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Весеннее обострение: как тает и течет крыша знаков зодиака 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
Весна не приходит одна. Вместе с ней к нам в двери стучится его величество безумие. Как же подтекает крыша у каждого знака зодиака в самый дикий период года?

Овен

С первыми лучами весеннего солнца к Овну приходит обострение. И ладно бы, если весеннее, оно — половое. Поэтому все свое самолюбие она запихивает далеко в пуховик, пуховик в шкаф, а шкаф заколачивает — чтобы наверняка. Следовательно, планка запросов с отметки «молодой, красивый, богатый, смешной, добрый, щедрый, на кабриолете, с испанской виллой, с неприличными цифрами на личных счетах…» опускается до «дышит — уже хорошо». А сама вместо шерстяных слоев надевает на себя супер короткое платье, обсыпанное пайетками, делает себе боевой мэйкап, который можно увидеть за километр, начес а-ля 90-е и идет в магазин за солью (мусор вчера уже вынесла).

Телец

За окном все уже давно поменяли пуханы на легкие пальто, а Телец еще все доедает новогодние салаты и пироги. Конечно, они не с новогоднего стала, но кто поспорит, если ты заедаешь оливье курочкой с пюре и шампанским? Поняв, что под солнечными лучами килограммы на тельцовых боках не растают, она переходит на капустные листы и кефир, а после пары недель такого питания и двух новых килограммов на весах — вовсе на воду. Мы очень добрые, поэтому дадим Тельцу полезный совет: ночью привязывать себя к кровати, чтобы во время очередного приступа лунатизма не доползти до ближайшей шаурменной.

Близнецы

Сбежав из Нарнии с семейкой гномов за ящичком односолодового, Близнецы вдруг понимают, что все вокруг обезумили, а из здоровых — она одна, и этих смертных человечишек пора спасать, иначе кто ей в любимом баре будет убойные коктейли готовить? Поэтому Близнецы переодевается из костюма пиццы в костюм серьезного доктора и идет вправлять всем мозги на место. А для Близнецов все медоды хороши: стрелы с транквилизатором, смирительные рубашки, шоковая терапия, лоботомия — вы еще пожалеете, что попали не в лапы Скорпиона. Поэтому прикидывайтесь здоровыми! Всегда.

Рак

Рака же с первыми лучами солнца начинает штырить по-страшному: генеральная уборка, косметический ремонт по всей квартире, и пара метров снега уже давно растаяла — пора огород копать, засаживать, домик на даче перекрашивать — и все это чужими руками. А зачем, спрашивается, она себе мужа и детей завяла? Правильно, чтобы радовать их работой, а себя — тоталитарным режимом.

Львица

Любовной лихорадкой заряжаются и Львицы, которые вечно воротят мордочку от бесполезных воздыхателей. И, о чудо, начинают отвечать на сообщения, ходить на свидания, и очень может даже позволят поцеловать ее царскую лапку простому смертному мужчине. Конечно, есть риск того, что во время первого поцелую она переменит милость на гнев и откусить вам голову по самые коленки, но, знаете, кто не рискует, тот с прекрасными женщинами не живет (их ножки своими слезами не омывает, руки от тяжести пакетов не ломает, кредиты от больших потребностей не берет).

Дева

Весной в Деву вдруг вселяется страшный дух тусовщицы: уже с утра в кофе она добавляет полбутылки коньяка, по дороге на работу начинает флиртовать с каждым мужчиной в метро, на работе — увеличивать громкость на радиоприемнике, слать всем коллегам неприличные гифки и подговаривать на обеденный коктейль. И все это время она с нетерпением ждет вечера, когда можно оторваться по полной сначала в баре, потом — в клубе, далее — на квартирнике, а позже уехать с самым красивым мужчиной продолжать веселье дальше — трясти головой под Rammstein у него дома, созывать всех соседей на вечеринку и разливать по углам вино. А вы что подумали? Не-не, Дева, вообще-то, женщина целомудренная, свой поцелуй она подарит только после третьей тусовки.

Весы

Весы весной исключительно не понимают, почему за окном Рак моет асфальт, встречные мужчины бросаются в бега при виде Козерожки, а Рыбы с Тельцами танцуют вальс под треки Кипелова. Их весеннее обострение обходит стороной. Зато уже в первый день лета они собирают в рюкзаки все самое необходимое, зовут подруг на девичник, опаивают их до зеленых соплей, а потом увозят пьяных и счастливых в лес. А кто нормальный иначе с Весами пойдет в поход?

Скорпион

Как только на весенних улицах появляются счастливые и влюбленные, Скорпион, проклиная все живое, заколачивает двери своей квартиры изнутри и снаружи, окна заклеивает черным скотчем, выключает везде свет, надевает на кота мягкие носочки (чтобы не топал) и погружается в себя, дабы не видеть всего этого мимими. Только так можно прожить весну без психологической травмы от всей этой любви, разливающейся по городу. Плюс ко всему, Скорпион может разработать план отмщения, а после и порабощения всех этих счастливых глупцов.

Стрелец

Тягучие цветочные ароматы в воздухе, ласкающее кожу солнце, легкий свежий ветерок, улыбки людей — Стрельцам этой вашей весны мало. Они не намерены радоваться весне, перепрыгивая через лужи, отмывая свои новенькие Джимми Чу от сами понимаете чего и держась за дерево при потоке ветра. Если уж и встречать российскую весну вместе с ее обострением, то только где-то глубоко на Бали, с убойным коктейлем, белокурым серфингистом и беззаботной неделей.

Козерожка

Весенняя чума приходит и в дом Козерожки! Она вдруг осознает, что свои лучшие годы отчаянно прожигала в офисе, а уже стукнул тридцатник — стукнул больно, но дошло только сейчас. Поэтому в сию секунду, здесь и немедленно нужно влить в себя пару бутылок чего-то сильно алкогольного, рассказать симпатичным мужчинам самые неприличные анекдоты, обязательно потанцевать на столе, упасть, посмеяться, обменять дорогой бюстгальтер на коктейль — в общем, кутить так, будто завтра апокалипсис. Благо, если весеннее обострение настигло Козерожку в родных стенах и за закрытой дверью, иначе апокалипсиса не миновать.

Водолей

Когда все вокруг, под гнетом весеннего обострения, начинают выползать на улицу в туфельках, кедиках, коротких платьицах и купальниках, Водолей понимает — ее звездный час пришел. И, что самое безумное, вместо странных, простите, креативных нарядов, она надевает стильный брючный костюм, шляпу с широкими полями, элегантное пальто и классические сапоги. Крышечка Водолея едет очень гламурно, жаль, что недолго — уже в мае она носится по городу в растянутой майке, с нашитыми на нее подсолнухами, обтягивающими клешами и кедами на танкетке. Нам страшно, зато ей весело!

Рыбы

Рыбы весной включают королеву драмы. Ставят на репит диск Булановой, забираются на подоконник и начинают страдать под дождь. С чувством, с надрывом. «Куда же уходит зима, во время которой можно было на минуточку почувствовать себя ребенком. Как вновь начать радоваться весне? Сердце уже больше не может любить, воспринимать и отдавать добро, восхищаться каждым моментом жизни…». В такой период лучше оставить Рыб дома одних, закрыв на несколько замков дверь снаружи, чтобы они не понесли свою мрачную философию в массы, а то встретят еще Близнецов.
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Психология
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