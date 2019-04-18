«Если секса не остается, всё разрушается от какой-то фигни»

В начале апреля в Новосибирске прошёл курс тренингов Натальи Романовской — психолога из Москвы, которая приезжает в Новосибирск не впервые. На тренингах Наталья называет вещи своими именами, много шутит, что создаёт непринуждённую атмосферу и заставляет женщин раскрыться. Корреспондент НГС.SHE поговорила с Натальей о женских комплексах и запросах, причинах неудач в интимной жизни и саморазвитии.

— Какой главный запрос у женщин, которые приходят на тренинги?

— «Хочу быть счастливой». Это может звучать в разных вариантах, например из серии: «Хочу порадовать своего мужчину, я устала от рутины и скуки в постели, испытываю дискомфорт во время секса». Очень много запросов, связанных с темой измены, когда женщина чувствует, что теряет его.

Но часто женщина немножко не понимает сам смысл тренинга. Ей кажется, что она сейчас что-то сделает, научится, и всё будет хорошо. Становится лучше, но не потому, что она что-то научилась делать, а потому, что поняла что-то про себя.

Часто идут на тренинг «Глубокий горловой — легко» или «Искусство орального секса». Это про то, как доставить удовольствие любимому. А потом запрос меняется. Женщины понимают, что для себя любимой это тоже важно, и идут на «Пробуждение женского оргазма».

— Как меняется запрос с возрастом?

— 20 лет: «Хочу драйва, куража, дайте мне фишечки, чтобы было клёво». Им нравятся костюмчики, всякие смазочки… Они получают удовольствие. Недавно слышала такую рекламу: молодые не готовят еду, они ее едят; молодые не говорят о сексе — они им занимаются. То есть не разговаривают, а берут. Они берут только сливки, само удовольствие.

35–37, 40, 45 лет: «Что-то я устала, всё одно и то же».

А в более старшем возрасте: «Надо как-то поддерживать это всё, или у меня начались возрастные изменения, давайте что-то с этим сделаем».

— Есть какой-то усредненный портрет женщин, которые приходят на тренинги?

— На тренинг не пускают девчонок младше 18. Но в 18 лет они и сами редко приходят. Если и бывают 18–20-летние, то их очень мало. 23–24 года — процентов 30. Процентов 60 — женщины 27–37. Ну и те, кто старше: за 46, к 50. Красивый возраст редко набирает большие группы. Туда ходят по 2, 3, 5 человек. Такое ощущение, что старость как будто бы стыдна. А что такое старость? 50 — старость? Как будто бы стыдно заниматься сексом вообще, в принципе: пора уже о вечном задуматься, а ты тут сексом занимаешься.

Хорошо быть девочкой молоденькой: боже, какая красавица. Зрелая женщина с двумя детками — это ещё и уважение, почет. Вот бабушка… Но бабушка моложавая, на каблучках — тоже нормально. А старушка — это ну прям фу как-то, перестаньте! Про секс? Вам 60, вы сексом занимаетесь? Не рассказывай мне об этом, не хочу это представлять. Что значит, не хочешь это представлять?

Но ведь очень часто люди в этом возрасте, если они в принципе остались близкими людьми, испытывают новый всплеск, новую волну. Они детей вырастили, выпустили в жизнь и теперь наслаждаются друг другом.

Если мы отвергаем старость, то, по мне, мы отвергаем саму жизнь. Вот, казалось бы, ей столько лет, скоро у неё внуки пойдут. И это не значит, что всё закончилось. Просто в каждом возрасте свои особенности интимной жизни, и она будет продолжаться, пока вы этого хотите.

— На тренинге по оральному сексу говорилось о том, что это не то чтобы сильно нравится мужчинам. И в то же время звучала мысль «Если ты это не будешь делать, найдется кто-то, кто сделает». Получается, в любом случае женщина в незавидном положении — либо терпеть, либо он уйдет?

— На самом деле когда умеешь, то в принципе он нравится. Да, это не доставляет женщине оргазма. Но там очень мощная власть над мужчиной, которую ты ощущаешь, и тебе это нравится. Страшилка «Не будешь делать ты, будет делать другая» — это, конечно, немножечко манипуляция женским сознанием. В том смысле, что почему бы не попробовать? Не ты добежишь первой, добежит кто-то другой.

Но эту фразу можно прочитать и по-другому: «Давай попробуем сделать так, чтобы действительно было здорово». Это про удовольствие для себя через удовольствие для него. Я хочу доставлять ему удовольствие. Именно я хочу.

А если не хочешь, не делай. Я обычно говорю: «Девочки, вот вы пришли на "глубокое" только для того, чтобы доставить ему удовольствие?». Плохая мысль. Если ты будешь это делать просто правильно, но через силу, то всё равно не получится. Получается у тех, кто перестаёт стараться, а наслаждается процессом. И это даже не столько про доверие в паре, сколько про полное принятие партнёра и его желаний. Про умение растворяться в них.

— Есть вообще какой-то набор навыков, которыми, как иногда звучит, должна обладать женщина?

— Знаешь, что в первую очередь должна женщина? Знать про собственную безопасность. Про возможность говорить «нет» в любой момент того, что сейчас происходит. Важно уметь сказать «нет» и разрешить себе сказать это «нет». Это то, чему я сейчас учу свою дочь. Просто не важно, как он тебя кормил, что он тебе дарил, насколько активно он тебя танцевал.

Я обычно говорю: «Думай про себя, про свое предохранение, про свое здоровье, про свое желание, про то, с кем ты». Если женщина всё время в раздумьях: «А что мне еще сделать, чему научиться, чтобы тебе, любимый, было хорошо?», — то вот над этим бы я поработала.

