Вы притягиваете не тех мужчин: 5 популярных типажей

Постоянно испытываете проблемы с партнером? Вы просто находите не своего человека. WomanHit.ru расскажет, кого мы чаще всего встречаем

Наверное, нет девушки, которая не сталкивалась с проблемным мужчиной. Это вполне нормально, ведь человека можно узнать только со временем. Но что же делать, если история многократно повторяется? Мы разобрали несколько самых популярных типажей мужчин, на которых чаще всего наталкиваются молодые девушки.

Типаж «Солдат»

Этот мужчина не будет рассыпаться в комплиментах, ему не свойственна многословность, поэтому большую часть своих переживаний и мыслей он держит в себе. С ним можно обсуждать только семейные дела: никаких пустых разговоров о вашей соседке, которую подвозит таинственный поклонник. Мужчину-«солдата» такие вещи не интересуют.

Он отличный работник, да и в домашних мужских вопросах просто незаменим. С таким мужчиной можно смело создавать семью, он будет обеспечивать и вас, и ваших детей, только не погружаться в воспитательный процесс — для него это «темный лес».

На отношения с таким мужчиной можно пойти только если вам необходима семья в традиционном понимании этого слова, это значит, что пора веселья, беззаботности и вашего личного свободного пространства завершена, теперь вы будете женой, матерью — кем угодно, но не «самодостаточной женщиной». Такие отношения изначально строятся на вашем подчинении мужчине. Выбирать вам, согласны ли вы на такую жизнь?

Типаж «Викинг»

Мужчина напорист и не терпит выражения собственного мнения со стороны женщины. Он никогда не будет извиняться, так как в его видении мира есть его мнение и неправильное. С таким мужчиной некомфортно находиться в общественных местах: он может запросто нахамить, будет постоянно ругаться матом, причем ему все равно, кто перед ним — незнакомые люди или ваши родители.

Женщины, которые соглашаются на отношения с таким дикарем, искренне считают, что партнер просто защищается от мира, в душе-то он милый и покладистый. Нет. Это его натура, часть его личности, и с этим ничего нельзя сделать. Даже если случится чудо, и он извинится за свое хамство в ваш адрес, не сомневайтесь — это повторится снова.

Типаж «Середнячок»

Наверное, самый скучный типаж, про таких говорят «ни рыба, ни мясо». При первом знакомстве такой мужчина «берет» своей начитанностью, умением поддержать беседу почти на любую тему, возможно даже у вас схожи интересы.

Однако со временем такая тишь да гладь начинает раздражать. Если вам вдруг захочется сорваться и поехать на выходные в путешествие по Европе, он скажет: «Ты с ума сошла? Мы же всегда к маме ездим». И вам придется сдаться. Или найти более активного партнера. Мужчина-друг хорош только как друг, но не более, а зачем вам строить семью с другом?

Типаж «Питер Пен»

Это очень обаятельные мужчины, с которыми не бывает скучно, однако на второй чаше весов — лень, нежелание брать ответственность, великие идеи, которые никогда не осуществятся, загулы с друзьями и сон до 12 дня.

Если вдруг вам удастся заставить такого мужчину жениться, вы едва ли проведете вместе несколько лет, ведь скоро его внутренний ребенок начнет протестовать против неизбежных изменений, которые следуют после заключения брака. Такой мужчина искренее не понимает, почему нельзя оставить ребенка на кухне на высоком стуле, а самому уйти проходить новый уровень в онлайн-игре. А что, куда маленький ребенок денется? И так будет во всем.

«Вечный мальчик» — отличный партнер на первых курсах в институте, когда хочется беспробудно веселиться, но для взрослой жизни ему еще нужно созреть.

Типаж «Казанова»

Этот мужчина может не обладать идеальными чертами лица и подтянутой фигурой, но от него идет невероятная волна мужской энергии, которая ощущается чуть ли не на физическом уровне. Мужчина об этом знает и часто пользуется своей особенностью.

По характеру мужчина-соблазнитель легкий и гибкий, он быстро подстраивается под настроение женщины и умеет слушать, чем просто сражает наповал многих женщин. Но не обольщайтесь: если вы ему откажете, он ничуть не расстроится, ведь вокруг полно других женщин, которые будут более сговорчивы. «Казанову» не интересуют отношения как таковые, ему важен сам процесс соблазнения, таким образом он подпитывает уверенность в собственной неотразимости.

Роман с таким мужчиной принесет вам радость только в первые месяцы отношений, после чего кто-то из вас начнет терять интерес.