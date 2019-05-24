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5 умений, которыми должен обладать успешный человек 

Yellmed 20 часов назад
Фото: depositphotos.com
У каждого из нас своя «формула успеха». Но какие качества нужно развить, чтобы стать успешным?
Не стоит свою успешность измерять лишь в денежном эквиваленте. Гораздо важнее набор качеств, которым обладают состоятельные люди, пишет 1001 Совет.
Умение отказать позволяет придерживаться своей точки зрения, не тратить энергию зря и не поддаваться на провокации манипуляторов. Для этого нужно научиться отделять спонтанные решения, принятые под воздействием эмоций, от рациональных. Это поможет сделать правильный выбор.
Наличие собственного мнения о любых ситуациях. Причем можно аргументировать свою точку зрения, опираясь на личный опыт.
Важным критерием является правильное отношение к плохим новостям. Уверенных в себе и успешных людей очень сложно выбить из колеи неприятностями. В случае сложностей такой человек будет искать способ решения проблемы, затем займется своими повседневными обязанностями.
Отсутствие зависти также приведет к успеху. Лучше сравнивать себя не с другими, а с самим собой. Это поможет преодолеть сложности и достичь результата, которым можно будет гордиться.
Успешный человек способен анализировать свои ошибки. Даже если наступит на грабли, которые больно ударят, он воспримет это как опыт. И в будущем вы вряд ли ошибется еще раз.
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