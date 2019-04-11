«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»

В России готовят обновленный перечень профессий, запрещенных для женщин. Сейчас их более 450, но список решили скорректировать, чтобы учесть факторы, влияющие на репродуктивное здоровье. Однако такая забота — совсем не то, что нужно женщинам в современном обществе, уверена Ирина Костерина , социолог и координатор гендерных программ московского представительства Фонда Генриха Белля . «Лента.ру» узнала у нее, почему она считает список «неженских» профессий позорным, как мы цепляемся за неактуальные стереотипы и верят ли на самом деле феминистки в равноправие.

«Лента.ру»: Зачем нужен список профессий, которые нельзя предлагать женщинам?

Костерина: Этот сохраняющийся уже 30 лет список — позорный. Моя любимая история — про женщин, которые якобы не могут управлять поездами московского метро. А это достаточно высокооплачиваемая работа: машинисты поезда получают около 100 тысяч рублей. Нигде и никогда не было объяснено, почему трамваем женщина может управлять, а поездом — нет. Здесь нет никакого рационального объяснения и никаких исследовательских данных о том, что женщина это делает хуже. Просто у того, кто писал этот список, были такие гендерные стереотипы.

Конечно, особо престижных профессий в этом списке нет. В основном в него вошли профессии, связанные с физическим трудом и тяжелым производством, так что логика создателей этого списка примерно такая: давайте защитим здоровье женщин, потому что им еще рожать. Но что делать тем, кто уже родил четверых детей и больше не хочет? И почему в стране, где мужская смертность гораздо выше женской, никто не беспокоится о здоровье мужчин? Многие вещи в трудовой сфере основаны на стереотипах и предубеждениях, а не на объективных показателях.

Ограничения в профессиональной армии — тоже часть этих стереотипов?

Дело в том, что с советского времени сохранилась патерналистская политика по отношению к женщинам, которая проявляется не только в ограничениях на некоторые профессии или воинские специальности, но даже в таких мерах, как, например, длительный декретный отпуск. По сравнению с другими странами, декретный отпуск в России является одним из самых больших. В Америке его, например, нет вообще. Только по своему усмотрению работодатель может оплатить женщине отпуск по уходу за ребенком — на уровне государственной политики это никак не регулируется. Более того, отпуска до родов американкам тоже не дают, и многие женщины отправляются рожать прямо с рабочего места.

В России эти три года, что работодатель не может уволить женщину и обязан сохранять за ней ее рабочее место, с одной стороны — хорошая мера, но с другой… Все зависит от того, сколько женщина получала до декретного отпуска. Первые полтора года она может получать достаточно высокий процент от своей зарплаты, но в оставшееся время дома она ничего получать не будет. Поэтому такой подход мало помогает женщинам. Кроме того, за время декрета женщина теряет квалификацию, и потом ей труднее конкурировать с мужчинами на рынке труда.

Конечно, государство пытается стимулировать рождаемость таким образом. Из-за сложной демографической ситуации гендерная политика государства заключается в первую очередь в поддержке материнства. Другие же сферы жизни женщины игнорируются. Так, если ты женщина, то карьера — это твое личное дело, в котором тебя никто поддерживать не будет. Как хочешь — так и придумывай, как сочетать карьеру и материнство.

То есть можно сказать, что вся забота о женщинах — это забота о ее репродуктивном здоровье из-за демографии?

Да, определенно. Но рожать или не рожать — дело самой женщины.

Однако в России постоянно предлагают запретить аборты. В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Разве ситуация с демографией улучшится, если рожать пойдут женщины, которые не хотят или не могут обеспечить детей?

В нашей стране это не первая и не последняя попытка запретить аборты. И в советское время, когда у власти был Сталин, это сделать удалось, но не без последствий: женщины прибегали к нелегальным абортам, от которых многие погибали или теряли возможность иметь детей в дальнейшем.

