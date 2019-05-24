Мать похудела, чтобы не позорить дочь на выпускном

Похудеть можно в любом возрасте, было бы желание. А у 46-летней матери двоих детей желания было выше крыши: ей так хотелось, чтобы дочка ею гордилась!

Многие родители проходят через этот этап в отношениях, когда дети их стесняются. Стыдятся ласки на публике, излишнего внимания. А еще стесняются, когда родители выглядят «не круто». Дочка 46-летней Донны Картер никогда не говорила, что стесняется мамы, но женщине все равно так казалось. Ей хотелось, чтобы дочка на выпускном могла с гордостью сказать: «Вот моя мама». А еще хотелось смотреть на фотографии с выпускного без ужаса — ведь Донна на тот момент весила почти центнер. 99 килограммов 400 граммов, если быть точными.

facebook.com/donna.carter

«Мне было страшно даже просто вставать на весы. Я знала, что будет трудно. Но я твердо решила, что должна справиться», — рассказывает женщина.

46 лет, за плечами две беременности — с таким анамнезом похудеть трудно. А кто-то скажет, что после 35 лет вообще с мечтой о стройности лучше расстаться, все равно ничего не выйдет, возраст не тот. Однако у Донны был лучший мотиватор — ее дочка.

Все фитнес-гуру в один голос говорят, что надо ставить себе достижимые цели. Донна решила, что к выпускному сбросит 12 килограммов. Решила — и принялась за работу.

Первым делом она составила план питания, чтобы не перебирать норму калорий, купила фитнес-браслет, чтобы считать шаги. 10 тысяч в день — столько Донна давненько уже не ходила, а тут взялась.

«Иногда я просто шагала на месте, пока смотрела телевизор. Знаю, это глупо и звучит смешно, но я старалась доказать себе, что у меня все-таки есть сила воли», — говорит она.

Усилия Донна прилагала вроде не чрезмерные, но вес начал ползти вниз. Труднее всего было, конечно, придерживаться плана питания. Оказалось, что частенько она хватала что-то между делом, даже не слишком задумываясь о том, что она ест. Печенье? Отлично. Конфеты? Еще лучше. А теперь пришлось буквально бить себя по рукам, чтобы не съесть лишнего. Лишнего было немало, но она этого просто не замечала, пока не начала считать калории.

«Я ведь ела это все не потому, что голодная. А потому что чего-то хочется», — объясняет Донна. Знакомое чувство, правда?

12 килограммов сползли с Донны даже быстрее, чем она ожидала. От радости, что дело так споро продвигается вперед, женщина записалась в спортзал и принялась заниматься 4 раза в неделю. Пришлось раскошелиться на тренера, но ведь это же вклад в собственное здоровье!

«Я поняла, что моя прежняя одежда мне больше не подходит. Попробовала надеть платье дочки — и сумела в него влезть! Теперь у меня куда больше возможностей, чтобы выработать свой стиль», — радуется Донна.

facebook.com/donna.carter

Еще бы не радоваться. Ведь всего за три месяца она потеряла больше 20 килограммов! На выпускном Донна чувствовала себя прекрасно: уверенно позировала для фото, улыбалась и сияла от гордости за себя и за дочку. К тому же ей сказали, что она слишком молода, чтобы иметь таких взрослых дочерей — старшей 22 года, младшей — 18 лет. Будто вместе с жиром с Донны сполз еще и возраст.

После такого комплимента у Донны будто второе дыхание открылось. Она продолжает соблюдать диету, заниматься спортом. Теперь она весит 75 килограммов — такую цифру и озвучить не стыдно.

«Теперь я знаю, как хочу выглядеть, и уверена, что смогу этого добиться», — говорит Донна.