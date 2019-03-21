Сексолог объяснил поведение обнаженной пары из Домодедова

Кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН предположил, что любовники психически нездоровы.

Жители одного из многоэтажных домов Домодедова в попытке найти управу на соседей-эксгибиционистов обратились в полицию и администрацию города. Они жалуются, что их соседи активно демонстрируют свою сексуальную жизнь: пара в обнаженном виде гуляет в подъезде и на улице, причем зачастую в алкогольном опьянении. По их словам, иногда молодые люди ведут себя агрессивно: ругаются, кричат, звонят ночью в квартиры. Жители рассказали, что видели, как женщина выгуливает своего возлюбленного на кожаном поводке. Мужчину замечали несколько раз на улице в ошейнике и короткой кожаной юбке.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев посоветовал жильцам с помощью правоохранителей организовать беседу пары с психиатром для определения психического здоровья пары.

«Если говорить о девиации, то это эксгибиционизм, который часто бывает с доминированием и подчинением. Если она его выводит на поводке, то это подчинение со стороны мужчины с эксгибиционизмом. Сам факт того, что они это делают открыто на улице вызывает подозрения. Я бы на месте соседей, а еще лучше участкового, вежливо их пригласил в диспансер на беседу с психиатром. Если они психически здоровы, их нужно призвать к порядку и возможно оштрафовать. Если это заболевание, то оно может обостриться, они могут что-то совершить»,

— сказал Полеев.

Обнаженные любовники терроризируют жителей Подмосковья При этом врач отметил, что некая девиация имеет место быть в современном мире и неопасна, если люди открыто не демонстрируют свои пристрастия.

«Человек имеет право на свои девиации, она сама по себе невидная. Миллионы мужчин и женщин ходят на поводке в прямом и переносном смысле. Если люди ведут себя необычно, не надо их хватать сразу и в кутузку отправлять. Бывает изолированная, инкапсулированная девиация, если люди занимаются этим в закрытых пространствах, в определенных группах. При этом они работают, у них есть друзья нормальные и другие увлечения»,

— пояснил Полеев.