Никогда и ни в одной стране запрет абортов проблему с демографией не решал. Та инициативная группа, которая лоббирует идею запрета абортов в Госдуме , всего лишь хочет вывести их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Раньше эта процедура проводилась бесплатно, по желанию женщины, а теперь необходимы определенные показания, такие как угроза здоровью матери или ребенка, социально неблагополучное положение, психические нарушения. Количество этих медицинских показаний стало очень ограниченным. Для чего? Многие клиники предлагают платные аборты, для которых не нужны никакие показания. Но из-за особенностей российской экономики женщины из бедных слоев населения, из регионов, просто не могут себе этого позволить. Получается, что часто женщины рожают тех детей, которых они не хотят рожать, и не могут нормально их воспитать.

«Все время кто-то учит женщину, как себя вести, с кем спать и от кого рожать»

Правда ли, что для продвижения по карьерной лестнице женщине нужно работать больше, чем мужчине? Есть ли этому четкие подтверждения?

Смотря что такое «работать больше». Я бы сказала, что для продвижения по карьерной лестнице женщине требуется больше усилий. Эти усилия выражаются не в увеличении количества часов, а скорее в преодолении препятствий. Женщины, например, реже просят повышения зарплаты и реже его получают, потому что все равно в российском сознании присутствует установка, что основным кормильцем в семье является мужчина.

В советское время существовал образ героической женщины: сначала — революционерки, потом — передовой труженицы. Этот образ поддерживался специальными женскими журналами «Работница» и «Крестьянка». К слову, для мужчин не было отдельных изданий. В этих женских журналах активно продвигалась идеологическая установка, что женщина может быть равной с мужчиной, но по факту топовые места в политике и экономике женщины занимали крайне редко, а если и занимали, то это были скорее пропагандистские ходы, чтобы показать активных и успешных женщин. Однако реальных возможностей подниматься по карьерной лестнице было мало. Женщин среди министров насчитывалось буквально одна или две, а среди руководителей на крупных предприятиях практически не было.

Сейчас, поскольку стало много частного бизнеса, на топовых позициях появились и женщины. Например, место генерального директора «Яндекса» и российского представительства KFC занимают именно женщины. Да, женщины есть и в крупных многомиллионных корпорациях, но нельзя сказать, что их количество достигает хотя бы 50 процентов. Максимум 12 процентов в бизнесе, а в политике они если и есть, то часто выполняют лишь декоративную функцию. В Госдуму попадают спортсменки и певицы, которые не имеют никакого политического опыта и не могут управлять политическими процессами. Они сидят там, что называется, для красоты и для имитации присутствия женщин в политике.

Поэтому с советских времен у нас мало что изменилось, но появилась иллюзия, что у женщин есть все возможности для карьерного роста. И когда женщины говорят, что им труднее приходится, чем мужчинам, то получают резонный ответ: «Все законы есть — пожалуйста, иди и делай». Но «стеклянный потолок» — это не про очевидные препятствия, а про невидимые, не прописанные в законах. Эти препятствия существуют скорее в стереотипах и в головах людей. Многие исследования показывают, что они действительно существуют: при устройстве на работу мужчинам и женщинам предлагают разную зарплату, даже если у них одинаковая квалификация; молодые женщины уязвимы из-за того, что работодатели переживают — вдруг она забеременеет и уйдет в декретный отпуск, так что их неохотно берут на работу. При этом работодатель не имеет права спрашивать на собеседовании, когда женщина собирается обзавестись ребенком и собирается ли вообще, но окольными путями они все равно стараются это выяснить. Получается, что при устройстве на работу на женщину оказывается серьезное давление.

Есть устоявшееся мнение, что женщины плохие руководители, что они слишком эмоциональны и не могут принимать взвешенные решения. Хотя если посмотреть на некоторых мужчин-начальников, так у них тоже эмоций более чем хватает.

Свердловскую чиновницу Ольгу Глацких уволили после высказывания о том, что «государство вас не просило рожать». В то же время глава администрации в Ивановской области Алексей Предтеченский отделался лишь извинениями за то, что на жалобу матери-одиночки, получившей квартиру без сантехники, ответил еще грубее: «Вы какого хера рожаете детей-то?» Создается впечатление, что отношение к наказанию мужчины и женщины у нас разное.

