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Ученые узнали, грустят ли мужчины после секса 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Австралийские ученые провели исследование, чтобы узнать, испытывают ли мужчины грусть после занятия сексом. Ранее эксперты уже узнали, что у женщин существует психическое явление «постсексуальной дисфорией» или «посткоитальным блюзом». В это время представительницы слабого пола после секса испытывали чувство грусти. Такое чувство испытают около 50% женщин.
Сейчас ученые решили узнать, есть ли подобное чувство и у мужчин? В итоге исследования было выяснено, что хотя бы один раз сильный пол испытывал огорчение после секса. Об этом заявили 40% мужчин. Они описали свое состояние как «грусть, тревогу, раздражение или желание начать ссору с партнером».
А вот у 4% участников исследования подобное чувство возникает после каждого полового акта. Больше всего такому состоянии подвергаются те, кто находится в перманентном эмоциональном напряжении или когда-либо подвергавшиеся сексуальному насилию.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперты провели исследование и узнали точный размер члена, который удовлетворит женщин. По словам специалистов, большая часть женщин, вероятнее всего, откажется от отношений с мужчиной, если размер его пениса существенно больше среднего.
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Психология , Любовь , ФедералПресс
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