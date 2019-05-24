Какие знаки зодиака известны своей враждой

Признайтесь, иногда люди начинают раздражать без какой-либо адекватной причины.

Овен vs Рыбы

Если все нормальные знаки зодиака всячески пытаются держать себя в руках в понедельник и каждые пять минут отгоняют мысли о суициде в офисном туалете, то Овен в любой день недели бегает, шутки шутит, конкурсы устраивает, советы всем, кто не просил, раздает — вообще, если она не спит, то больше похожа на заряженного энергией (а скорее всего алкоголем) маниакального психа, а не на простого человека. Поэтому встреча с любым аморфным существом, коим время от времени прикидываются Рыбки, может вызвать отрицание, гнев, торг, депрессию и сердечный приступ. В свою очередь, Рыбки готовы нашлепать своим хвостовым плавником по щекам Овна за его беспардонность, когда она в своих грязных кедах, с громким криком: «О-о моя оборона…» вваливается во внутреннюю вселенную Рыб, окропляя все вокруг позитивной энергией. А тут ее хоть чем отмывай, все равно и блестит, и пахнет.

Телец vs Козерог

Неожиданно! Обеих трясет от слов «деньги» и «работа» — и это единственное, что может объединять этих красоток. Но в тот момент, когда Козерожка бешено бьет в рабочем угаре копытцами по клавиатуре, Телец пишет оду о труде, когда первая откладывает очередную зарплату на черный день, вторая спускает ее на лечение себя от меланхолии, друзей от этого недуга и всех других гостей в этом баре. В итоге повышение получит милашка-Телец, а Козерожка — письмо благодарности. И как тут не возненавидеть ближнего своего? Спрашивается, а за что Тельцу ненавидеть парнокопытную работягу? А вы думаете, она хотела эту ответственность, дополнительные часы работы и отчеты в конце каждого месяца? То-то же!

Близнецы vs Скорпион

Скорпиону в принципе без разницы кого ненавидеть, чей мозг кушать и кусочки чьей надежды на светлое будущее из своей пасти выковыривать. Но Близнец — это же целый легион личностей со своими "вкусными" слабостями — месячный запас для Скорпиона. Но даже субличность гопницы Валентины или бомжа Валеры могут впасть в депрессию, утащив за собой весь отряд, если их привязать к стулу и включить «Хатико», либо показать личные переписки годовой давности. Поэтому, дорогие Близнецы, бегите в закат сразу же, как только "запахнет" Скорпионом.

Рак vs Дева

Рак может заставить вас ненавидеть себя за пару секунд, просто сказав о том, что она была готова с себя последнее платье от Dior снять и вам отдать, свободное время тратить, любить и лелеять до конца ваших дней, а вы просто взяли и не поблагодарили ее за стакан воды, которые она своими белыми рученьками ради вас наливала. Не стыдно? — Стыдно не бывает только Девам. Их навыки манипуляции похлеще рачьих будут, а если в этой «битве жертв» добраться до правды, то Дева положит Рака на лопатки в первом же раунде. Мы уверены, что это просто суперсила Дев: уверять всех в своей правоте, даже если она звучит как бред сумасшедшего.

Львица vs Водолей

Как только эти особы появляются в одном помещении, то начинается чума, песчаная буря, апокалипсис — и все это распространяется исключительно на мимо проходящих. Акробатические трюки, стриптиз, кулинарные схватки, песни, танцы, конкурсы — все это ждет обреченных близких. В борьбе за титул «Самая красивая женщина Вселенной» они будут соревноваться насмерть! А победит кто? Правильно, Скорпион, которая выплывет из-за угла, обольстит чужих мужчин и добавит пурген в шампанское соперниц.

Весы vs Стрелец

Настроенные на волну дзен Весы и харизматичные Стрельцы никогда и ни с кем соревноваться, а уж тем более враждовать не будут. Все уже взрослые, мудрые и уравновешенные женщины, которые вместо этого могут за бутылочкой-второй "кьянти" поговорить о Шопене, посмеяться над прошлым:

— Какой статный, бородатый, да еще и в костюмчике! И что, что ты первая увидела? А я первая ногу перед ним подверну, и в твоем бокале дохлый таракан, кстати…