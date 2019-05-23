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Ученые: холод мешает женской карьере 

Passion.ru 22 часа назад
Фото: Passion.ru
Фраза «некоторые любят погорячее» обретает новый смысл и теперь может быть применима для организации продуктивной работы в офисе. Оказывается, температура воздуха в помещении напрямую влияет на то, кто в компании будет трудиться лучше — мужчины или женщины.
Новое исследование немецких ученых установило интересный факт: в прохладных помещениях мужчины начинают работать лучше, в то время как производительность женщин наоборот снижается. Но если в помещении становится теплее, женщины могут обойти мужчин по многим показателям, сообщает The New York Times.
Автор исследования — Агне Каяцкайте, исследователь поведенческой экономики в Берлинском центре социальных наук Социологического исследовательского центра в Берлине (WZB).
Исследователи попросили более 500 студентов колледжа проходить тесты в течение часа в помещениях с температурой от +16 до +32 градусов по Цельсию. В прохладе мужчины показывали лучшие результаты, чем женщины. Но когда температура повышалась гендерный разрыв исчезал в математическом тесте, и женщины опережали мужчин в словесном тесте.
Если сравнивать результаты работы женщин при +21 и при +26, то производительность выросла на 30%. Разрыв может быть еще больше, если исследовать влияние температуры в течение всего рабочего дня, а не одного часа, предполагает автор исследования.
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Психология , New York Times
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