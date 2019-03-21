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Сколько на самом деле лет женщине бальзаковского возраста 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
В обиходе второй половины XX века бальзаковский возраст означал женщину 40+, которая тщетно пытается победить время и переживает свою последнюю любовь.
Но на самом деле выражение возникло после выхода в свет романа Оноре де Бальзака "Тридцатилетняя женщина". Героиня, пребывая именно в этом возрасте, демонстрировала смелые рассуждения и гордилась свободой чувств. Роман нашел отклик у женщин, которые в письмах к Бальзаку отмечали точность переживаний виконтессы д’Эглемон.
Успех романа породил волну подражательниц, и именно их сначала называли женщинами бальзаковского возраста. При этом отталкиваясь не столько от возраста, сколько от поведения.
Однако в XX веке отношение к возрастным границам постепенно менялось. И уже в середине века 30 лет для женщины считались не началом зрелости, а продолжением молодости. Особенно в Европе. Так бальзаковский возраст начал обозначать женщин после 40.
А учитывая современные тенденции, скоро бальзаковским возрастом будут называть и 50+.
Женский форум
Психология
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