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О чем на самом деле мечтают женщины 

Рамблер 3 часа назад
Фото: кадр из сериала "Странные дела"
Женщины мечтают о комплиментах, красивой фигуре, детях и достойном мужчине, так считается. Об этом пишут в глянцевых журналах и говорят по телевизору, но так ли это на самом деле? В частных блогах и на "только женских" форумах девушки обмениваются своими мечтами, и эти мечты не ограничиваются кухней, киндером и "надежным плечом".

Путешествия

Чаще всего современные девушки мечтают о путешествиях. У каждой есть свой список мест, где она обязательно хочет побывать. Статистика показывает, что, несмотря на то, что в среднем доходы женщин в России ниже мужских примерно на 18%, путешествуют девушки охотней. Даже в семейных парах именно "прекрасная половина" чаще выступает инициатором поездки.

Прыжок с парашютом

Неожиданно часто в список того, что девушки мечтают совершить в будущем, они включают такие вещи, как прыжок с парашютом или банджи-джаминг. Но прежде, чем дарить любимой сертификат на прыжок с парашютом, лучше убедиться, что она не хочет оставить эту мечту мечтой.

Романтическая страсть

В глубине души каждой женщины живет мечта о романтическом любви и связанных с ней сильных эмоциях. Даже если в реальную встречу с "высоким черноволосым красавцем" женщина не верит, мечтать-то ей никто не запретит. Поэтому романтические книжки в мягких обложках так хорошо продаются. Главное качество всех героев таких книг, начиная от Ретта Батлера из "Унесенных ветром" до любого героя "мыльных опер" — неординарный ум, страстность и порядочность. А также богатство.

Сверхспособности

Большинство мужчин даже не догадывается, как часто девушки мечтают о том, что обычно принято ассоциировать с фантазиями мальчишек-дошкольников. "Хотела бы я, когда у меня плохое настроение, превращаться в летучую мышь и наворачивать круги вокруг дома под песни "Депеш мод" в наушниках", — пишут женщины на форумах. Девушки мечтают иметь меч как у джедаев, мантию-невидимку как у Гарри Поттера и быть бессмертными, как вампиры из "Сумерек".

Красивая фигура без усилий

Конечно, о красивой фигуре девушки тоже мечтают, хотя не так страстно и часто, как о путешествиях. Ведь почти любой человек может иметь красивую фигуру, если приложит для этого достаточно усилий, так что о чем тут мечтать? Разве что вот… "Мечтаю, чтобы кто-нибудь отнес мое тело на фитнес и потренировал там, пока я читаю" — пост от девушки, высказавшей такую мечту, получил множество перепостов на Фейсбуке. В комментариях девушки уточняли: "а также пока я ем".

Богатство

Без денег половину желаемого невозможно воплотить, поэтому мечтать о внезапно свалившемся на голову богатстве девочки, существа одновременно самые романтические и самые рациональные на свете, начинают довольно рано. Конечно, большинство женщин понимает, что "внезапно" богатство не случает, но кто из нас не надеялся выиграть миллион в лотерею, случайно подобрав на улице лотерейный билет?
Женский форум
Психология , Гарри Поттер , Depeche Mode
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