7 необычных вопросов от HR-менеджеров, которые помогут выявить ваши способности

Если вы до сих пор думали, что собеседование — скучная и бесперспективная процедура, то мы спешим вас уверить, что это не совсем так.

В последнее время многие крупные компании предпочитают подходить к процессу творчески, пытаясь своими неожиданными вопросами вывести соискателя из зоны комфорта и посмотреть, как он себя поведет в той или иной ситуации.

Passion.ru собрал несколько самых странных формулировок, которые когда-либо произносили на встрече HR-менеджеры.

«Какое ваше качество приводит в восторг ваших близких? А какое — раздражает?»

Тут, разумеется, потенциальный работодатель не пытается сыграть на вашей сентиментальности и выяснить все ваши семейные тайны, скорее ему важно понять, как вы ведете себя в так сказать неформальной обстановке. Когда вам не нужно напрягаться, вспоминая, не забыли ли вы какие-нибудь профессиональные термины от волнения и не перепутали ли все свои обязанности на последнем месте работы, вы расслабляетесь и можете спокойно рассказать о себе и о своих сильных качествах. Именно эту презентацию и будет оценивать HR-менеджер.

«Можете назвать слово, которое характеризует вас в полной мере?»

Казалось бы, как можно описать себя (свой характер, привычки, способности) одним словом? Однако подобное упражнение поможет лучше узнать вас, понять, какого вы о себе мнения, оптимистично ли смотрите на жизнь или нет, готовы ли к критике или предпочитаете полагаться только на собственное мнение. Потренируйтесь, возможно вы тоже найдете емкое слово, которое в полной мере будет отражать ваш характер, вашу сущность.

«Можете назвать слово, которое характеризует вас в полной мере?»

Казалось бы, как можно описать себя (свой характер, привычки, способности) одним словом? Однако подобное упражнение поможет лучше узнать вас, понять, какого вы о себе мнения, оптимистично ли смотрите на жизнь или нет, готовы ли к критике или предпочитаете полагаться только на собственное мнение. Потренируйтесь, возможно вы тоже найдете емкое слово, которое в полной мере будет отражать ваш характер, вашу сущность.

«Как вы думаете, с каким животным вы ассоциируетесь?»

Еще один, казалось бы, простой вопрос, который требует от вас максимальной собранности и креативности. К тому же, исходя из того, какое животное вы выберете, будет указывать на ваши сильные и слабые стороны (например, лев или тигр укажет на ваш волевой характер, лидерские качества и на стремление добиваться своих целей любым путем, а вот панда, напротив, расскажет о вашей не конфликтности, мягкости и не желании брать на себя ответственность).

«Если бы вас попросили добавить что-то в ваше резюме, чтобы вы дописали?»

Если до этого соискатель держался весьма настороженно, обдумывая, как бы не провалить эту встречу, то подобный вопрос является для него некой «передышкой», когда можно отвечать не заученный текст, а дать волю своим эмоциям. Обычно в такие моменты человек раскрывает свой творческий потенциал — он начинает с жаром рассказывать о том, что мог бы еще указать в резюме, но посчитал, что это будет не совсем уместно. Именно в это время и можно увидеть, что он на самом деле представляет из себя и что именно его вдохновляет.

«Если бы наступил конец света, что бы вы сделали в первую очередь?»

Согласитесь, весьма странно услышать нечто подобное во время собеседования, особенно, если вы устраиваетесь в какую-нибудь солидную компанию, где нужно будет соблюдать дресс-код и оттачивать свое мастерство в деловой переписке. Однако именно этот вопрос помогает экспертам выявить ваши логические способности и понять, насколько нестандартно вы умеете справляться с критическими ситуациями. Даже если вам казалось, что это просто бред и зачем размышлять о том, что никогда не произойдет, знайте, что это всего лишь «проверка» ваших суперспособностей.

«Если бы вы знали, что вас никто не поймает, то могли бы украсть у шефа большую сумму денег?»

На самом деле, на данный вопрос нет однозначного ответа. И не важно, пуститесь ли вы в долгие объяснения, почему для вас это неприемлемо, либо честно признаетесь, что соблазн будет настолько велик, что, возможно, вы решитесь на подобный шаг, потенциального работодателя будет скорее интересовать не сам ответ, а ваше поведение и то, насколько честны вы перед самим собой. К тому же, это поможет понять, что можно будет ждать от вас в случае возникновения непредвиденной ситуации и готовы ли вы нести ответственность за свои поступки.