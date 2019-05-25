Эмоциональное выгорание — это явление, которое повсеместно распространено в профессиональной сфере. Человек, живущий в состоянии хронического стресса, со временем становится раздражительным, теряет всякий интерес к тому, что раньше было для него значимым. Как понять, что вы профессионально «выгорели»? Давайте разберемся.
Что такое профессиональное истощение
Синдром эмоционального выгорания (burnout syndrome) — это состояние, которое способно поразить психически здорового человека. Проявляется синдром в виде равнодушного отношения к профессиональной деятельности.
Об этом феномене впервые заговорили в США в 60-х годах прошлого века. Он был обнаружен случайно. В указанное время появились социальные службы, цель которых заключалась в помощи ветеранам вьетнамской войны, инвалидам, безработным и другим людям, которые нуждались в поддержке. Работники служб должны были выслушать, помочь советом, оказать моральную поддержку. Перед тем, как принять на работу сотрудников, проводился тщательный отбор, а затем подготовка специалистов.
Поначалу все было хорошо, но со временем ситуация изменилась: от посетителей стали поступать многочисленные жалобы. Люди были недовольны тем, что сотрудники грубят им, равнодушны к их проблемам.
Можно предположить, что после многочисленных жалоб последовали массовые увольнения. Но это не так. Ученые во главе с Х. Дж. Фрейденбергом провели исследование. Так в 1974 году был обнаружен феномен профессионального истощения. Сам термин «выгорание» появился через два года с подачи Кристины Маслач — американской исследовательницы.
Как проявляется синдром
Заподозрить синдром можно не только по плохому настроению работника. Уже упомянутая Кристина Маслач в 1978 году выполнила разделение всех симптомов выгорания на три группы:
- физические — чувство истощения, головные боли, хроническая усталость, отсутствие аппетита;
- психологические — чувство безнадежности и беспомощности, неуверенность в себе, тревожность, раздражительность и т.п. ;
- поведенческие — определенные реакции и проявления в действиях.
Предпосылкой эмоционального выгорания становятся, как ни странно, следующие симптомы:
- приподнятое настроение;
- желание полностью отдаться делу;
- эйфория.
Со временем все меняется. Человеку становится сложно выполнять свою работу, он начинает чувствовать постоянную усталость, имеется неудовлетворенность от своей профессии. Те, кто работает с людьми, начинают ощущать либо свое всемогущество, либо, наоборот, хотят максимально дистанцироваться от людей.
Почему развивается синдром
Основные причины выгорания:
- недооценка профессиональных качеств работника;
- однообразие деятельности;
- постоянные стрессы;
- критика сотрудника;
- неуверенность в своих профессиональных навыках и пр.
«Выгорание» — это, фактически, определенный лимит возможностей. Если нервная система человека вынуждена работать сверх своих сил, она начинает реагировать на это соответствующими симптомами.
Кто входит в зону риска
Х. Дж. Фрейденберг указал на то, что чаще всего подвержены эмоциональному выгоранию люди мягкие, гуманные, склонные к сопереживанию и эмпатии. Одновременно с этим они могут быть слишком увлекаемыми, эмоционально нестабильными, легко соглашаться с мнением других людей.
Бойко выделяет и другие черты таких людей: излишнее переживание, эмоциональная холодность.
В зоне риска находятся работники тех профессий, которые предполагают ежедневное многочисленное количество социальных контактов с разными людьми: медсестры, фельдшеры скорой помощи, учителя, психологи, работники правоохранительных органов.
Еще одна категория, подверженная синдрому профессионального выгорания — люди, испытывающие сильные эмоциональные нагрузки. К ним можно отнести писателей, актеров, режиссеров, художников и прочих представителей творческих профессий.
Тот, кто ощущает свою ненужность, может испытать на себе все проявления синдрома. Это злоупотребляющие алкоголем (и другими веществами, меняющими сознание) личности, и даже домохозяйки.
Что делать
Следует помнить, что эмоциональное выгорание — это состояние психически здорового человека. Есть несколько способов, которые могут вернуть личности хорошее самочувствие:
- Постоянно обучаться новому. Например, участие в семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации помогут подняться на новую профессиональную и личностную ступень.
- Не бойтесь перемен в жизни. Встряхнуться от эмоционального застоя поможет смена образа, профессии или даже места жительства. Правда, следует стараться, чтобы все изменения были максимально положительными.
- Обеспечьте себе комфорт на рабочем месте, постарайтесь, чтобы оно было удобным и приятным для вас. Не забывайте делать приятное для себя, и тогда риск профессионального выгорания будет сведен к минимуму.