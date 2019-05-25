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Почему нельзя спать на двух подушках 

Рамблер 18 часов назад
Фото: depositphotos.com
Казалось бы, чем больше подушек, тем удобнее. Но если верить народным приметам, спать все-таки стоит на одной единственной. Разбираемся, почему так произошло, причин, как обычно, несколько.
Вообще-то спать на двух подушках не рекомендуют и врачи, особенно если положить их одну на другую. В таком положении нарушается нормальное положение позвоночника, в результате затрудняется кровообращение и накапливаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Согласно народным поверьям, если одинокий человек спит на двух подушках, то найти ему свою любовь будет очень сложно. Причем эта примета работает и в том случае, если вторая подушка просто лежит рядом. Объяснение простое: мироздание видит, что место рядом со спящим уже занято, и не спешит помогать в поисках своей половинки.
Но даже тем, кто в паре, лучше не спать на двух подушках. Такой сон может грозить скорым распадом брака. При этом если один из супругов находится в отъезде, его подушку следует убирать с кровати.
Маленьким детям тоже не нужно класть вторую подушку в кроватку, считается, что его душа может случайно перепутать, выйти из тела и не вернуться утром.
Наверняка у этих примет есть и рациональное объяснение, например, раньше подушки набивали пером и пухом, это благоприятная среда для постельных клещей и других организмов. Поэтому для здоровья человека благоприятнее, если подушек будет не больше, чем ему необходимо.
Женский форум1
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