Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему иностранки не любят русских мужчин 

Спид-Инфо 5 часов назад
Фото: Спид-Инфо
К сожалению, русские мужчины не входят в тройку самых популярных в мире мужчин. Почему же иностранки не особо жалуют наших соотечественников и в каких грехах их обвиняют?
Когда вокруг тебя только русские мужчины, глаз, видимо, замыливается. Ну да, встречаются и полные отморозки, но в целом мужчины у нас замечательные. Наткнувшись в Сети на форум иностранок, посвященный отношениям с россиянами, я поневоле взглянула на наших со стороны.

Невоспитанность

32-летняя француженка Мишель познакомилась с москвичом из интеллигентной семьи Игорем. Первые несколько встреч прошли превосходно. Он был вежлив, пунктуален и обходителен. Но после секса его как подменили. Теперь мог запросто рявкнуть в трубку: «Я занят. На работе завал». Вместо привычных для Мишель «Прости, перезвоню», милый русский просто кидал трубку. Теперь он уже не спрашивал, какие у нее планы на вечер. Относился к Мишель как к собственности. Например, говорил: «Еду к тебе, приготовь ужин». Дальше диалог такой: ‘То есть я работала весь день, а теперь ты хочешь, чтобы я делала тебе ужин?!” — «Да ладно тебе, я же голодный». Приезжал, но оказывалось, что он уже поел в кафе.
“Он нагло заявлял: ‘Сегодня не могу встретиться”, не объясняя причины. А с меня требовал отчета обо всех моих действиях, — пишет Мишель. — Мог сказать: «Мне не нравится твоя подруга», но при этом я априори должна была быть в восторге от его друзей. Например, звонит и ставит перед фактом: «Я встречаюсь с друзьями’. Я же обязана спросить: ‘Можно, встречусь с подружками, дорогой?’
Последней точкой в их отношениях стала поездка в Рим, куда Игорь хотел свозить Мишель на выходные. Он приготовил сюрприз, но в те выходные девушка должна была работать.
»Сюрприз — это когда человек соотносит свой подарок с твоей жизнью и желаниями, — возмущается Мишель. — А внезапно повезти меня в Рим, заставив отложить мои личные дела, — это неуважение. Когда же я сказала, что не смогу, обиделся как ребенок. Я не стала просить прощения, как делают русские женщины, даже если они ни в чем не виноваты. Не хочу встречаться с невоспитанным ребенком. Мы расстались”.

Консервативность в сексе

Маргарет из Лондона познакомилась с Олегом из Питера в лифте. Через три дня они уже были вместе. Но девушка была разочарована — в сексе все было однообразно. Нет, кое-что было даже мило — много брутальности, нежности. Русские часто смотрят в глаза, но все по какой-то одной схеме. Никаких тебе игр, привычные позы и недовольство, если она хотела что-то изменить. А самое странное, что ее 35-летний друг очень мало знал о женском удовольствии.
“Он никогда не хотел доставить мне оральное удовольствие, — пишет Маргарет. — Когда я сказала открытым текстом, он расстроился, дескать, не любит этого. Для меня странно: ведь если нравится человек, хочешь сделать ему приятно”.
Маргарет очень удивил контраст: русские мужчины открывают перед тобой дверь, не позволяют самой носить сумки, уступают место. Будто ты — принцесса. Первое время Маргарет удивлялась, что тут женщинам не жмут руку при встрече. Подружку в России принято поцеловать — даже по-дружески, в щечку. Мужчины начинают сразу же флиртовать, намекать на койку. Но в самой постели оказываются консерваторами.
“Зато в сексе я себя принцессой не чувствовала, — возмущается Маргарет. — Мне кажется, русские не заботятся о женщинах в постели. Но при этом требуют, чтобы для них наряжались в красивые платья, обувь на каблуке. И недовольны, если подруга в джинсах и не накрашена. Не пойму, зачем русские женщины наряжаются, если в постели мужчина говорит «нет’, когда ты просишь его об очевидных вещах».

