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Как понять, что вас хотят загипнотизировать 

Вечерняя Москва 21 час назад
Фото: Вечерняя Москва
285 лет назад родился один из основоположников гипноза Франц Антон Месмер. Гипноз — состояние, до конца не изученное, и вызывает у обывателей страх. Психолог и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту «Вечерки», как понять, что вас хотят загипнотизировать.
— Надо понимать, что если человек хочет вас загипнотизировать, то первым делом он попытается вас расположить. Поэтому первый признак гипнотизера — человек с располагающей внешностью, приятной улыбкой и голосом — ровным, тихим, вкрадчивым, доброжелательным,
— рассказала Абравитова.
Второй признак — это копирование поз. Человек старается повторить то, как вы сидите или стоите, манеру держаться, подстроиться к вашему темпу дыхания, как бы присоединяется к вам. После этого он должен повести вас за собой.
Если речь идет о цыганском гипнозе, то человек будет говорить быстро и неразборчиво, обычно тихо, для того чтобы вы начали прислушиваться к тому, о чем вам говорят. Вы будете пытаться понять, о чем идет речь, и начнете настолько тонко слушать, что практически провалитесь в эту яму внимания, и тут наступит следующая фаза — торможение. Она похожа на то состояние, которое вы испытываете перед засыпанием: уже не так четко контролируются мысли, мыслительный процесс замедляется, поэтому легко оказаться загипнотизированным.
— Если мы имеем дело с эриксоновским гипнозом, то, скорее всего, человеку будут произноситься слова, не вписывающиеся в контекст ситуации, нелепые фразы, не относящиеся к данному моменту, — уточнила Марианна Абравитова. — Делается это для того, чтобы вышибить с поля обычного человеческого восприятия. Когда это происходит, вы впадаете в ступор — так устроен наш мозг. Вам захочется понять, зачем человек это говорит, почему и так далее. И поскольку за этим ничего не стоит, вы опять оказываетесь в яме внимания, когда вас легко можно повести за собой.
Когда человек «подключается», он будет смотреть вам в глаза, с улыбкой, с приятным посылом, но не моргая и не отрывая от вас взгляда. Когда люди спрашивают, как пройти туда-то, у них бегающий взгляд либо они смотрят в ту сторону, куда, на их взгляд, им надо идти. А гипнотизер смотрит прямо на вас.
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