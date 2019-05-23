Как цвет глаз влияет на характер человека

По цвету глаз можно определить особенности вашего характера. Рассказываем, какие секреты можно "раскрыть" в людях, заглянув им в глаза.

Серые, синие и голубые

Люди с глазами холодных цветов — серого, голубого и синего — имеют творческие способности и вдохновляются окружающим миром. Их идеи обычно воспринимают положительно, особенно людьми с карими или зелеными глазами. Людям с холодным цветом глаз не стоит показывать другим свою неуверенность и сомнения, так как они являются авторитетом для окружающих. Лучшими компаньонами для них являются, как и они, люди со светлыми глазами. Это импульсивные люди, подверженные депрессиям. Им нельзя навязывать кому-то свои планы, сдаваться, а за все в жизни приходится бороться. Неудачи они воспринимают близко к сердцу, но в любом случае должны пробовать добиться успеха в запланированном деле. Их упорство будет вознаграждено по заслугам. Достичь успеха им помогут неординарные способы решения проблем.

Зеленоглазые

Люди с зелеными глазами стремятся к гармонии с самим собой. Они трудолюбивые и много требуют от окружающих. Если окружающие отвечают их идеалам, зеленоглазые люди сделают все ради них. Это своего рода "рыцари". Друзья считают их надежными и верными, а враги ненавидят за твердость и неуступчивость. Из-за недостатка дипломатичности они не добиваются больших высот. Кроме того, они не склонны к амбициям. Из зеленоглазых выходят надежные и верные супруги и хорошие родители.

Карие глаза

Кареглазые обаятельны и умеют нравиться окружающим. В погоне за своей внешней красотой иногда забывают о внутренней. Очень любят себя и считают, что окружающие существуют для исполнения их желаний и капризов. Часто судьба щедро одаривает кареглазых. Им нельзя принимать нежеланные, даже самые дорогие, подарки. Умеют добиваться поставленных целей. В партнеры выбирают себе тех, кто готов идти на жертвы ради их расположения. Ждут от избранника постоянных жертв. Не получая желаемого, легко бросают людей.