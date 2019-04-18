Как вычислить мужчину, который изменяет

Вычислить изменщиков можно по лицу: к такому выводу пришли австралийские ученые. Исследование показало, что признаки «обманщика» проще разглядеть у мужчин, чем у женщин. Ученые предложили 751 испытуемому разного пола изучить 100 фотографий мужчин, которые заранее рассказали, изменяли ли они когда-нибудь своим женщинам. В результате почти каждый пятый опознал изменщиков. Ученые пришли к выводу, что больше всего к адюльтеру склонны мужчины с брутальными чертами лица.

Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, по каким признакам можно распознать неверных мужчин и женщин.

По словам семейного психолога Анны Суховой, неверную женщину выдает поведение.

— Она становится более раздражительной, отвлеченной от бытовых вопросов, — говорит психолог. — Дома жалуется на плохое самочувствие, на усталость от работы. При этом ее перестают волновать многие важные моменты: она легко отпускает мужа на встречу с друзьями. Не только при физической измене, но и при появлении эмоционального интереса к другому человеку женщину начинают раздражать любые проявления внимания со стороны ее мужчины. Она просит не трогать ее, не подходить к ней.

Также мужчину должно насторожить, если его женщина стала всюду носить с собой телефон или вдруг завела второй номер. Есть еще пара признаков: она отключает на смартфоне всплывающие уведомления или всегда кладет аппарат экраном вниз, чтобы мужчина случайно не увидел сообщение или звонок.

Что касается сильного пола, то мужчины-изменщики не так предусмотрительны. Они прилагают меньше усилий для конспирации.

— Мужчины могут случайно перелить компрометирующие фотографии на компьютер, забыть удалить переписку или, наоборот, удаляют сразу все сообщения, — говорит Анна Сухова. — К слову, если женщина увидит, что у него в телефоне только два чата — с ней и с мамой — это тревожный звоночек.

Неверного супруга выдает и смена образа жизни. Он вдруг начинает следить за собой, активно занимается спортом, худеет. Из ленивого мишки превращается в Апполона.

Что делать, если все признаки налицо?

Женщинам психолог советует не ходить вокруг да около, а задать честный вопрос: «У тебя кто-то есть кроме меня?» Как правило, такая прямая формулировка выбивает из колеи.

— Если мужчине нечего скрывать, то он скорее всего просто посмеется и продемонстрирует, что в его телефоне нет ничего подозрительного. А вот агрессивная реакция будет означать, что у него «рыльце в пушку». Но я бы посоветовала женщине сначала задуматься, а готова ли она услышать правду? — говорит психолог.

А потенциальных изменщиц мужчинам лучше, наоборот, на время оставить в покое, стать по отношению к ним равнодушными. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».

Эксперт-практик по свиданиям, блогер Карина Тысячная рассказала, как по внешнему виду распознать неверных партнеров.

— Действительно, по мужчинам определить это проще, — говорит она. — Те, у которых гормоны в избытке — дофамин, тестостерон, адреналин — чаще всего склонны к измене. Такие мужчины не всегда спортивные, могут рано лысеть. Взгляд — с вызовом, немного бегающий. У них есть выраженная склонность к риску и авантюрам, он любит менять места жительства и путешествовать, легко заводит нужные связи и готов «идти по головам» для достижения цели. Неверных женщин опознать сложнее, но есть некоторые признаки: девушки, которые ведут себя игриво, часто поправляют волосы и задорно смеются, запрокидывая голову, скорее всего готовы к легким связям. А дома мужчину должно насторожить, если его вторая половина стала задумчивой или без причины мечтательно улыбается.