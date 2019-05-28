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Никогда не говорите эти 5 фраз, если извиняетесь 

СОК.медиа 5 часов назад
Фото: pixabay
Часто мы бываем не правы и просим прощения у своих половинок, товарищей, коллег. Казалось бы, ничего сложного, но после разговора сохраняется какая-то напряженная обстановка и обида. Может все дело в том, как именно мы это делаем? Не задумывались ли вы, что есть фразы, которые перечеркивают все наши благие намерения и сводят на нет извинения.

1. Прости, но…

Это самая распространенная фраза, которая подразумевает, что ваши слова не совсем искренние. Вы извиняетесь, но в то же время стараетесь переложить часть вины на собеседника. «Прости, но ты тоже не прав», «прости, что я не помог, но в следующий раз будешь сама решать вопрос», — эти и подобные фразы способны испортить отношения еще больше. «Но» делает ваши извинения фальшивыми.

2. Прости, я не хотел

Эта фраза имеет смысл только тогда, когда вы случайно наступили кому-то на ногу в транспорте или разбили тарелку. В других случаях — хотел. Если бы нет, то не сделал бы то, за что приходится извиняться. Часто этой фразой люди оправдывают свой поступок и лукавят, когда говорят, что не имели плохих намерений. Скорее всего, они сожалеют, что их поймали на горячем.

3. Это последний раз

Говоря эту фразу, виновный смотрит в глаза, и его взгляд вселяет надежду. Кажется, что человек раскаивается и понимает, что он не прав. Но вот проходит время, и ситуация происходит вновь. Он забыл, что обещал? Нет. Просто это шаблонная фраза, которую используют лишь для того, чтобы достичь компромисса. Люди не могут предугадать, что произойдет в будущем, поэтому и обещаниями не должны разбрасываться.

4. Извини, если я виноват

Слово «если» заставляет человека сомневаться в собственных чувствах. Каждое извинение, которое начинается со слов «прости, если…» — это не извинение. Это намек на ранимость и чувствительность собеседника. Этим вы показываете, что сами не понимаете, за что просите прощения, и делаете это только для того, чтобы загладить конфликт.

5. Я уже сто раз извинился, что еще тебе от меня нужно?

Такой фразой можно полностью перечеркнуть извинение, если даже оно было действительно искренним. Иногда не достаточно просто слов, нужно время, чтобы извинить. Нельзя требовать немедленного прощения. Лучше поговорите по душам и будьте терпеливы.
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