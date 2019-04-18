Ученые узнали, грустят ли мужчины после секса

Австралийские ученые провели исследование, чтобы узнать, испытывают ли мужчины грусть после занятия сексом. Ранее эксперты уже узнали, что у женщин существует психическое явление «постсексуальной дисфорией» или «посткоитальным блюзом». В это время представительницы слабого пола после секса испытывали чувство грусти. Такое чувство испытают около 50% женщин.

Сейчас ученые решили узнать, есть ли подобное чувство и у мужчин? В итоге исследования было выяснено, что хотя бы один раз сильный пол испытывал огорчение после секса. Об этом заявили 40% мужчин. Они описали свое состояние как «грусть, тревогу, раздражение или желание начать ссору с партнером».

А вот у 4% участников исследования подобное чувство возникает после каждого полового акта. Больше всего такому состоянии подвергаются те, кто находится в перманентном эмоциональном напряжении или когда-либо подвергавшиеся сексуальному насилию.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперты провели исследование и узнали точный размер члена, который удовлетворит женщин. По словам специалистов, большая часть женщин, вероятнее всего, откажется от отношений с мужчиной, если размер его пениса существенно больше среднего.