Это связано с патриархатом и двойными стандартами, которые упираются в сексуальное поведение женщин. Если у мужчины, например, много сексуальных связей, то на это никто не обратит внимание. В то время как по отношению к женщине, даже если она не замужем, сразу возникнет вопрос «и от кого ты забеременела?»

В современном мире, где для совместной жизни уже не требуется штамп в паспорте, многие женщины рожают вне зависимости от того, есть у них постоянный мужчина или нет. Если они хотят ребенка и могут позволить себе его содержать, то они рожают. А все подобные высказывания напрягают и лишний раз показывают, что на самом деле частная жизнь женщины — никакая не частная. Все время кто-то учит женщину, как себя вести, с кем спать и от кого рожать.

По данным ВЦИОМ 2018 года, мужчины заявляют, что пополняют семейный бюджет на 75 процентов, а женщины — что вносят не менее 44 процентов. Итого — больше 100 процентов. Цифры не сходятся. О чем это говорит? Мужчины недооценивают вклад женщин, или женщины требуют от себя больше, чем могут дать?

Скорее всего, мужчины недооценивают вклад женщин. Им кажется, что они добывают больше. Конечно, раньше в семьях чаще встречалась такая идея, что мужчина ответственен за финансовое благополучие, а заработки женщины являются дополнительным источником дохода.

Но не стоит забывать, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству разводов. То есть браки в нашей стране — это не один раз на всю жизнь. Вместо этого, по мнению социологов, происходит серийная моногамия, когда люди несколько раз за свою жизнь вступают в длительные отношения. Но в любом случае мало у кого это одни отношения в жизни. А наше государство рассматривает семью как какую-то вечную категорию. На самом же деле реальная картина семьи сегодня — когда у человека три года одна семья, пять лет перерыв, потом другая семья. Поэтому женщина вынуждена обеспечивать себя, а часто еще и детей, и заработанных 25 процентов тут явно не хватит.

В вопросе добывания денег вопрос еще и в том, что в России до сих пор много черных зарплат, и на фрилансе женщин больше, чем мужчин. Популярная идея прекариата (рабочий класс с неустойчивым социальным положением — прим. «Ленты.ру») — и женщина может работать хоть на трех работах, но не иметь при этом равного с мужчиной заработка по формальным признакам. Она не может показать свой счет в банке, не может взять ипотеку на эти деньги.

«Мужчина уходит в новую семью и напрочь забывает про старую»

Матери-одиночки, пожалуй, самые бедные женщины в России. Многие живут без законных алиментов, без поддержки со стороны мужей, зачастую даже без работы. И что им остается делать? Почему такая печальная картина складывается?

Проблема алиментов у нас очень серьезная и пока нерешаемая. Некоторые женщины, которые могут позволить себе нанять юриста, судятся за алименты и добиваются их, но далеко не все такие решительные и выносливые. Куда более важный вопрос, почему мужчины не участвуют в родительстве настолько же полноценно, как женщины. В России, как я уже говорила, закрепился стереотип о мужчине как о добытчике, основная задача которого — ходить на работу и приносить в семью деньги. В крайнем случае отец семейства выполняет воспитательную функцию. Погрозить пальцем и наказать за плохие оценки в школе он еще может, а вот эмоциональная связь между ним и ребенком практически отсутствует. Их даже не учат в собственной семье, как они должны себя вести, когда станут отцами. Никто не объясняет им, что ребенка нужно поддерживать, любить, проводить с ним время. Из-за отсутствия этих базовых связей зачастую получается так, что мужчина уходит в новую семью и напрочь забывает про старую.

Но ведь они и функцию добытчика, получается, не выполняют в таком случае, раз алименты не хотят выплачивать.

Повторюсь: они не чувствуют ответственности по отношению к детям, от матери которых ушли. Их позиция, как правило, такова: «Пока я в семье — я плачу, а если я не в семье — я не плачу». А если мужчина уходит к новой женщине, то ему хочется начать все с нуля и забыть то, что было в прошлом. В таком случае дети от первого брака и необходимость их поддерживать финансово могут помешать вкладываться в новую семью.

