека.

Развод, связанный с появлением ребенка

Это относится в большей степени к молодым парам, которые, как мы уже говорили, не всегда осознают серьезность супружеских отношений. Люди пытаются «притереться» друг к другу, а появление нового члена семьи — всегда большой стресс. Поэтому многие, не выдерживая психологической нагрузки, просто покидают семью.

Различия характеров

Полнейшее отсутствие общих тем крайне негативно сказывается на построении будущей семьи. Это не значит, что женщина должна за пару месяцев полюбить футбол и посещать каждый матч с мужем, так же и муж не обязан быть поклонником классических театральных постановок. В современных семьях довольно большой упор делается на сохранение личного пространства, в котором многое может быть непонятно для одного из супругов, что также становится причиной размолвок.

Проблемы в быту

Да, разбросанные по квартире носки нередко становятся веской причиной для подачи заявления на развод. Однако по большей части людям удается договориться о комфортном сосуществовании на одной территории, если только речь не идет о излишне эмоциональных ребятах.

Брак по расчету

Преследование меркантильных целей еще никогда не заканчивалось ничем хорошим. Согласитесь, брак, построенный на ожиданиях финансовой или профессиональной помощи от супруга, едва ли можно назвать здоровым.

Немного цифр

Вернемся к нашим социологам, которые утверждают, что самым крепким периодом брака считается возраст от 20 лет до 30. Как ни странно, чаще распадаются пары, вступившие в брак после 30. А дело в том, что у взрослого человека гораздо больше требований к супругу, и редко кто способен этим требованиям соответствовать.

До 50 лет главными инициаторами разводов выступают женщины, тогда как после 50 ситуация меняется, и уже мужчины готовы бежать и подавать заявление. Такой поздний развод выгоден с материальной точки зрения, ведь дети выросли, а значит, алименты платить не придется.