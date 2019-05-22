Блогеры показали, как справляться с проблемами

Первые блоги появились еще в начале 1990-х и сначала были текстовыми. YouTube появился всего 11 лет назад, но уже сейчас представить интернет без него сложно. Ежедневно миллиарды людей более чем в 88 странах мира смотрят блоги людей, которые вещают на разные темы. В последние годы стали появляться блогеры, которые не стесняются показывать на видео свои особенности, в том числе физические. Рассказываем о девушках-блогерах, которые доказали, что могут справиться с жизненными трудностями, а также показали, что счастливо жить можно, несмотря на жизненные обстоятельства и болезни.

Карли Северн (Carly Severn)

По словам Карли, она с 19 лет начала терять волосы и на сегодняшний день полностью облысела. На своем канале она рассказывает и показывает, как это замаскировать. Девушка эффектно завязывает платки на голове, рисует брови и клеит ресницы. Также Карли дает советы, как сделать максимально натуральный макияж.

Сания Биполар (Sania Bipolar)

Девушка, которая называет себя Сания, рассказывает в своем видеоблоге на YouTube о том, как жить с аффективным биполярным расстройством (БАР). Как заявила 23-летняя блогерша, она пытается дестигматизировалась этот диагноз. Сания делится способами, как справиться с депрессией, что делать при дереализации и деперсанолизации и как стать матерью с диагнозом БАР.

Ханна Виттон (Hannah Witton)

Эм Форд