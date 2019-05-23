Что делать, если настиг сонный паралич

Сонный паралич достаточно хорошо изучен с точки зрения науки. Но несмотря на то, что ученые уже давно разложили все по полочкам, сам приступ от этого менее пугающим не становится.

Так что же это такое, надо ли с ним бороться и что делать, если сонный паралич все-таки настиг?

Что такое сонный паралич

Пожалуй, самый страшный фильм ужасов — тот, сюжет которого можно переложить на жизнь. При сонном параличе происходит именно это — кошмары становятся реальностью, а само состояние по своей сути пронизано мистицизмом. Но на деле же это не более чем сбой нервной системы.

Природа позаботилась обо всем до самых мелочей: чтобы человек не нанес себе травму наяву, пока ему снится, например, как он дерется, в фазе быстрого сна мозг "блокирует" возможность пошевелить какой-либо частью тела. От внешних раздражителей же (будильник или любой другой различимый звуковой сигнал) способность владеть своим телом возвращается моментально.

Простыми словами, сонный паралич, это состояние, при котором мозг "уверен", что человек все еще спит, хотя на деле человек приходит в сознание, но так как сигнал о пробуждении не был "отослан", то мозг так и продолжает блокировать функции тела.

Кстати, лунатизм (или сомнамбулизм — обратное сонному параличу состояние).

По статистике, примерно треть всех жителей планеты хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич. Состояние всегда описывают как неприятное. Человек не может пошевелить телом, открыть глаза (ученые установили, что по неизвестной пока причине во время сонного паралича сохраняется возможность вращать глазными яблоками и кончиком языка), при этом чувствует ясность мыслей, но совершенную неспособность сдвинуть себя хотя бы на миллиметр.

Как сонный паралич описывают люди

Люди, испытавшие на себе это неприятное состояние, говорят, что в момент сонного паралича кажется, что на груди сидит сам черт, и сдавливает так, что тяжело дышать.

Wiki

Именно тогда многих охватывает паника и они пытаются расшевелить свое тело, во что бы то ни стало сбросить с себя мнимые оковы.

Что делать

Врачи же советуют подойти к состоянию более обстоятельно и действовать иначе. Сонный паралич характеризуется тем, что человек может быть уверен, что проснулся, но на самом деле впал в состояние на грани яви и сна. Четкость и ясность ума при этом сохраняется, но возможны визуальные и слуховые галлюцинации. К сожалению, зачастую эти галлюцинации приобретают воплощение из наших кошмаров. Одни из самых популярных: тускло горящие лампы, которые включены, но не освещают комнату. Существа, незнакомые люди или даже образы родственников, которые пытаются навредить, напугать, дотянуться руками.

Да, звучит и выглядит пугающе, но в этом состоянии первое, что нужно сделать, это четко решить для себя, что это — не более чем сонный паралич, и эти образы не смогут навредить.

Чтобы не впасть в состояние паники, следует сконцентрироваться на попытке, например, пошевелить одним пальцем, повращать языком и тд. Тогда мозг выйдет из фазы быстрого сна и вернет вам способность управления собственным телом.

У кого сонный паралич возникает чаще

Сонный паралич чаще проявляется у людей с нарушениями сна. Малое количество часов отдыха, сон урывками, в неудобных позах (особенно подвержены СП люди, которые спят на спине), сонный паралич часто возникает у тех, кто засыпает под тревожащие, но монотонные звуки. Например, звук работающего телевизора, сигнал бытовых приборов, который раздается сквозь определенный отрезок времени.