Как показывает опыт, многие мужчины именно так воспринимают отцовство, а именно — выдерживая дистанцию по отношению к детям. Только в последние десять лет ситуация начала меняться, и некоторые мужчины начали ответственнее подходить к своим детям — это называется термином «новое отцовство». Среди современных отцов много полноценных родителей, которые могут и памперс ребенку поменять, и с коляской погулять, и в игры поиграть. Раньше мужчины даже не прикасались ко всему этому. Сейчас (опять же благодаря частым разводам) дети могут жить на две семьи и проводить часть времени с матерью, а часть — с новой семьей отца.

А почему мужчины так неохотно уходят в декретные отпуска?

Потому что остальные мужики будут смеяться, не поймут, осудят. Это все гендерные стереотипы. Я знаю всего несколько случаев, когда мужчины брали отпуск по уходу за ребенком. Был, например, такой случай, когда отец служил в армии и хотел уйти в декрет, но ему не разрешили. Ну и, как я уже сказала выше, у многих мужчин нет навыков по уходу за младенцем.

Согласно статистике, женщины в российской семье продолжают работать по дому больше мужчин. К примеру, стиркой в 72 процентах пар занимаются в основном женщины. Из-за этого возникает то, что называют «второй сменой», которая мешает женщинам реализовываться в профессии. Что с этим делать?

Выход тут только один — совместное движение навстречу друг другу. Женщина должна стремиться к тому, чтобы становиться активным экономическим субъектом в публичной сфере, то есть больше реализовываться в профессиональном плане. Не говорить, что у мужчины работа важнее, а пытаться уравнять важность своей карьеры и карьеры мужа. Мужчины же, в свою очередь, должны больше включаться в домашнюю сферу. Я вижу достаточно много современных семей, которые договариваются. Нет никакого кодекса, который говорил бы, что женщина должна по умолчанию выполнять всю работу, но во многих семьях есть вещи, которые один из супругов делать просто ненавидит. Я, например, ненавижу гладить. Мы с мужем женаты более десяти лет, и все это время он сам гладит себе рубашки. Когда я рассказываю об этом мужчинам, они удивляются и говорят: «Как же так? Почему это он при живой жене сам рубашки гладит?» Но это ведь не мои рубашки! А он категорически отказывается мыть полы. Ну, ничего страшного, какое-то время я мыла полы, а сейчас мы приглашаем клининговые фирмы.

Выходы есть. Наемный домашний труд много что решает. Раньше на готовку еды, например, уходило жуткое количество времени. Сейчас многие еду заказывают или покупают готовую. Это тоже меняется. Так что гендерно маркированных обязанностей по сути уже нет. Есть мужчины, которые любят готовить, и именно они отвечают за это в семье. Многие мои знакомые женщины с удовольствием пользуются дрелью и вешают полки сами.

Единственное, пожалуй, что до сих пор четко закреплено за женщиной — это уход за младенцами и пожилыми членами семьи. Часто мужчина не готов выносить утки даже за своими родителями, да и менять памперсы собственному ребенку не хочет, аргументируя это тем, что у женщин это «развито от природы». Функциям заботы и навыкам эмпатии девочек часто просто обучают с детства.

Если же мужчина категорически настаивает на незыблемости женских и мужских обязанностей, обычно это связано с его личной социализацией. Как у него в семье была выстроена система домашних обязанностей — например, отец никогда не был посуду и полы и гордился этим. Но все-таки если два человека живут вместе, они должны учиться договариваться и проговаривать устройство своей жизни. Потому что мы ведь — не поколение наших бабушек и дедушек, которым было все предельно ясно. Моя бабушка, например, не спорила с тем, что весь дом был на ней, потому что дедушка приносил в семью все деньги и принимал все важные решения. Но это другое поколение, с другими ценностями и другим мировоззрением. И их обоих устраивал такой неписанный гендерный контракт. Поколение моих родителей, например, уже другое. Мама очень активно привлекала папу к домашним делам, и он спокойно их выполнял. Они распределили работы по дому по принципу «что меньше бесит — то я и делаю». Во многих семьях, где нет дочерей, а есть только сыновья, они активно помогают матери в уборке дома и не считают это чем-то особенным.

