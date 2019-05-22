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Блогеры показали, как справляться с проблемами 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: @mypaleskinblog
Первые блоги появились еще в начале 1990-х и сначала были текстовыми. YouTube появился всего 11 лет назад, но уже сейчас представить интернет без него сложно. Ежедневно миллиарды людей более чем в 88 странах мира смотрят блоги людей, которые вещают на разные темы. В последние годы стали появляться блогеры, которые не стесняются показывать на видео свои особенности, в том числе физические. Рассказываем о девушках-блогерах, которые доказали, что могут справиться с жизненными трудностями, а также показали, что счастливо жить можно, несмотря на жизненные обстоятельства и болезни.

Карли Северн (Carly Severn)

По словам Карли, она с 19 лет начала терять волосы и на сегодняшний день полностью облысела. На своем канале она рассказывает и показывает, как это замаскировать. Девушка эффектно завязывает платки на голове, рисует брови и клеит ресницы. Также Карли дает советы, как сделать максимально натуральный макияж.

Сания Биполар (Sania Bipolar)

Девушка, которая называет себя Сания, рассказывает в своем видеоблоге на YouTube о том, как жить с аффективным биполярным расстройством (БАР). Как заявила 23-летняя блогерша, она пытается дестигматизировалась этот диагноз. Сания делится способами, как справиться с депрессией, что делать при дереализации и деперсанолизации и как стать матерью с диагнозом БАР.

Ханна Виттон (Hannah Witton)

YouTube-блогер Ханна Виттон рассказывает на своем канале обо всем на свете, включая тему близости среди людей с инвалидностью. 26-летняя девушка перенесла операцию на кишечнике и теперь живет со стомой (к животу прикреплен дренажный мешок, в который выделяются продукты жизнедеятельности организма). Ханна рассказывает, как заново полюбить свое тело и публикует фотографии в нижнем белье, на которых видна и стома, и шрамы. Девушка не унывает и живет полной жизнью.

Эм Форд

На YouTube-канале Эм Форд более 1 миллиона подписчиков. Она уже много лет страдает угревой болезнью, что не мешает ей снимать видео про макияж. Эм рассказывает, как замаскировать несовершенства кожи, делится мнением о дорогой и доступной косметике и дает советы, какие средства использовать, а какие — обходить стороной.
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