Почти половина россиян считают домашнее насилие частным делом

Как россияне относятся к домашнему насилию, выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством "Михайлов и Партнеры. Аналитика". По мнению большинства, насилие в семье недопустимо, так считают 61% опрошенных и мужчин, и женщин. Тем не менее 47% уверены, что домашнее насилие должно оставаться частным делом, куда не должно вмешиваться ни государство, ни общество. Серьезной проблемой домашнее насилие считают 39% россиян, при этом 31% уверены, что проблему следует решать на государственном уровне, а 29% убеждены, что такие ситуации требуют общественного обсуждения. 39%

Девять процентов мужчин признали, что иногда даже "полезно" ударить жену или ребенка, а десять процентов мужчин убеждены, что принуждение женщины к сексу, если она не хочет, не является насилием.

В опросе, состоявшемся в марте 2019 года, приняли участие 1792 человека из разных регионов России.