В отчете Всемирного банка по результатам исследований, проведенных в 141 стране, ущерб глобальной экономике из-за гендерного неравенства оценивается в 160,2 триллиона долларов. То есть неравенство экономически невыгодно?

Такие цифры дает в основном глобальный юг, к которому относятся развивающиеся страны. В России все-таки большая часть женщин работает, и они работали еще тогда, когда в Европе такого еще не было. Российские женщины получили доступ к образованию и избирательное право одними из самых первых. В 20-е годы ХХ века страна была нищей, и чтобы совершить индустриальную революцию, выполнять планы пятилеток, женщинам необходимо было работать.

Так что экономическая выгода в эмансипации женщин определенно есть. Советская власть не просто так совершила гендерную революцию. В то время как в остальных странах эти изменения происходили снизу, через феминисток, которые ходили на марши и требовали дать им права, в РСФСР женщин освободили сверху. После революции экономика развалилась, и женщинам сказали: «Ну, идите пахать». Сколько пропагандистских плакатов о работающих и грамотных женщинах было нарисовано в то время!

Почему тогда после Ленина и большевиков все откатилось назад?

Этот откат появился уже после войны. Гендерная политика при Сталине была более консервативной, чем при Ленине. Именно тогда стала появляться «вторая смена» — двойная нагрузка для женщин. До 50-х годов от советской женщины никто не требовал, чтобы она, ко всему прочему, еще и была красивая, ухоженная и варила борщ. Но постепенно эти требования стали появляться. И все женские журналы пропагандировали именно такой образ женщины: в них публиковались выкройки и статьи о том, как правильно встречать мужа с работы (по аналогии с американскими журналами для домохозяек). С одной стороны, это была своего рода тоска по западной красивой жизни, но с другой — именно тогда у женщины усилилась и закрепилась двойная нагрузка. Оказалось, что ей недостаточно только работать. Ко всему прочему она должна быть красивой, уметь готовить и самостоятельно шить одежду себе и членам семьи. В 70-80-е был настоящий бум разных техник рукоделия и кулинарии.

Среди гендерных стереотипов мой любимый — что все женщины хотят поскорее выскочить замуж и сидеть на шее у мужа. Если женщины и мужчины будут равны в правах, это изменится? Если женщины получат возможность обеспечивать себя самостоятельно, исчезнут ли стереотипы?

Этот стереотип закреплен в головах мужчин, а не женщин. По статистике, современные женщины склонны откладывать брак, из-за чего увеличивается возраст первого замужества (по данным Минздрава , российские женщины вступают в брак в среднем в 24-25 лет — прим. «Ленты.ру»). Современные женщины настроены сначала получить образование, потом устроиться на хорошую работу, и только после этого создавать семью. Образ успешной женщины сейчас популярнее, чем замужней.

Возможно, существует стереотип, по которому женщины «прокачиваются» исключительно ради того, чтобы как можно удачнее выйти замуж. Но я думаю, что в ближайшие десять лет это исчезнет совсем, потому что раньше этот «синдром Золушки» был еще более распространенным. Все девушки хотели найти своего принца на белом коне. Но со временем женщины начали понимать, что принцев на всех не хватит. Кроме того, они осознали, что один брак на всю жизнь — это сказка и утопия. Многие обожглись сами или по опыту своих подруг не хотят полностью зависеть от мужчины. Современные женщины вынуждены рассчитывать только на себя. Есть отдельные «золотоискательницы», которые осваивают техники «как заполучить миллионера», но не могу сказать, что это так же популярно, как было в начале 2000-х.

Мужчины, может быть, по-прежнему считают, что все женщины очень хотят замуж, и, конечно, есть женщины (особенно те, на которых давят родственники), которые считают, что если не замужем и нет детей — не состоялась как женщина. Но, честно говоря, судя по тому, как устроены отношения и распределены обязанности, брак больше выгоден мужчинам, чем женщинам. Мужчин устраивает, когда им варят борщ, гладят их рубашки и при этом еще ходят на работу. Кого бы это не устроило?