Пылкие болтуны

29-летняя Хельга из Берлина познакомилась с Николаем на вечеринке у друзей. Он убил ее наповал, сказав, что влюбился с первого взгляда. И что она — женщина всей его жизни. Девушка не предполагала, что события будут развиваться стремительно, как в мексиканском сериале. Николай сразу предложил вместе жить.
“В Европе любовь — это все-таки действие, а не чувство, — пишет Хельга. — Это что-то, что ты осознанно строишь. Чувства возникают не сразу, а когда узнаешь человека получше. Но в России все прямо огненные. На деле же оказывается, что любить русские мужчины не умеют. Для них это лишь выражение страсти, а вовсе не желание заботиться о тебе, помогать, давать — и не требовать взамен.
Николай приходил на свидания весь такой востор­женный — всегда с букетом цветов. И не очень понимал, почему Хельгу это напрягало.
“Русская традиция дарить мертвые цветы — очень странная, — рассуждает Хельга. — Лично я люблю цветы в горшках, а подарить срезанные — все равно что принести мертвого котенка. Стоит узнать человека, прежде чем делать подарки: например, я люблю шоколад. Принеси мне шоколад, если хочешь порадовать. Тем более если говоришь, что любишь. Узнай мои вкусы, пристрастия, интересы”.
Когда Хельга решила с Николаем расстаться, она сказала: «Мне кажется, мы разные. Тебе нужна русская девушка». Но Николай не сдавался. Он снова пришел с цветами, дабы помириться. Но после секса заявил: «Мы расстаемся».
“То есть типа это он решил. Ему было важно продемонстрировать, что уходит он, — возмущается Хельга. — А я-то подумала, он действительно влюблен, поэтому дала второй шанс. Оказалось — лишь пылкая болтовня. Я бы предпочла, чтобы вместо цветов мне дарили немного больше уважения и любили по-настоящему”.

Не хотят равенства

От женщин в России не требуется, чтобы они были самостоятельными: считается, что они и сами этого не хотят. Этот факт ставит иностранок в тупик.
“Им неприятно, когда женщина за себя платит, даже если больше зарабатывает, — пишет каждая вторая. — Им стыдно”.
На форуме полно историй, как он бросил ее, потому что ему хотелось платить за девушку везде, показывая, что готов нести ответственность. Но только почему-то не в интимной жизни.
“Женщина в России всегда ответственна за всю гигиену сексуальной жизни, — возмущаются иностранки. — Если какая-то инфекция обнаружилась, то это женщина должна была подумать о контрацепции. Разделить ответственность они не хотят. Какой-то дикий, нецивилизованный подход”.
Спид-Инфо: последние новости
Чем чаще люди смотрят в зеркало, тем больше едят Робот вырезал свинье Розе миому матки, и она смогла родить шестерых поросят Помет крокодила, ртуть и кишки ягнят: самые экзотические методы контрацепции
Женский форум37
Психология , Другое , Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 фактов о фертильности
9 способов победить секущиеся волосы1
Настасья Урбано: как знаменитая модель стала уличной попрошайкой
Чек-лист: 6 признаков комплекса превосходства
Ученые выяснили, сколько секса нужно людям7
Новости партнеров
Видео
Пугачева рассказала, как уходила от Киркорова
Звёзды
55-летняя Гулькина примерила свадебное платье
Звёзды
Чем кормят в «Макдоналдсе» в разных странах
Еда
Как живет вдова Александра Абдулова
Звёзды Любовь
Что будет, если есть только один раз в день
Еда Здоровье
Куда делись фрики шоу-бизнеса девяностых
Звёзды
Странные фотомодели, которые нарасхват у модельеров
Красота
Ученые предупредили об опасности шашлыка
Еда
Врачи составили список самых грязных вещей
Здоровье
Звезды интригуют фанатов откровенными фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение