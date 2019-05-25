Культурный шок: как понять и принять жизнь в другой стране — реальные истории людей об эмиграции

Во время путешествий к нам иногда приходит мысль о переезде в другую страну и о том, как было бы здорово круто поменять свою жизнь и оказаться там, где не просто говорят на иностранном языке, но и думают о привычных вещах по-разному. Сегодня эмиграция стала обычным делом, а просто собрать чемодан и уехать уже не кажется таким сложным и страшным.

WMJ.ru пообщался с людьми, у которых уже был подобный опыт, и узнал, к чему нужно быть готовой и что скрывается за радужным фасадом заветных букв ПМЖ.

Юлия Лукьяница

преподаватель русского и итальянского языков

Почти четыре года я живу в прекрасной Италии, где жизнь светится яркими красками, воздух наполнен манящими ароматами пиццы, пасты и кофе, а люди знают толк в dolce vita. Тут везде громко и радостно кричат итальянское Ciao, а в баре рядом с домом знают тебя по имени и всю твою историю. Со временем такое отношение делает добрее и счастливее. Но первые впечатления после переезда в Италию были смешанными.

Столкнувшись с итальянской бюрократией, я была шокирована! Для большинства документов в Италии нужна почтовая марка, за которой необходимо идти в tabaccheria, а потом на почту, чтобы взять талон в очередь. И если удача будет на твоей стороне, то получится сделать все с первого раза.

Было сложно привыкнуть к «итальянскому» графику приема пищи, а его очень важно соблюдать. Не пытайтесь найти открытый ресторан после 14:30! Опоздали? Супермаркет вам в помощь. Если, конечно, найдете открытый. После обеда заведения закрываются до вечера, поэтому следует вовремя подумать и об обеде, и об ужине. Вообще поначалу традиции кажутся странными, люди не такими уж и милыми, работают все из рук вон плохо, говорят быстро и непонятно, да еще и едят по часам! Именно в такие моменты хочется скорее сбежать в родную страну. Но не стоит паниковать и думать, что отныне жизнь будет ужасной. Это просто период привыкания.

Переезд в другую страну считается психологической травмой. Мы больше не входим в доминирующее большинство, и это очень давит на психику. Наши знания и опыт ставятся под сомнение — мы вынуждены подтверждать дипломы, квалификации, сдавать экзамены, а часто учиться заново. Три диплома о высшем образовании из России не так ценны, как один «местный». Но никогда не нужно сдаваться, а продолжать идти к своим целям. Вкус победы ни с чем не сравним.

Пожить в другой стране — это бесценный опыт, меняющий, а точнее расширяющий, мировоззрение. Но если тебе комфортно в твоем доме, в твоей стране и мечты сбываются, зачем куда-то уезжать? Хорошо там, где нас нет. У каждой страны есть плюсы и минусы. Я была во многих местах, но Италия — это мое. Хотя я не была уверена с самого начала, что останусь здесь навсегда, пока не встретила свою любовь. Теперь я точно знаю — я дома. В Италии мир другой, люди здесь живут моментом, они смакуют каждую минуту, запивая обед вином и съедая по мороженому или пицце перед сном. Ну разве это не наслаждение? Итальянцы никуда не бегут, ведь есть только «сейчас» и это «сейчас» нужно запомнить. А если не успел, то всегда есть domani (завтра)…

Ольга Филиппова

преподаватель английского и немецкого языков

Раз в несколько лет во мне просыпается дух авантюризма и желание уехать далеко и надолго. Так, моим первым приключением стала поездка в США. Оно началось уже в аэропорту Денвера. Для меня он был сравним с путешествием на другую планету. Здесь меня поразила реальная готовность помочь не только сотрудников аэропорта, но и обычных прохожих. Было удивительно, откуда я помню и знаю все нужные фразы, а самое главное, что я всех понимаю и они понимают меня.

На несколько месяцев моим домом стал удивительный национальный парк Йеллоустон, деревня Каньон. То ли из-за вращения в молодежной среде, то ли от эйфории пребывания за границей адаптация к новой жизни прошла успешно. В Америке у меня не было ощущения, что я там чужая и не принадлежу к этой культуре.

