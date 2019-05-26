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Ученые назвали главные причины супружеских измен 

runews24.ru 30 минут назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты одного из британских университетов пришли к выводу, что главных причин супружеских измен всего две. Первая — недостаточное количество секса между партнерами, вторая — недостаточная эмоциональная поддержка возлюбленных.
Что касается последнего, то, как считают психологи, один из партнеров хочет от отношений большего, тогда как второй, удовлетворенный положением дел, не оказывает поддержку своей второй половине и умывает руки от поисков компромисса.
Из-за этого между партнерами остывает и сексуальное желание. Изменивший человек не чувствует за собой вины и начинает считать, что подобный способ удовлетворения своих потребностей — приемлемый и разумный. Нередко изменяющий сожалеет о состоявшемся браке, который его не устраивает, и полагает, что имент полное право на «отдушину» в виде измены.
Фото: из открытых источников
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