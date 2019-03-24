Африканские женщины обожают нескромные вечеринки

«Лента.ру» уже рассказывала о том, как иранки умудряются закатывать шумные андеграунд-вечеринки под носом у рахбара и исламской полиции нравов, жительницы консервативных стран отправляются в довольно либеральный Ливан, где устраивают отвязные тусовки, а женщины из Саудовской Аравии, чья жизнь подчинена массе запретов, идут на ухищрения, чтобы урвать свой кусочек свободы. На этот раз мы решили расспросить местных жителей и выяснить, как отрываются женщины в Африке. У многих это место ассоциируется с царящими повсюду бедностью, голодом и дикими нравами огромного числа племен. Однако по духу этот материк довольно близок Евразии. Страны давно пережили сексуальную революцию, а местные женщины обожают короткие юбки и нескромные вечеринки.

«Пять лет назад у нас в ЮАР обсуждали неистовые кутежи магната Кенни Кунина. На свои экстравагантные тусовки он сливал какие-то бешеные суммы денег. Посетить такую вечеринку считалось очень престижным. На них он и его спутницы постоянно шокировали публику. Так, на одной абсолютно голые белые манекенщицы разносили на своих телах суши и роллы», — рассказал в телефонном разговоре «Ленте.ру» проживающий в Кейптауне сотрудник развлекательной индустрии по имени Линдиз.

По словам южноафриканца, одни считали Кунина женоненавистником и расистом, другие полагали, что его поступок — плевок в лицо бедному населению. В стране, где всегда болезненно реагировали на любое упоминание цвета кожи, разгорелся настоящий скандал. Темнокожие тут же припомнили, как белые миллионеры закатывали вечеринки, которые стоили по 800 тысяч долларов. На них, к слову, тусовались представительницы обеих рас.

Вообще жительницы ЮАР обожают веселиться, рассказывает Линдиз. «Восемьдесят процентов населения нашей страны — христиане. Женщины у нас любят отрываться по полной. Они могут спокойно расслабиться: выкурить сигаретку, выпить чего-нибудь покрепче. В общественных местах курить запретили еще в 2000-м, но есть специально отведенные для этого места. Некоторые и вовсе предпочитают травку или какие-нибудь другие наркотики», — продолжил рассказ южноафриканец.

Согласно данным Министерства здравоохранения ЮАР, 26 процентов девушек в возрасте от 15 до 19 лет пробовали алкоголь. У мужчин этот показатель выше — 37 процентов. В возрасте от 20 до 24 лет спиртные напитки употребляют девять процентов молодых женщин в ЮАР.

«В последние годы число курильщиков как среди женщин, так и среди мужчин значительно снизилось. Что касается девочек в возрасте 15 лет, то из них табачные изделия употребляют всего семь процентов. Число курильщиц постарше снизилось на 11 процентов», — гордо заявляет министр здравоохранения Аарон Мотсоаледи.

Линдиз рассказывает, что в Йоханнесбурге и Кейптауне ночная жизнь постоянно кипит. Чаще всего местные тусовщицы отправляются на улицу Лонг-Стрит в Кейптауне, где находится нескончаемая череда баров, ресторанов, караоке и ночных клубов: «Похоже на авеню в Нью-Йорке, эта улица вообще не спит. Те девушки, которые хотят, чтобы их обслужили на высшем уровне, отправляются в Coco. Это самое дорогое и элитное место в городе. Тут дизайнерские интерьер. Многие женщины идут сюда, чтобы познакомиться с местными толстосумами или с мужчинами, которые уже сделали себе имя. А вообще в Coco можно классно потанцевать. Здесь крутят Hip Hop, Dancehall, R'n'B».

По словам жителя Кейптауна, прежде чем поехать в этот элитный клуб, девушки часами просиживают в салонах красоты, делая мейкап, прически и маникюр, потом отправляются в торговые центры выбирать красивые платья, сумочки и туфли. «Чтобы стать частью Coco-тусовки, нужно выглядеть очень дорого», — сообщил «Ленте.ру» Линдиз.

Те, кто любит тусовки в бассейне, с бокалом шампанского, проводят время в Mother City’s deluxe Shimmy Beach Club на берегу моря. Здесь бок о бок тусуются пожилые бизнесмены с молодыми супругами, представители ЛГБТ-сообщества, светские львицы, криминальные авторитеты и ночные бабочки.