Так что причин меняться у мужчин нет. Скорее они сами вынуждены меняться под натиском меняющейся гендерной реальности.

У меня в друзьях много женщин, которые не хотят замуж, а хотят гостевой брак, и есть мужчины, которые ищут любовь и хотят детей, но никак не могут найти, с кем осуществить этот жизненный проект.

Если мужчины и женщины будут равны, у мужчины исчезнет необходимость сохранять образ маскулина, к которому его подталкивает общество? Сможет ли он сам решать, кем ему быть, не думая о том, что «мужик должен», а что — нет? Например, выбирать условно женские профессии, такие как мастер маникюра, парикмахер, сиделка?

От патриархата страдают все — и мужчины, и женщины. О так называемой «патриархальной сделке» писала исследовательница Дениз Кандиоти, говоря о том, что власть, которую дает патриархат, это круто, но этот самый патриархат требует кое-что в обмен на эту власть. От мужчины он требует поддержания гендерной роли гегемонного мужчины, который все контролирует и за все отвечает.

Поэтому в тех странах, где сильны патриархальные установки, мы имеем высокую мужскую смертность, серьезные проблемы с мужским здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рисковое поведение, выраженное в алкоголизме, наркотиках, агрессивном вождении автомобиля, драках и так далее. В Европе среди причин мужских смертей почти нет пьяных драк, потому что там не нужно никому ничего доказывать. А в России маскулинность мачистского типа буквально убивает мужчин. Некоторые мужчины начали это понимать и перестали держаться за свою роль крутого мужика. Им уже более ценна спокойная и гармоничная жизнь.

Однако я не могу сказать, что если ценности феминизма будут распространяться, то все сразу изменится к лучшему. Я вообще не верю в идею поголовного гендерного равенства, поэтому не обольщаюсь на этот счет. Скорее всего, мы движемся к разнообразию жизненных сценариев. У современных людей разные образы жизни, и не существует конкретной нормы, которая подошла бы всем.

То есть вы рассматриваете феминизм исключительно на уровне семьи?

Феминизм не может быть отдельно, так как это и политический, и личный проект. В самом обществе должны происходить какие-то процессы, которые будут приводить к принятию новых законов, например. Вот в России до сих пор нет закона о гендерном равенстве и даже о домашнем насилии. И, конечно, эти законы нужны для того, чтобы в обществе начались системные изменения.

Как вы думаете, почему домашнее насилие декриминализировали?

Вероятно, все дело в депутатах, которые ведут консервативную гендерную политику и считают, что мужчина и женщина должны сами между собой разбираться, за закрытыми дверями. Возможно, они верят поговорке «бьет — значит, любит». Для меня эти решения кажутся странными, особенно с учетом высокого уровня насилия в России. Это одна из самых серьезных гендерных проблем в стране, на мой взгляд, когда мужчина избивает женщину, и та не может никуда уйти и никак ответить. Правоохранительные органы неохотно принимают заявления от женщин, потому что это трудно доказать и трудно расследовать. Кроме того, некоторые женщины сами потом приходят в полицию и забирают заявления из-за угроз мужей.

Из известных политиков только Оксана Пушкина занимается этой серьезной и пока не решаемой проблемой. Она единственная женщина из всей Госдумы, которая мотивирована работать в этом направлении. Она работает с различными женскими организациями, лоббирующими принятие закона о домашнем насилии, но, как вы видите, законопроект был много раз отклонен.

Могут ли помочь ситуации квоты для женщин в парламенте?

Это дискуссионный вопрос. Допустим, в Госдуме есть Мизулина и Яровая. И что? Они занимаются женской политикой? Скорее антиженской. Конечно, как показывает практика, если в парламенте женщин становится больше 25 процентов, они перестают вести себя как Мизулина и начинают принимать решения, действительно необходимые женщинам.

