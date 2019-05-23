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Россияне не против высоких зарплат своих жен 

Рамблер 23 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Отношение россиян к женщинам, которые хорошо работают и много зарабатывают, выяснили специалисты агентства "Михайлов и партнеры. Аналитика", результаты их исследования приводит "Лента.ру".
В ходе опроса выяснилось, что лишь 32 процента мужчин против того, чтобы женщины зарабатывали больше, чем они. А вот 65%, напротив, поддерживает женщин с высокой зарплатой. При этом 99 процентов россиян считают, что женщины имеют право на образование, 97 процентов согласны с избирательным правом женщин, 94 процентов не против права собственности. В целом за равноправие полов в отношениях высказалось 73 процента россиян, однако 24 процента заметили, что патриархальные устои в российском обществе все еще сильны.
Всего в опросе приняло участие 1792 человека, исследование проводилось по телефону в марте 2019 года.
Психология , Lenta.ru
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