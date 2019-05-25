Эмоциональное выгорание: из-за чего мы становимся равнодушны к работе

Эмоциональное выгорание — это явление, которое повсеместно распространено в профессиональной сфере. Человек, живущий в состоянии хронического стресса, со временем становится раздражительным, теряет всякий интерес к тому, что раньше было для него значимым. Как понять, что вы профессионально «выгорели»? Давайте разберемся.

Что такое профессиональное истощение

Синдром эмоционального выгорания (burnout syndrome) — это состояние, которое способно поразить психически здорового человека. Проявляется синдром в виде равнодушного отношения к профессиональной деятельности.

Об этом феномене впервые заговорили в США в 60-х годах прошлого века. Он был обнаружен случайно. В указанное время появились социальные службы, цель которых заключалась в помощи ветеранам вьетнамской войны, инвалидам, безработным и другим людям, которые нуждались в поддержке. Работники служб должны были выслушать, помочь советом, оказать моральную поддержку. Перед тем, как принять на работу сотрудников, проводился тщательный отбор, а затем подготовка специалистов.

Поначалу все было хорошо, но со временем ситуация изменилась: от посетителей стали поступать многочисленные жалобы. Люди были недовольны тем, что сотрудники грубят им, равнодушны к их проблемам.

Можно предположить, что после многочисленных жалоб последовали массовые увольнения. Но это не так. Ученые во главе с Х. Дж. Фрейденбергом провели исследование. Так в 1974 году был обнаружен феномен профессионального истощения. Сам термин «выгорание» появился через два года с подачи Кристины Маслач — американской исследовательницы.

Как проявляется синдром

физические — чувство истощения, головные боли, хроническая усталость, отсутствие аппетита;

психологические — чувство безнадежности и беспомощности, неуверенность в себе, тревожность, раздражительность и т.п. ;

поведенческие — определенные реакции и проявления в действиях. Заподозрить синдром можно не только по плохому настроению работника. Уже упомянутая Кристина Маслач в 1978 году выполнила разделение всех симптомов выгорания на три группы:

Предпосылкой эмоционального выгорания становятся, как ни странно, следующие симптомы: приподнятое настроение;

желание полностью отдаться делу;

эйфория.

Со временем все меняется. Человеку становится сложно выполнять свою работу, он начинает чувствовать постоянную усталость, имеется неудовлетворенность от своей профессии. Те, кто работает с людьми, начинают ощущать либо свое всемогущество, либо, наоборот, хотят максимально дистанцироваться от людей.

Почему развивается синдром

Основные причины выгорания: недооценка профессиональных качеств работника;

однообразие деятельности;

постоянные стрессы;

критика сотрудника;

неуверенность в своих профессиональных навыках и пр.

«Выгорание» — это, фактически, определенный лимит возможностей. Если нервная система человека вынуждена работать сверх своих сил, она начинает реагировать на это соответствующими симптомами.

Кто входит в зону риска

Х. Дж. Фрейденберг указал на то, что чаще всего подвержены эмоциональному выгоранию люди мягкие, гуманные, склонные к сопереживанию и эмпатии. Одновременно с этим они могут быть слишком увлекаемыми, эмоционально нестабильными, легко соглашаться с мнением других людей.

Бойко выделяет и другие черты таких людей: излишнее переживание, эмоциональная холодность.

В зоне риска находятся работники тех профессий, которые предполагают ежедневное многочисленное количество социальных контактов с разными людьми: медсестры, фельдшеры скорой помощи, учителя, психологи, работники правоохранительных органов

Еще одна категория, подверженная синдрому профессионального выгорания — люди, испытывающие сильные эмоциональные нагрузки. К ним можно отнести писателей, актеров, режиссеров, художников и прочих представителей творческих профессий.

Тот, кто ощущает свою ненужность, может испытать на себе все проявления синдрома. Это злоупотребляющие алкоголем (и другими веществами, меняющими сознание) личности, и даже домохозяйки.

Что делать