Какие предметы интерьера отпугивают мужчин

После первого визита ваш партнер может к вам и не вернуться, WomanHit.ru подскажет, как сохранить душевное равновесие второй половинки

Есть вещи, с которыми мужчина не готов мириться, если речь идет о совместном проживании. Это стоит учитывать, когда вы приглашаете избранника в свою квартиру впервые.

Кружево повсюду

Ваш телевизор накрыт кружевной сеточкой? На первом свидании в вашей квартире вы ставите перед мужчиной бокал вина на кружевную скатерть? Будьте готовы к разговору на эту тему с вашим партнером, потому что рано или поздно он задаст вам вопрос — почему вы не избавитесь от «бабушкиного наследства». Да и такой антураж напрочь отбивает все желание у мужчин.

Да, эти вещи уютные и домашние, но в самом начале отношений, когда ваши чувства держатся на эмоциях, уберите кружево подальше и достаньте только когда мужчина переедет к вам насовсем.

Нежно-розовые обои и занавески

Попадая в такую квартиру, мужчина думает, что пришел забирать ребенка из детского сада. А вы ведь не этого добивались? Стиль «барби» миленько смотрится только до конца начальной школы, после чего вам нужно вместе с родителями или уже самостоятельно запланировать смену интерьера. Тем более, что современная индустрия предложит вам огромный выбор всевозможных предметов декора, которые помогут подчеркнуть вашу индивидуальность.

Слишком большое количество мягких подушек

Опять же, у мужчины создается впечатление, что он встречается с девочкой-подростком, а не со взрослой самостоятельной женщиной. Задумайтесь, действительно ли вам так необходимы все эти предметы?

Беспорядок

Мужчины ценят в женщине умение держать все под контролем и мало-мальски вести хозяйство. Когда он приходит к вам домой и видит немытую посуду, косметику в ванной, на тумбочке в коридоре, в спальне и даже около кошачьего домика, он засомневается в ваших способностях поддерживать порядок в доме. Разбрасывать вещи он и сам прекрасно умеет. Дайте почувствовать себя вашим гостям комфортно, поэтому подготовьтесь к их приходу, особенно к приходу своего мужчины.

Увлечение современным искусством

Не каждый человек нормально реагирует на такое.. своеобразное искусство. Хорошо, если у вас висят две-три картины или стоят две фигурки на тумбочке, но когда ими завешана вся стена в коридоре — это уже перебор. Только если вы не «мамина художница».

Если хотите духовно обогатить партнера, сходите вместе на выставку, а квартиру оставьте для других случаев.

Фото бывших

Все, что связано с вашими прошлыми отношениями, не должно пересекаться с настоящими. Не нужно рассказывать мужчине, что плед, которым он укрыт, вам «подарил Сашенька». Мужчина по природе собственник, он не потерпит, чтобы на его территории что-то напоминало о сопернике. Также не стоит выставлять фото с бывшими на видное место: даже как способ закрыть дырку в обоях. Начните жить настоящим.

Кошки

Речь идет не об одном милом котике, а о трех-четырех пушистых домочадцах. Повезет, если ваш мужчина не аллергик, тогда му просто придется смириться с наличием еще кого-то в вашей с ним квартире.

Если уж так получилось, не допускайте появления резкого запаха, ободранных углов и грязного лотка: вы живете не одна, а значит должны считаться и с чувствами и ощущениями партнера.