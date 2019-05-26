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Как пережить измену и построить новую жизнь 

WDay.ru 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Опытный психолог — подробно о том, как справиться с предательством любимого человека.
Да, гнев, обиду, разочарование не так легко притушить, но это вполне вам по силам. Мы реагируем так, будто измена происходит в эту секунду и надо что-то делать, а мы теряемся. А на самом деле все происходило задолго до того, как вы узнали об измене. Вот и отодвиньте от себя эмоции в прошлое. Теперь это данность, которая не требует быстрой реакции. Не надо спешить, надо взять паузу. Вам предстоит принять решение, которое определит всю вашу дальнейшую жизнь: уйти/выгнать или оставить/остаться.

Техника прощения

После измены партнера самое главное — сохранить себя. Для этого нужно измену простить вне зависимости от того, собираетесь вы расстаться или продолжить отношения. Простить — это значит обезвредить тот яд, который в вас влила измена, чтобы в дальнейшем он не разъедал душу и ваши отношения — новые или старые.
Итак…
Надо осознать, какую пользу для вас и вашего развития дает эта ситуация. Возможно, это испытание предусмотрено для вас свыше. Пройдя испытание достойно, получаете большой психологический бонус.
Воздержитесь от брани в адрес «изменщика». Да, он вас сильно обидел. Но вы смогли извлечь из этого важный урок. Теперь это ваш новый опыт, ваша новая сила.
Ответственность в отношениях распределяется поровну — 50/50. Вы выйдете из ситуации победительницей, если поймете, что делали в отношениях не так.
Рассматривайте ситуацию как корректировку жизненного курса. Путь к настоящей себе долог и не всегда прямой.
Постарайтесь почувствовать благодарность. Да, урок был горький, но он сделал вас мудрее, опытнее, раскрыл ваш потенциал, вы стали более стойкой и уверенной в себе. Благодарность стирает в душе боль и обиду, возвращает любовь к себе.
Прощение измены совершенно не означает, что вы согласны мириться с ними в будущем. Просто теперь вы сможете установить в отношениях новые правила или выйти из них, сохранив себя.

Стратегия построения счастливых отношений

C холодной головой и ощущением новой силы вы принимаете решение: продолжать ли прежние отношения или начинать строить новые. Но тут же возникает вопрос на миллион: как поддерживать интерес и желание вашего мужчины, чтобы об изменах не могло быть и речи?

Мужчины по природе — завоеватели

Дайте ему возможность побороться за вас. Энергия, приключения, неожиданности — вот то, что будет держать его в тонусе внутри ваших отношений, а не где-то и с кем-то. Поэтому всегда отстаивайте свои интересы, отдавайте им приоритет. Если вы всегда доступны, согласны, зависимы от его внимания и поощрения, интерес угаснет, а внимание переключится на новый объект завоевания.

Покажите мужчине, что вы его любите и поддерживаете

Но не превращайте свою любовь в тяжкий для него груз, не душите советами и контролем. Он не должен чувствовать себя на коротком поводке. Свобода нужна не только ему, но и вам. Полноценные отношения всегда строятся по принципу:
«Я могу без тебя, но хочу с тобой».

Станьте разной

Не обязательно всегда быть послушной и сладкой девочкой. Проявляйте не только мягкость и бесконфликтность, иногда надо показать, что вы можете быть твердой, даже жесткой. Чтобы он никогда не был уверен в вашей реакции и действиях в ответ на какое-либо событие. Сладкое — это десерт, а силу и энергию нам дают совсем другие продукты.
У слова «измена» есть однокоренные слова: «замена», «изменить», «смена» и т. д. Изменить партнера и отношения или заменить их — решать вам. Любите себя и наслаждайтесь жизнью.
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