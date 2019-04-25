Как перестать мечтать и начать делать

Быть мечтателем и следовать за мечтой — совершенно разные вещи. Если ты хочешь перестать витать в облаках и сделать свои фантазии реальностью, всегда нужно совершить несколько важных поступков. А чтобы сдвинуть себя с места, используй наше руководство по достижению желаемого.

Начни с понимания, что тебе нужно

Именно ты контролируешь свою жизнь, и если у тебя есть ощущение, что ты глубоко несчастна, — это так и есть. Перестань мечтать о лучшей жизни и сделай ее такой, как бы сложно это ни было. В качестве первого шага проведи целый день в мечтах — позволь себе визуализировать свои желания. Почувствуй, что значит быть успешной. Представь, как будет выглядеть твой идеальный день в будущем. Подумай о себе так, словно ты уже вошла в нужный ритм и просто наслаждаешься происходящим. Визуализируй работу, которая приведет тебя к этому. Концентрируйся не только на ленточке, которую тебе придется сорвать на финише, но и на том, как блистательно ты пробежишь этот марафон, обгоняя всех благодаря своей подготовке.

Концентрируйся на позитивном

Поработай над умением контролировать свои мысли и эмоции так, чтобы тебе удавалось сосредоточиться на позитивных вещах. Избавься от окружения, которое мешает твоим интересам, и найди тех, кто действительно сможет оказывать для тебя поддержку. Посмотри в зеркало и прими то, что в нем видишь. Помни, что стремиться к совершенству совершенно бессмысленно и ты никогда не станешь таким человеком, каким хочет тебя увидеть общество. Следуй своей интуиции и игнорируй чужую диктовку. Эти шаги позволят тебе избавиться от негативных ассоциаций с последствиями своих поступков в направлении мечты. Чем больше работы в этом направлении — тем быстрее ты меняешь свое мышление от «мечтателя» к «человеку, который стремится за мечтой».

Сломай паттерн

Если твой страх делать что-то вызван предыдущим опытом падения в лужу — поработай над тем, чтобы изменить свою реакцию на происходящее. Протри глаза, подними голову выше и продолжи идти вперед — только так ты сможешь достичь успеха. Страх, что ты никогда не достигнешь своей мечты — ерунда по сравнению с жизнью, в которой ты никогда не занимаешься тем, чем хочешь.

Заведи планнер

Твою мечту давно пора превратить в план, которой позволит понять, как разделить задачу на мелкие подпункты. Заведи ежедневник или интеллект-карту и начни записывать все свои мысли в отношении мечты. Укажи, какие сроки кажутся тебе реальными для выполнения каждой стадии. Раздели задачи на квартал, месяц и неделю и укажи задания на каждый день этой работы — даже если в какие-то моменты у тебя может хватать времени только на пятиминутный поиск информации. Тебе нужно найти крупных клиентов? Переходи к поиску прямо сегодня, даже если времени на перерыве недостаточно. Нужно совершить рискованный проект, чтобы привлечь лучшие PR-агенства? Покажи свой продукт рынку. Не знаешь, что именно нужно сделать? Спроси совета у человека, который мог бы быть твоим наставником.

Сделай первый шаг

Планирование на бумаге — отличный этап, но тебе пора начать действовать. Приступай к самому первому шагу, каким бы малым он не казался. Напиши первое письмо, составь резюме, свяжись с полезным человеком, узнай стоимость аренды помещений. Старайся долго не думать о том, чем для тебя это может обернуться, — так ты, вероятнее всего, загонишь себя в тупик отрицания и оправданий. Пока думаешь, что твоя мечта связана с тяжелой работой — та и будет казаться непосильной.