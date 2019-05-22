Почему одиночество вызывает у нас страх

Одиночество — это про каждого. Кого-то оно настигает в кругу любящей семьи, кого-то еще в самом детстве, когда мама задержалась на работе, а кого-то, когда никто не пришел на помощь. Мы все боимся одинокой старости, боимся не найти себе партнера, с которым можно ее встретить. Каждый из нас приходит в этот мир один, один же и уходит, нам никогда не достигнуть максимальной близости ни с кем. Почему же мы боимся одиночества, почему так бежим от него? Почему не можем принять неизбежного?

Что такое одиночество?

Известный американский психиатр Ирвин Ялом страх изоляции (одиночества) считал одним из основных экзистенциальных страхов. Изоляцию он делил на три типа: межличностную, внутриличностную и экзистенциальную.

Межличностная изоляция — изоляция от других индивидуумов. То есть контакту с другим человеком может мешать геолокация, неумение строить социальные контакты, конфликтные чувства по отношению к близости.

Внутличностная изоляция одна из самых сложных для понимания и принятия самой личностью. Она возникает, когда человек подавляет свои собственные желания и чувства. Обычно такое возникает еще в детстве, родители часто навязывают своим детям собственные желания и установки. Это можно наблюдать в таких мелочах как выбор одежды, в какие секции пойти, с кем дружить, и в других куда более серьезных вещах — поступление в ВУЗ, выбор партнера, поиск работы. Когда ребенок вырастает, он уже не понимает, что действительно хочет сам, а что хотят его родители.

Экзистенциальная изоляция связана с самим фактом существования. Это отдельность человека от мира, эту пропасть никак не преодолеть. Осознание смерти заставляет человека в полной мере ощутить свое одиночество.

Почему одиночество вызывает страх?

Наверняка никто бы не согласился на участь «последнего человека на земле». Хотя в этом случае отсутствуют какие-либо ограничения, которые обычно есть в цивилизованном обществе. По идее оставаясь наедине с собой, человек получает полную свободу, но почему-то получив эту свободу, он все равно стремится стать членом группы. И зачастую неважно, какая роль отводится в этом обществе, все равно, главным остается принадлежность к кому-то.

Возможно, тут дело в том, что все мы имеем социализацию, каждый из нас вырос в окружении людей. Другие удовлетворяют не только функцию общения, но и функцию познания, то есть, контактируя с разными личностями, мы лучше понимаем и узнаем себя.

Одиночество в отношениях

Зачастую, после разрыва отношений, спустя какое-то непродолжительное время, человек находит себе нового партнера. Многие люди гонятся лишь за тем, чтобы не остаться «одни». Из-за этого снижается избирательность в партнерах, и связи бывают не всегда приятными. Эта гонка за отношениями может возникать как раз из-за того, что человеку сложно находиться наедине с собой. Он не просто боится одиночества, он боится встречи с самим собой. Как бы парадоксально это не звучало, но многие никогда и не были наедине с собой. Человек, особенно это характерно для России, из родительской семьи сразу же переходит в свою собственную, которую он создал, или же происходят постоянные метания от одних отношений к другим. И тут совершенно нет времени, для того, чтобы побыть одному, подумать о своих переживаниях, порефлексировать. Кому-то просто-напросто страшно увидеть собственную изнанку, а отношения как бы оттеняют то, что прячется внутри. Игра в «прятки» может продолжаться долго, но рано или поздно придется ее прекратить.

Также есть множество стереотипов, связанных с одинокими женщинами. Женщине 30-ти лет «должно» быть стыдно за то, что она одна, осуждение может идти со стороны родственников и коллег. Успехом и женским «счастьем» считается создание семьи и рождение детей. Данный стереотип идет из-за того, что имеется распределение ролей в обществе, и женщине отводится роль «хранительницы очага», девочек так воспитывают в традиционных патриархальных семьях. Но мир меняется, женщины уже имеют возможность выбирать и быть успешными в той области, в которой пожелают. А одиночество в личной жизни всегда поправимо.