«Вообще-то для геев и лесбиянок у нас много отдельных клубов. Некоторые появились еще в 1994 году, когда в стране открыто заговорили о гомосексуализме. Есть и такие места, куда, например, со среды по субботу принято приходить в одном нижнем белье. Если в эти дни туда заявиться в одежде, придется заплатить штраф», — рассказывает один из жителей.

В других африканских странах ночная жизнь тоже кипит. В Уганде, например, она в основном сосредоточена в столице — городе Кампала. Девушки могут выбрать бары, ночные клубы и казино любого уровня. Помимо этого, тут есть уйма заведений для любителей секс-туризма. Те, кто хочет просто потусоваться, отправляются в клубы европейского уровня. Это довольно большие: двухэтажные здания, где установлено по два-три танцпола.

«Многие женщины из Уганды достаточно фривольно танцуют, стараясь обратить на себя внимание и понравиться мужчинам. Хотя есть и те, кто просто отрывается на полную катушку, веселясь до упаду в своих компаниях. У нас в Нигерии с этим сложнее: половина населения — мусульмане, вторая половина — христиане. Протестантки и католички могут спокойно развлекаться, а последовательницы Пророка укутываются с головы до пят и не посещают подобные заведения», — рассказал «Ленте.ру» нигериец по имени Виктор, проживающий в Абудже.

По его словам, тем, кто хочет настоящей ночной жизни, лучше ехать в столицу Эфиопии — Аддис-Абебу. «Эфиопки веселые, тусовочные, прекрасно танцуют. Особого дресс-кода здесь не требуют — некоторые приходят в шортах и майках. Многие девушки вообще очень раскованные. При этом они любят шиковать за ваш счет», — делится впечатлениями нигериец.

Виктор рассказывает, что цены в Эфиопии невысокие, другое дело — самый север Африки — Марокко. Здесь придется выложить как минимум 30 евро за то, чтобы только попасть в клуб, еще несколько десятков евро потратить на бокал коктейля или стопку водки. «Несмотря на т, что там проживают мусульманки, они довольно светские, поэтому ничто не мешает им отдыхать и расслабляться в ночных клубах вместе с мужчинами», — сообщил он «Ленте.ру».

В тех африканских странах, куда цивилизация пробирается медленно, а вокруг царят непоколебимые традиции и устои, люди живут натуральным хозяйством, спят в самодельных хижинах и носят традиционную одежду, также устраивают вечеринки. Только выглядят эти мероприятия иначе. Например, королевство Эсватини, которое до 2018 года называлось Свазилендом. Эта в целом христианская страна, где несмотря ни на что верят в духов предков и благосклонно относятся к многоженству.

По словам Линдиза, нередко туда отправляются прямо из ЮАР, благо на машине каких-то несколько часов езды. Общество здесь очень традиционное. В деревнях мужчины и женщины живут раздельно — каждый на своей территории. На женские плечи ложатся все заботы по дому, причем супруга обычно делится лучшим со своим мужем. Так, например, ему достается самая вкусная еда.

Неудивительно, что после таких трудов женщины хотят отдохнуть. Они разжигают костер и начинают петь и танцевать, многие приносят из дома угощения. Со стороны похоже на обычные женские посиделки. Другое дело — праздник Умхланга, который отмечают в самом конце августа — начале сентября. В город Лобамбу съезжаются юные девушки со всей страны — десятки тысяч. Главное правило для участниц — девушки должны быть невинными и обязательно обнаженными.

Перед тем как отправиться в Лобамбу, девушки получают разрешение у вождя своего племени. Потом их размещают в больших хижинах недалеко от места торжества. Все это время их кормят и поят за счет казны. К этому важному дню они готовятся заранее: моются, срезают стебли тростника, шьют накидки из легкой ткани, на которых изображен король Мсвати III. Держа в руках тростник, они танцуют под бой барабанов и поют песни для главы государства. Монарх приезжает на праздник в шкуре леопарда.

Считается, что танцуя в полупрозрачной накидке, они отдают дань уважения королю и всей правящей династии. Каждая и старается показать себя с лучшей стороны. Монарх ежегодно меняет жену, поэтому многие подданные Эсватини надеются таким образом обратить на себя внимание короля и выйти за него замуж.