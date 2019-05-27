О чем на самом деле мечтают женщины

Женщины мечтают о комплиментах, красивой фигуре, детях и достойном мужчине, так считается. Об этом пишут в глянцевых журналах и говорят по телевизору, но так ли это на самом деле? В частных блогах и на "только женских" форумах девушки обмениваются своими мечтами, и эти мечты не ограничиваются кухней, киндером и "надежным плечом".

Путешествия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Loutchinina (@loutchinina) 27 Июн 2016 в 6:32 PDT Чаще всего современные девушки мечтают о путешествиях. У каждой есть свой список мест, где она обязательно хочет побывать. Статистика показывает, что, несмотря на то, что в среднем доходы женщин в России ниже мужских примерно на 18%, путешествуют девушки охотней. Даже в семейных парах именно "прекрасная половина" чаще выступает инициатором поездки.

Прыжок с парашютом

Неожиданно часто в список того, что девушки мечтают совершить в будущем, они включают такие вещи, как прыжок с парашютом или банджи-джаминг. Но прежде, чем дарить любимой сертификат на прыжок с парашютом, лучше убедиться, что она не хочет оставить эту мечту мечтой.

Романтическая страсть

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⏳ (@_kino_book_) 22 Апр 2019 в 7:12 PDT В глубине души каждой женщины живет мечта о романтическом любви и связанных с ней сильных эмоциях. Даже если в реальную встречу с "высоким черноволосым красавцем" женщина не верит, мечтать-то ей никто не запретит. Поэтому романтические книжки в мягких обложках так хорошо продаются. Главное качество всех героев таких книг, начиная от Ретта Батлера из "Унесенных ветром" до любого героя "мыльных опер" — неординарный ум, страстность и порядочность. А также богатство.

Сверхспособности

Красивая фигура без усилий

Конечно, о красивой фигуре девушки тоже мечтают, хотя не так страстно и часто, как о путешествиях. Ведь почти любой человек может иметь красивую фигуру, если приложит для этого достаточно усилий, так что о чем тут мечтать? Разве что вот… "Мечтаю, чтобы кто-нибудь отнес мое тело на фитнес и потренировал там, пока я читаю" — пост от девушки, высказавшей такую мечту, получил множество перепостов на Фейсбуке. В комментариях девушки уточняли: "а также пока я ем".

Богатство

Без денег половину желаемого невозможно воплотить, поэтому мечтать о внезапно свалившемся на голову богатстве девочки, существа одновременно самые романтические и самые рациональные на свете, начинают довольно рано. Конечно, большинство женщин понимает, что "внезапно" богатство не случает, но кто из нас не надеялся выиграть миллион в лотерею, случайно подобрав на улице лотерейный билет?