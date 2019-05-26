Можно ли носить вещи больных или умерших

Многих этот вопрос ставит в тупик: как поступить с вещами тяжело больных или покинувших этот мир родных и близких — носить, отдать нуждающимся или выбросить и никогда не вспоминать о них.

Вокруг болезней и смерти всегда ходит множество суеверий, часто это единственное, что остается на память о человеке. Некоторые люди убеждены, что такие вещи обладают "негативной энергетикой" и в доме их лучше не держать.

Согласно христианским обычаям, вещи умерших всегда было принято раздавать тем, кому они действительно нужны, и никто не считал, что они могут принести какой-то вред.

Психологи уверяют, что вещи не могут обладать "магическими" свойствами, пока сам человек не наделит их таковыми. Если женщина считает, что серьги умершей прабабушки приносят ей удачу, то они действительно будут работать как талисман.

Единственное исключение стоит сделать для вещей, которые принадлежали людям, перенесшим тяжелые инфекционные и другие заразные заболевания. Такие вещи лучше не носить и не держать в доме, чтобы избежать возможных болезней.

Кстати, в некоторых случаях психотерапевты рекомендуют не держать на виду вещи умершего человека, если это вызывает слишком тяжелые воспоминания. По крайней мере, до того времени пока боль утраты не станет слабее.