5 причин, почему женщины не умеют прощать

Порой отношения между людьми складываются сложно, так как в жизни бывают белые и черные полосы. Иногда последние не заканчиваются и в результате разрушаются отношения. Виной этому очень часто становится женское неумение прощать.

Рассмотрим основные причины, почему женщины не умеют прощать.

Обидчивы

Представители женского пола никогда не забывают обид, даже старых. Они могут припомнить их при любом удобном случае.

Женщины являются хранилищем обид, которые с годами только накапливаются. Они может и рады от них избавиться, но никак не могут. Эта особенность заложена в них природой.

Если женщины говорят, что простили, то боль от неприятного поступка у них в душе все равно остается и никуда не девается.

Мстительны

Накопленные обиды или воспоминая о том, что когда-то пришлось прощать, у женщин компенсируются чувством мести.

Женщины по своей сути являются довольно мстительными. Иногда они делают это вовсе неосознанно. Дамы могут месяцами или годами вынашивать коварные планы, чтобы потом в самый неподходящий момент нанести удар своему обидчику. При этом их месть будет неожиданной и изощренной.

Злопамятны

Женщины могут забывать сюжеты просмотренных недавно фильмов, купить что-то важное в магазине или как зовут воспитателя ребенка в детском саду. Но обиды они не забудут никогда. Женщины злопамятны.

Дамы могут помнить все гадости в самых мельчайших подробностях, но это никак не связано с желанием унижать и оскорблять своих обидчиков.

Берут все близко к сердцу

Девушки от природы являются чувствительными и ранимыми. Поэтому их обидеть очень просто. А вот справиться с повышенным негативом дамам порой сложно. Они любые плохие поступки, особенно мужские, берут близко к сердцу и сильно переживают по этому поводу. Им сложно бороться с нахлынувшими чувствами и успокоиться. Поэтому у них не получается прощать.

Не терпят предательство

Они любят перед началом отношений устанавливать некие правила, которые соблюдают сами и требуют их выполнения от партнера. Если мужчина нарушает их, то женщина расценивает этот поступок, как предательство, которое простить не сможет.

Женщины умеют обижаться, мстить, злиться, но только не прощать. Для них простить означает тоже самое, что признаться в собственной слабости.