Еще одной авантюрной затеей оказался Китай, куда я поехала преподавать английский. После прилета и встречи с моим куратором мы отправились к месту работы, которое она мило называла «деревней». Этой «деревней» оказался округ Цицзян, в котором проживает больше миллиона человек. Неплохая такая «деревня», заставленная небоскребами. Там меня ждала обычная государственная школа, 25 классов по 50-60 человек. «Оля, на что ты подписалась», — пронеслось в моей голове. Я даже не представляла, как мне проводить уроки для такого количества учеников, как вести себя перед этой толпой, чего от нее ожидать и как успокаивать детей, совсем не зная китайского.

Однако все мои сомнения были развеяны после первых уроков. Это было наслаждением — чувствовать себя действительно учителем, труд которого ценится, которого действительно слушают и с нетерпением ждут уроков. Для многих учеников я была первым в их жизни иностранцем, от которого можно было узнать о мире за пределами их родины. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты заходишь в класс, и вся дружная «толпа» встает и говорит: Aoerjia laoshi, nihao! («Здравствуйте, учитель Ольга!»). Это приветствие каждый раз заряжало меня энергией.

Конечно, в Китае у меня возникало желание все бросить и уехать, так как порой накатывало одиночество и ощущение, что никогда не станешь своей в этой стране и всегда будешь для них симпатичной иностранкой, которую можно без разрешения фотографировать, подходить и рассматривать в упор без всякого стеснения. Но останавливало меня то, что для многих учеников я была тем, кому они доверяли свои мечты и делились переживаниями по поводу их будущего.

Если подводить итог моей китайской жизни, то плюсов было больше, чем минусов. И все чаще меня посещает мысль о возвращении в эту страну. Раз побывав в Китае, туда хочется возвращаться снова и открывать его новые стороны, удивляться тому, как все быстро меняется, и чувствовать себя причастной к этим изменениям.

Иван Полынин

специалист по международным связям Нарвского колледжа Тартуского университета

Люди часто пишут, что они не могут представить свою жизнь без путешествий. Но не это желание побудило меня к моей первой большой зарубежной поездке. Чувство, которое привело меня на год в Норвегию, было гораздо сильнее. Я хотел погрузиться в неродную культуру, полностью сменить окружающую обстановку, пропитаться чем-то новым и незнакомым. Желание путешествовать не дало бы достаточно мотивации, чтобы уехать из Саратова в Тронхейм, учиться на английском, когда его толком не знаешь, сдавать экзамены, познавать увлекательный мир консервированного тунца и получать бесценный навык командной работы на стройке с веселой словацкой бригадой, которая по-английски не говорит, а по-русски знает только мат.

После «норвежского» опыта какое-то время просто не хотелось останавливаться — я прожил несколько месяцев в Вашингтоне, уехал вместе с женой в Будапешт. Потом мы вместе занимались волонтерством в Израиле и вот сейчас переехали в Эстонию, где я работаю специалистом по международным связям. Эстония сама по себе очень разная.

Город Нарва, где мы сейчас живем, входит в особый регион с русскоязычным населением. Первое впечатление об Эстонии мы получили именно там, и это было состояние легкого диссонанса, когда все вывески и адреса на улице на эстонском, а люди в основном говорят по-русски. В целом же в университетской сфере царит многоязычная среда, когда окружающие говорят на эстонском, русском и английском, иногда одновременно. Мы с женой достаточно быстро освоились, погрузились в местную жизнь. Вхождение в рынок труда тоже было сравнительно легким. В этом плане ближнее зарубежье открылось с неожиданной стороны.

Тоску по России здесь ощущать достаточно сложно, ибо она все время рядом, как в информационном пространстве, так и географически. В соседний Ивангород при желании можно перейти пешком: 10 минут ходьбы по мосту через реку Нарова — и ты уже на родине, а Петербург в трех часах езды.

Мы живем в то время, когда фраза «Где родился, там сгодился» должна быть признана вредным стереотипом. Переезжая в другую страну и живя в ней продолжительное время (хотя бы пару месяцев), ты можешь открыть в самой себе много нового. Это стоит сделать, даже если ты уверена, что нигде, кроме России, жить бы не хотела. А то как же ты сможешь утверждать это, если больше нигде не жила?