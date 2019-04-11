Почему иностранки не любят русских мужчин

К сожалению, русские мужчины не входят в тройку самых популярных в мире мужчин. Почему же иностранки не особо жалуют наших соотечественников и в каких грехах их обвиняют?

Когда вокруг тебя только русские мужчины, глаз, видимо, замыливается. Ну да, встречаются и полные отморозки, но в целом мужчины у нас замечательные. Наткнувшись в Сети на форум иностранок, посвященный отношениям с россиянами, я поневоле взглянула на наших со стороны.

Невоспитанность

32-летняя француженка Мишель познакомилась с москвичом из интеллигентной семьи Игорем. Первые несколько встреч прошли превосходно. Он был вежлив, пунктуален и обходителен. Но после секса его как подменили. Теперь мог запросто рявкнуть в трубку: «Я занят. На работе завал». Вместо привычных для Мишель «Прости, перезвоню», милый русский просто кидал трубку. Теперь он уже не спрашивал, какие у нее планы на вечер. Относился к Мишель как к собственности. Например, говорил: «Еду к тебе, приготовь ужин». Дальше диалог такой: ‘То есть я работала весь день, а теперь ты хочешь, чтобы я делала тебе ужин?!” — «Да ладно тебе, я же голодный». Приезжал, но оказывалось, что он уже поел в кафе.

“Он нагло заявлял: ‘Сегодня не могу встретиться”, не объясняя причины. А с меня требовал отчета обо всех моих действиях, — пишет Мишель. — Мог сказать: «Мне не нравится твоя подруга», но при этом я априори должна была быть в восторге от его друзей. Например, звонит и ставит перед фактом: «Я встречаюсь с друзьями’. Я же обязана спросить: ‘Можно, встречусь с подружками, дорогой?’

Последней точкой в их отношениях стала поездка в Рим, куда Игорь хотел свозить Мишель на выходные. Он приготовил сюрприз, но в те выходные девушка должна была работать.

»Сюрприз — это когда человек соотносит свой подарок с твоей жизнью и желаниями, — возмущается Мишель. — А внезапно повезти меня в Рим, заставив отложить мои личные дела, — это неуважение. Когда же я сказала, что не смогу, обиделся как ребенок. Я не стала просить прощения, как делают русские женщины, даже если они ни в чем не виноваты. Не хочу встречаться с невоспитанным ребенком. Мы расстались”.

Консервативность в сексе

Маргарет из Лондона познакомилась с Олегом из Питера в лифте. Через три дня они уже были вместе. Но девушка была разочарована — в сексе все было однообразно. Нет, кое-что было даже мило — много брутальности, нежности. Русские часто смотрят в глаза, но все по какой-то одной схеме. Никаких тебе игр, привычные позы и недовольство, если она хотела что-то изменить. А самое странное, что ее 35-летний друг очень мало знал о женском удовольствии.

“Он никогда не хотел доставить мне оральное удовольствие, — пишет Маргарет. — Когда я сказала открытым текстом, он расстроился, дескать, не любит этого. Для меня странно: ведь если нравится человек, хочешь сделать ему приятно”.

Маргарет очень удивил контраст: русские мужчины открывают перед тобой дверь, не позволяют самой носить сумки, уступают место. Будто ты — принцесса. Первое время Маргарет удивлялась, что тут женщинам не жмут руку при встрече. Подружку в России принято поцеловать — даже по-дружески, в щечку. Мужчины начинают сразу же флиртовать, намекать на койку. Но в самой постели оказываются консерваторами.

“Зато в сексе я себя принцессой не чувствовала, — возмущается Маргарет. — Мне кажется, русские не заботятся о женщинах в постели. Но при этом требуют, чтобы для них наряжались в красивые платья, обувь на каблуке. И недовольны, если подруга в джинсах и не накрашена. Не пойму, зачем русские женщины наряжаются, если в постели мужчина говорит «нет’, когда ты просишь его об очевидных вещах».

Пылкие болтуны

29-летняя Хельга из Берлина познакомилась с Николаем на вечеринке у друзей. Он убил ее наповал, сказав, что влюбился с первого взгляда. И что она — женщина всей его жизни. Девушка не предполагала, что события будут развиваться стремительно, как в мексиканском сериале. Николай сразу предложил вместе жить.

“В Европе любовь — это все-таки действие, а не чувство, — пишет Хельга. — Это что-то, что ты осознанно строишь. Чувства возникают не сразу, а когда узнаешь человека получше. Но в России все прямо огненные. На деле же оказывается, что любить русские мужчины не умеют. Для них это лишь выражение страсти, а вовсе не желание заботиться о тебе, помогать, давать — и не требовать взамен.

Николай приходил на свидания весь такой востор­женный — всегда с букетом цветов. И не очень понимал, почему Хельгу это напрягало.

“Русская традиция дарить мертвые цветы — очень странная, — рассуждает Хельга. — Лично я люблю цветы в горшках, а подарить срезанные — все равно что принести мертвого котенка. Стоит узнать человека, прежде чем делать подарки: например, я люблю шоколад. Принеси мне шоколад, если хочешь порадовать. Тем более если говоришь, что любишь. Узнай мои вкусы, пристрастия, интересы”.

Когда Хельга решила с Николаем расстаться, она сказала: «Мне кажется, мы разные. Тебе нужна русская девушка». Но Николай не сдавался. Он снова пришел с цветами, дабы помириться. Но после секса заявил: «Мы расстаемся».

“То есть типа это он решил. Ему было важно продемонстрировать, что уходит он, — возмущается Хельга. — А я-то подумала, он действительно влюблен, поэтому дала второй шанс. Оказалось — лишь пылкая болтовня. Я бы предпочла, чтобы вместо цветов мне дарили немного больше уважения и любили по-настоящему”.

Не хотят равенства

От женщин в России не требуется, чтобы они были самостоятельными: считается, что они и сами этого не хотят. Этот факт ставит иностранок в тупик.

“Им неприятно, когда женщина за себя платит, даже если больше зарабатывает, — пишет каждая вторая. — Им стыдно”.

На форуме полно историй, как он бросил ее, потому что ему хотелось платить за девушку везде, показывая, что готов нести ответственность. Но только почему-то не в интимной жизни.

“Женщина в России всегда ответственна за всю гигиену сексуальной жизни, — возмущаются иностранки. — Если какая-то инфекция обнаружилась, то это женщина должна была подумать о контрацепции. Разделить ответственность они не хотят. Какой-то дикий, нецивилизованный подход”.