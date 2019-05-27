Три чувства, которые мешают начать зарабатывать

Каждый человек знает, что отсутствие денег портит настроение. Но оказывается, наши эмоции и убеждения по поводу финансового благополучия так же напрямую на него влияют. По словам психологов, есть три важных чувства, которые замедляют приток денежных средств в нашу жизнь: стыд, страх и злость.

Страх

Многим страшно потерять деньги и стать нищим. Кто-то боится, что деньги отберут. А кто-то — что вместе с деньгами придут какие-то проблемы и трудности. Иные — что за большие деньги придется чем-то заплатить: начнутся несчастьем, испортится здоровье и т.д. Многим страшно столкнуться с завистью, одиночеством, жадностью других людей.

Стыд

Многим стыдно говорить о деньгах, изучить способы их притока. У кого-то возникает стыд показаться жадным или зарабатывать на других. Стыдно просить повышения. Стыдно получать больше, когда дети в Африке голодают. И конечно, стыдно принимать деньги в качестве подарка.

Злость

Она может возникнуть из-за того, что кто-то получает больше или имеет больше, чем вы. Появляется идея: у него получается, а у меня нет. Злость бывает от того, что кто-то имеет финансовое благополучие с рождения, а вам приходится добывать все колоссальным трудом. Что какие-то знания от вас скрывают, не обучают и не объясняют. Что вам что-то недодали или что-то должны. Часто женщины злятся на мужчин за то, что те мало зарабатывают. ⠀

Что делать?

Всех эти чувства, по словам специалистов, отталкивают от вас денежные потоки и финансовый рост.

Но от этих чувств не надо избавляться! Их просто надо у себя обнаружить и контролировать. Этого шага будет достаточно, чтобы затормозить разрушительное действие.

Если вы не осознаете, что какое-то из этих чувств управляет вами, — плохо. Как только вы научитесь его замечать, то начнете и им управлять. А значит, начнется ваш финансовый рост.