Всё, о чём я сейчас говорила на тренингах, — это только про «хочу». Хочу для себя. Греби под себя: это мне и это мне, еще так хочу и так. Самое большее, что ты сможешь отдать партнеру, — это то, что ты «нагребла» себе. Если ты ничего не взяла для себя, не наковыряла себе из торта вишенок, то зачем ты вообще туда ходила?

Когда самой тебе всё это не в удовольствие, но ты всё правильно отрабатываешь, все эти техники, то, мне кажется, это просто спорт какой-то. Что толку в таком наборе навыков? Они пригодятся, только если они тебе самой нравятся.

— Какой самый большой комплекс у женщин?

— Это комплекс: «Я какая-то не такая». Причем какая она не такая — она даже сама себе не может объяснить. Там всё вместе: и форма носа, и размер груди, и лодыжки, и щёки, и сильно молодая, и слишком старая. Она вообще не видит своей ценности. И считает, что, прокачавшись, одевшись, сделав губы, грудь и ресницы, она станет правильнее, чем сейчас, и ей будет спокойнее. Она просто не принимает себя.

— Насколько вообще важна внешность женщины?

— Я очень часто слышу от мужчин про внешность. Но это не о голливудских стандартах из серии: грудь вот такая, попа вот такая, ноги такие, глаза, волосы, губы — ещё какие-то. Речь идёт про ухоженность.

Я для себя вывела только одну формулу. Если женщина сама себе интересна, у неё такие вот туфельки или кроссовочки, у нее какое-то конкретное бельишко, часики, ещё какие-нибудь фишечки — то вот это главнейшая женская ипостась, которая называется «девочка». Когда она сама себе нравится, интересна. Тогда уже не важно, какого размера её попа и какого размера её грудь.

А ему важно, чтобы ей было с самой собой хорошо. Поверь мне, любят и толстых, и очень худеньких, маленьких, да каких угодно.

— Женщины боятся рассказывать мужчинам о своих фантазиях?

— Это называется «эмоциональная обнаженность». Если он видит, что дверь закрыта, он понимает: похоже, туда и не надо. И сам не станет расспрашивать женщину о её желаниях.

Часто в парах, с которыми я работаю, женщина не говорит о том, чего она хочет. Почему? А он не так поймет. Я всегда после этих слов приглашаю его. И спрашиваю, насколько он не так поймёт. Знаешь, что я слышу? «С ней такого нельзя, она слишком хорошая».

Он просто даже не догадывается, что она разная. Хорошая, чистая — да, но не всё время. Иногда немножечко дикая, неприрученная, развратная. Как Ева и Лилит. Думаешь, ему бы не хотелось, чтобы Ева осталась где-то там, а вышла эта царица ночи, которая творит ТАКОЕ? И только когда солнышко взошло — раз, и она снова Ева. Поэтому нужно чуть-чуть открываться.

Иногда в ушко можно нашептать совсем чуть-чуть из своих желаний и посмотреть, как он отреагирует. А потом проговориться еще и еще. Это разрешение и ему, и себе раскрыться и получить максимум эмоций и ощущений.

— Мужчины приходят на групповые тренинги?

— Нет. Мы пробовали сначала. Они даже на психологические тренинги плохо собираются. Мужчины боятся публично обсуждать свои проблемы. Даже намёка не должно быть, что у них что-то не так. Особенно страшно оказаться слабым перед другими «самцами». Я как-то вела открытую лекцию про оргазмы, гармонию в паре. Из 400 человек было 12 мужчин, и то, я так понимаю, на аркане их притащили.

— Боятся эмоциональной обнажённости?

— К психологу мужчина приходит, когда проблема с эрекцией, или короткий половой акт, или не может достичь оргазма. Или боится потерять свою женщину и спрашивает: что бы ему такое сделать, чтобы удержать её? То есть или боясь чего-то, или не желая потерять контроль. А вот так, чтобы разобраться в своих чувствах… Это не о мужчине. Он сам разобрался, всё понятно, надо работать. Его же так воспитывали: «Мальчики не плачут». Поэтому всё в себя и ничего наружу.

Когда спрашиваю, что ты чувствуешь, он начинает рассказывать, что он думает. Когда настаиваю на разговоре о чувствах — начинает говорить немножко громче и такими короткими предложениями, как будто я слегка не в уме. Свои чувства он и сам не слишком понимает и осознаёт. И это ни хорошо, ни плохо, это нормально. Если он вдруг начнет разбираться в нюансах, в своём эмоциональном состоянии, он потеряет способность бежать, преследовать, убивать добычу, нести её в пещеру. Мужчины другие, поэтому они нас так сильно привлекают.

— Секс — это главное в отношениях?

— Это цемент, который нас скрепляет на уровне пары. Кирпичиков-то может быть много. Дома, ипотеки, дети, социум. И кирпичики вроде стоят. Но любой волк, который пришел и дунул на этот твой домик, способен его разрушить. И домик складывается, как карточный.

Поэтому даже не столько важно, как много этого «цемента» — только бы он был. Надо же скрепить кирпичики. Потому что если этого не остается, то всё действительно разрушается от какой-то фигни. И нет, необязательно из-за измены. А просто из-за усталости, взаимного раздражения, обид. Из-за того, что остались ты и я как родственники, как партнёры, а наше «мы» пропадает — то, что было не для других, а только для нас.

Секс — это не главная история. Но обязательно надо, чтобы он был. Это же просто часть нормальных отношений. Что-то из отношений исчезает, и всё, гармония рушится… Если тебе нужны эти твои отношения, нужен этот мужчина, значит и секс нужен. И не просто нужен, а ты хочешь, чтобы всё у вас было самое-самое. И секс тоже.