Россияне не против высоких зарплат своих жен

Отношение россиян к женщинам, которые хорошо работают и много зарабатывают, выяснили специалисты агентства "Михайлов и партнеры. Аналитика", результаты их исследования приводит "Лента.ру".

В ходе опроса выяснилось, что лишь 32 процента мужчин против того, чтобы женщины зарабатывали больше, чем они. А вот 65%, напротив, поддерживает женщин с высокой зарплатой. При этом 99 процентов россиян считают, что женщины имеют право на образование, 97 процентов согласны с избирательным правом женщин, 94 процентов не против права собственности. В целом за равноправие полов в отношениях высказалось 73 процента россиян, однако 24 процента заметили, что патриархальные устои в российском обществе все еще сильны.

Всего в опросе приняло участие 1792 человека, исследование проводилось по телефону в марте 2019 года.