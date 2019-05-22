Блогеры показали, как справляться с проблемами 

Первые блоги появились еще в начале 1990-х и сначала были текстовыми. YouTube появился всего 11 лет назад, но уже сейчас представить интернет без него сложно. Ежедневно миллиарды людей более чем в 88 странах мира смотрят блоги людей, которые вещают на разные темы. В последние годы стали появляться блогеры, которые не стесняются показывать на видео свои особенности, в том числе физические. Рассказываем о девушках-блогерах, которые доказали, что могут справиться с жизненными трудностями, а также показали, что счастливо жить можно, несмотря на жизненные обстоятельства и болезни.
Карли Северн (Carly Severn)
По словам Карли, она с 19 лет начала терять волосы и на сегодняшний день полностью облысела. На своем канале она рассказывает и показывает, как это замаскировать. Девушка эффектно завязывает платки на голове, рисует брови и клеит ресницы. Также Карли дает советы, как сделать максимально натуральный макияж.
Сания Биполар (Sania Bipolar)
Девушка, которая называет себя Сания, рассказывает в своем видеоблоге на YouTube о том, как жить с аффективным биполярным расстройством (БАР). Как заявила 23-летняя блогерша, она пытается дестигматизировалась этот диагноз. Сания делится способами, как справиться с депрессией, что делать при дереализации и деперсанолизации и как стать матерью с диагнозом БАР.
Ханна Виттон (Hannah Witton)
YouTube-блогер Ханна Виттон рассказывает на своем канале обо всем на свете, включая тему близости среди людей с инвалидностью. 26-летняя девушка перенесла операцию на кишечнике и теперь живет со стомой (к животу прикреплен дренажный мешок, в который выделяются продукты жизнедеятельности организма). Ханна рассказывает, как заново полюбить свое тело и публикует фотографии в нижнем белье, на которых видна и стома, и шрамы. Девушка не унывает и живет полной жизнью.
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Attended the launch of @eveappeal’s #GetLippy campaign this morning! The panel was so interesting & I learned loads about the people working in gynaecological health & the incredible work they’re doing to demystify our bodies & giving people with vulvas & vaginas the knowledge & confidence to communicate issues & KNOW YOUR NORMAL 💕 this stuff is so important for the prevention and treatment of different gynae cancers & other diseases. Go check out @eveappeal & #GetLippy for more info & how to support! 💋💋💋
Эм Форд
На YouTube-канале Эм Форд более 1 миллиона подписчиков. Она уже много лет страдает угревой болезнью, что не мешает ей снимать видео про макияж. Эм рассказывает, как замаскировать несовершенства кожи, делится мнением о дорогой и доступной косметике и дает советы, какие средства использовать, а какие — обходить стороной.