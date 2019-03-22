5 признаков того, что вы общаетесь с психопатом

От некоторых знакомых лучше держаться подальше

Психопатия проявляется в виде поведения, которое обычно называют антисоциальным расстройством личности. И, хотя стопроцентных психопатов не так уж и много, люди даже с небольшими отклонениями в этой сфере могут доставлять массу неприятностей родным и близким. Есть несколько признаков в манерах этих людей, которые должны насторожить вас.

Признак №1

Психопат — это эгоист в высшей степени. Он очень высокого о себе мнения и воспринимает окружающих как инструмент для получения выгоды, манипулируя ими. Он постоянно находит себе оправдания, и у него виноваты все, кроме него. От такого поведения, естественно, страдают близкие, поскольку подобные люди просто не способны нести ответственность даже за себя. Им безразлично мнение посторонних.

Признак №2

Судимость в раннем возрасте позволяет говорить тоже о нездоровой психике. Это значит, что человек с детства отказывается жить по законам общественной морали. Подростковая агрессия, низкий уровень толерантности и эмпатии свойственен многим подросткам и без психопатии, но только психопат не испытывает ни малейшего чувства вины и даже страха.

Признак №3

Надо отметить, что большинство психопатов обладают определенной харизмой. Как следствие, у них не по одному браку. Эти люди просто не в состоянии сопереживать партнеру, как и серьезно относится к взятым на себя семейным обязательствам.

Признак №4

Отсутствие целеустремленности, воли — еще один признак психопата. Этакий искатель приключений: не успевает выбраться из одной авантюры, как тотчас попадает в другую. Их задора хватает лишь на очень короткое время, а дальше они бросают начатое дело. Это происходит из-за того, что нервная система психопата всегда перевозбуждена. Они не знают, чего хотят, не могут выбрать профессию, не имеют целей и желаний. Они не могут сказать вам, чем будут заниматься в ближайший год, не говоря уже про пять лет.

Признак №5

У него нет совести, и он не испытывает чувства вины, правда умеет все это изобразить, когда нужно. Их жизненное кредо: «Лови момент, а дальше будь что будет». Это люди, умеющие ходить по головам, даже своих близких.

Продолжать ли общение с подобной личностью, решать вам. Если вам сложно терпеть подобные отклонения своего друга, то вам лучше расстаться. Впрочем, поведение можно скорректировать за несколько сеансов у психолога.