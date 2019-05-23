8 веских причин, почему вам стоит задуматься о смене места работы прямо сейчас

Казалось бы, если вас что-то не устраивает в вашей текущей работе, то нужно просто решить проблему, а не сидеть и ждать, пока ситуация достигнет своего пика, когда вы уйдете, громко хлопнув дверью, или вас попросит это сделать ваш босс. Многие люди так и поступают и недоумевает, почему с каждым днем становится все хуже и хуже. Passion.ru пообщался с психологами и менеджерами и выяснил, какие вещи красноречиво указывают на то, что нужно немедленно уволиться и подыскать что-то более подходящее.

Отсутствие перспектив и положительных эмоций

Хорошие перспективы и рост заработной платы, соответственно, являются отличной мотивацией для сотрудников. Однако если вы достаточно долго работаете на одном месте, а карьера, равно как и увеличение оклада, вам не светит, то стоит задуматься, готовы ли вы и дальше оставаться «середничком» или лучше найти другую компанию, где ваши профессиональные качества оценят по достоинству и помогут добиться тех целей, о которых вы всегда мечтали. Эксперты напоминают, что ваше будущее зависит исключительно от вас самих и если вы хотите что-то изменить, то не ждите милостей от судьбы, а берите ситуацию в свои руки и ищите те варианты, которые будут полностью вас устраивать.

Постоянна критика и придирки

Здоровая критика помогает развиваться и расти в профессиональном плане. Однако если вы замечаете, что начальство незаслуженно к вам придирается, регулярно ставя в пример менее одаренных сотрудников, то, скорее всего, вас просто не ценят в данной компании и руководство ищет повод, чтобы от вас избавиться при первом же удобном случае. Так зачем же ждать и портить себе нервы? Сыграйте на опережение и найдите себе что-то более достойное еще до того, как ваш шеф в один прекрасный момент попросит написать заявление по собственному желанию.

Депрессивное состояние от одной только мысли о работе

Если вы впадаете в уныние от одной только мысли, что вам снова придется возвращаться в ваш офис и выполнять работу, которая вам не по душе, то это точно не ваш вариант и нужно поискать что-то более приемлемое. Нельзя заставить себя выполнять что-то через силу, ведь в какой-то момент — это может привести к плачевным результатам. Чтобы не чувствовать себя изможденным и с апатией думать о завтрашнем дне, постарайтесь найти в себе силы изменить ситуацию и откровенно признаться себе (а заодно и шефу), что эта работа не делает вас счастливее, поэтому нет смысла и дальше за нее держаться.

Ненависть коллег, начальства или партнеров

Согласитесь, работать в нервной обстановке, когда атмосфера накалена до предела и одно нечаянное слово может спровоцировать «бунт на корабле» вредно для здоровья. Многие сотрудники, вовремя сбежавшие из подобных организаций, где каждый день происходила «борьба за трон», признавались впоследствии, что ни за какие деньги не согласились бы вернуться в этот кошмар. Ведь нервные клетки, как известно, не восстанавливаются, так зачем же подвергать себя ежедневному стрессу и наживать себе врагов? Подумайте лучше о своем здоровье и о том, чтобы найти такое место, где вас будут ценить и уважать, а не строить козни и доводить до белого каления.

Неконтролируемый страх

Особенно это касается тех сотрудников, которые работают на опасном производстве. Каждый день они опасаются, что с ними может приключиться какая-то беда, что-то может навредить их здоровью и так далее. Это, напоминают психологи, очень вредно для вашего организма, можно, например, доработаться до невротического расстройства. И если вы хотите избежать неприятных последствий и избавиться от ежедневного страха, то задумайтесь о том, чтобы сменить компанию. Или, например, сферу деятельности.

Несоответствие ожиданий и реальности

Наверняка, когда вы приходили работать в эту компанию, в своих самых смелых мечтах вы представляли, как растет ваша должность, а вместе с ней, соответственно, и размер вашей заработной платы. Работодатели тоже зачастую обещают своим сотрудникам радужные перспективы, которые, по сути, не всегда соответствуют действительности. И очень часто, вместо того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, как вам и было обещано изначально, вы изо-дня в день продолжаете заниматься рутинной работой, к которой с завидной регулярностью, добавляются все новые обязанности. И на ваше робкое возмущение, что вообще-то вы так не договаривались, начальник парирует, что он вас не держит и если что-то не устраивает, то можно поискать себе другое место. Некоторые, к слову, так и поступают, а вот большинство людей почему-то опасаются, что на другой работе может быть еще хуже и поэтому продолжают смиренно выполнять все поручения шефа. Эксперты рекомендуют не бояться таких перемен и не ждать, пока вас накроет депрессия или случится профессиональное выгорание.

Неудовлетворение самим процессом или результатами

Понятно, что в большинстве случаев вы надеетесь получить не столько достойную оплату своего труда, но и удовлетворить свои амбиции или даже научиться чему-то новому и это правильно. И если в один прекрасный момент вы понимаете, что занимаетесь абсолютно бесполезным, бесперспективным или нелепым делом, да и результат труда тоже оставляет желать лучшего, то начинайте смело мониторить специализированные сайты в поисках более достойного варианта. Иначе, в какой-то момент вы поймете, что сама мысль о работе у вас вызывает такое отвращение (или неприязнь), что никакая зарплата не способна перечеркнуть этот большой минус и заставить вас заниматься нелюбимым делом.

Сплетни, интриги и панибратство

Психологи напоминают, что ни при каких обстоятельствах не стоит распускать сплетни или ввязываться в интриги. Во-первых, интриганов нигде не любят и избавляются от них при первой же возможности, а во-вторых, мало того, что вас могут уволить, так еще и составят такую рекомендацию, что вы не сможете затем устроиться ни в одно приличное место. К слову, излишнее панибратство на рабочем месте тоже ни к чему хорошему не приводит. Ведь в этом случае вы начинаете закрывать глаза на мелкие (или не очень) промахи человека, а то и вовсе взваливаете часть его обязанностей на себя. Иначе вы поступить не можете, совесть не позволяет. А вот человек начинает этим пользоваться, все больше и больше нагружая вас дополнительной работой. Поэтому, если вы заметили, что атмосфера в коллективе накаляется похлеще «Игры престолов», либо вас начинают использовать другие сотрудники в своих корыстных целях, то бегите оттуда как можно скорее.