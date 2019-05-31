Бесят без причины: почему люди раздражают

Даже самый близкий друг может оказаться врагом, причем сам он в этом может и не быть виноватым. WomanHit.ru расскажет, почему мы негативно реагируем на свое окружение

Вы можете быть хоть самым позитивным человеком в своем окружении, однако это не значит, что вас все радует круглые сутки. Наверняка вам знакомо состояние, когда вы общаетесь с человеком и ловите себя на мысли, что вот этот самый человек вас бесит, а почему — непонятно. Казалось бы, перестаньте общаться и все, но, как утверждают психологи, причина часто кроется не в вашем ненавистном оппоненте, а в вас самом, поэтому вероятность, что вас будут бесить все остальные очень высока, но вы же не сможете разорвать все контакты. В этом случае стоит разобраться в самом себе и выяснить точные причины раздражения по отношению к другим людям.

Почему так происходит?

Вроде и человек хороший, все его любят и хорошо с ним общаются, а вы просто терпеть его не можете. Давайте попробуем разобраться, что не так.

Мы неосознанно завидуем

Да, это чувство может зародиться в вас без вашего желания. Как бы вы себя не убеждали в обратном, червячок зависти уже поселился в вашей душе, пусть вы и не хотите этого признавать.

Однако даже такое негативное чувство можно обернуть в свою пользу, например, оно может помочь вам взглянуть со стороны на самого себя: что отличает вас от человека, которому вы завидуете, и почему вы не можете достичь таких же результатов? Поверьте, для многих людей ответы на эти вопросы стали отправной точкой к положительным изменениям в своей жизни. Главное, чтобы зависть не перерастала в стиль жизни — тут уж как не ищи, положительных сторон не найдете.

Мы видим в человеке себя

Как часто мы встречаем людей, с виду положительных, без каких бы то ни было заскоков. Однако, чем больше мы общаемся с таким человеком, тем больше он начинает бесить, хотя не делает для этого ничего особенного. В чем же дело? Бывает так, что мы встречаем человека, который напоминает нам самих себя, то есть у него есть качества, которые в точности повторяют ваши, причем это относится к чертам характера, которые мы сами в себе хотели бы искоренить. Мы готовы мириться со своими «особенностями» и даже жить с ними долгое время, однако не терпим ничего подобного в другом человеке, потому что он напоминает нам о том, от чего мы бы с удовольствием избавились, но в силу определенных обстоятельств, почему-то не делаем.

Человек отказывается вам повиноваться

Вы нормально общаетесь, но вдруг начинаете понимать, что вам хочется все реже слышать голос этого человека, проводить с ним меньше времени, хотя никаких серьезных ссор не произошло. В этом случае вам мешают завышенные ожидания, которые данный человек не оправдал, да и не должен был — вам никто ничем не обязан, поэтому требовать чего-то от других — прямой путь к ссорам и расставаниям. Относитесь проще к другим людям, не ожидайте ничего взамен и чувство раздражения уйдет само по себе.

Вы сами притягиваете к себе таких людей

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» — это выражение слышал каждый. Кроме того, люди относятся к нам так, как мы им позволяем и как относимся к ним сами, поэтому не стоит удивляться, если вы кричите на друга, а он обидно вам отвечает. Начните с себя и измените окружающую вас атмосферу.

Как поступить?

Когда вы выяснили причину своего раздражения, это можно считать половиной успеха. Постарайтесь вспомнить, с какого момента вы начали ненавидеть этого человека и что стало причиной вашего раздражения, после чего вы уже можете принимать меры: либо разорвать отношения с человеком, либо заглянуть в свою душу и выяснить, почему этот человек вызывает у вас негативную реакцию, и попытаться исправить для начала свое отношение к ситуации.