Вообще я за квоты. Это необходимая мера, чтобы положение женщин в российской политике изменилось. Я всегда говорю, что я за справедливость, а не за равенство, то есть за создание специальных условий для более уязвимых групп, у которых меньше возможностей и ресурсов.

Политики должны научиться видеть новые детали в вопросе поддержки женщин, но, к сожалению, в России женщины-политики оказались недружественными по отношению к другим женщинам.

Как говорила общественница Алена Попова на открытой лекции в начале года, отношение к женщине-политику заведомо не такое, как к мужчине. Доходит до того, что женщин воспринимают как -политиков только в том случае, если они выглядят определенным образом: надевают платок, завязывают косу или примеряют образ «Родины-матери». Почему так? Общество не готово?

Общество готово, но в России очень глубоко закреплено убеждение, что женщина должна оставаться женщиной. То есть даже в политике мы, женщины, должны быть женственными. Надо признать, что в Европе похожее отношение к женщинам-политикам. Немцы постоянно троллят Ангелу Меркель из-за того, что она якобы выглядит как мужик. Разница только в том, что они могут троллить сколько угодно, но как политика ее уважают.

А в России уважают женщин-политиков?

В России уважают сильных политиков. Если ты сильная женщина-политик, тебя будут уважать.

То есть у нас равноправие?

Нет, потому что в парламенте неравное количество женщин и мужчин. И отношение к ним из-за этого численного перевеса не совсем равное. Социологи пару лет назад проводили опрос среди россиян, будут ли они голосовать за женщину. Большинство, разумеется, ответило отрицательно. Причем как мужчины, так и женщины не готовы видеть в качестве президента женщину. Однако когда свою кандидатуру выдвинула Собчак, и социологи провели аналогичный опрос, количество проголосовавших положительно увеличилось. Все-таки она добралась до последнего тура.

Постепенно общество становится лояльнее по отношению к женщинам в политике. Вообще наше общество уже ко многому готово, просто мы сами иногда боимся перемен. Среди молодежи достаточно много передовых людей, которые понимают, что идея патриархата уже неактуальна.

Так, например, молодые люди активно потребляют продукты западной популярной культуры, в том числе сериалы. В «Теории большого взрыва», например, представлен далеко не мачистый образ успешного мужчины, а вполне себе ботаника. Герои этого сериала умны и изобретательны, но они не отправляют своих женщин на кухню. Причем девушки-ученые в этом сериале тоже есть, и они вовсе не уступают в успешности и образованности парням.

«Игра престолов» показывает образы сильных и успешных женщин, которые имеют не меньше шансов получить железный трон. Так что новое поколение, выросшее на новых ценностях, — это другие люди, далекие от патриархальных установок.

То есть «мужского» и «женского» стиля работы не существует?

Конечно, нет. Есть лишь индивидуальные особенности каждого человека. И женщина может быть таким же успешным физиком, как мужчина.

Тогда почему стереотипы о способностях женщин сохраняются до сих пор?

Из-за невежества они появились, из-за невежества они и сохраняются.

И как с ними бороться? Вряд ли невежественные люди станут интересоваться профеминистской повесткой.

Все люди ужасно интересуются гендером, потому что это про отношения и про секс. Каждый любит порассуждать на тему равенства полов, потому что об этом думают абсолютно все, и, в отличие от ядерной физики, все тут большие специалисты. Конечно, читать серьезные просветительские материалы станут не все, но существуют и другие образовательные методы. На кого-то, может, подействует сериал, создатели которого отказались от пропаганды патриархальных ценностей.

Окончательно проясним: феминизм — это не про угнетение мужчин?

Конечно, нет! Это про эмансипацию женщин и про то, что женщины — не существа второго сорта, которые чем-то хуже или просто глупее мужчин. И если феминизм станет популярной нормальной установкой, то хорошо будет всему обществу: будет меньше давления патриархата и дискриминации, продолжительность жизни мужчин увеличится прямо пропорционально улучшению состояния их здоровья, отношения в парах и семьях обретут гармонию, дети начнут чувствовать себя гораздо лучше, потому что у них появится второй родитель в лице отца, и будет меньше домашнего насилия.