Полный дом мусора: британка-барахольщица превратила свою квартиру в помойку

47-летняя жительница Британии Салли собственными руками превратила свою квартиру в свалку. Женщина собрала в помещении столько мусора, что квартира стала напоминать помойку. Салли и ее кошка живут среди бутылок с мочой, грязной посуды и личинок.

Из-за мусора женщина не могла пробраться к туалету — поэтому стала справлять нужду в бутылки. Ее квартира на 18 этаже стала не просто помойкой — она превратилась в рассадник опасных бактерий.

По словам Салли, бардак появился после смерти ее матери. Тогда женщине пришлось ухаживать за своим больным отцом.

Самое страшное, что женщине в таком помещении жить комфортно. Она не только не может самостоятельно выбросить хлам, но и не хочет, чтобы ей помогали. И это несмотря на то, что насекомые ползают прямо по хозяйке, а в своей спальне она не спит уже 13 лет.

Салли ест и готовит прямо в кровати — потому что на кухне это делать невозможно. Спит женщина там же, среди остатков еды.

Салли решили помочь специалисты из британского реалити-шоу «Барахольщики»

Специалисты, прибывшие на место, были шокированы увиденным. Они не думали, что ситуация настолько ужасна.

Несмотря на запущенный случай, профессионалы справились со своей задачей. Всего за четыре дня они вынесли из квартиры тонну мусора.

Сначала Салли не хотела принимать их помощь, но когда в квартире стало чисто, женщина заплакала от счастья. Она пообещала, что будет соблюдать порядок в доме и не повторит прошлых ошибок.