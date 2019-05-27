Дочь миллионера стала бездомной, чтобы понять, каково это — быть бедным

21-летняя Изабелла Джеймс из Лондона является дочерью миллионера, учится в магистратуре по специальности «психология бизнеса» и ведет активную жизнь. Кроме учебы в университете, девушка подрабатывает в качестве охотника за талантами.

Будучи дочерью богатого человека, Изабелла не считает себя избалованной. Она знает, что смогла бы заработать на жизнь сама, оказавшись на улице без средств к существованию.

Изабелла была уверена, что люди, живущие на улице и не имеющие денег, просто не стараются их заработать. Она считает, что всему виной человеческая лень и нежелание трудиться. Именно поэтому находясь на шоу «Богатые дети становятся бездомными» дочь миллионера решила доказать, что сможет прокормить себя, не надеясь ни на кого. Изабелла решила, что не будет попрошайничать, ведь это унизительно.

В первый же день шоу у Изабеллы забрали документы, деньги, средства ухода за собой и отправили на одну из самых неблагополучных улиц Лондона. Первым делом девушка пробовала собирать банки и бутылки и сдавать их обратно в магазин. Но, потратив на это много времени и сил, она смогла заработать лишь считанные гроши. В автосервисе Изабелле отказали в работе мойщицей из-за отсутствия документов. А первую ночь девушке пришлось спать в спальном мешке на картонной коробке.

На следующий день Изабелла пришла в отчаяние. Она стала попрошайничать, несмотря на то, что ранее считала это унизительным, и это принесло ей хоть какие-то деньги. На улице Изабелла познакомилась с бездомной девушкой, и та рассказала о настоящем выживании на улице.

На третий день Изабелла в корне изменила свое мнение о бездомных людях. Она испытала, что значит попрошайничать, есть бесплатные завтраки в церкви и спать на картонках.

После шоу Изабелла попыталась помочь бездомным людям. Девушка написала в правительство с просьбой упростить законодательство по отношению к бедным. Она написала, что без документов устроиться на работу невозможно, поэтому необходимо создать условия, чтобы даже в очень сложной жизненной ситуации можно было начать зарабатывать.