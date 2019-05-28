В Сети назвали главные признаки токсичной дружбы

Пользователи сети поделились мыслями о том, какие действия друга сигнализируют о том, что отношения с ним нельзя назвать настоящей дружбой. Об этом они рассказали в треде на Reddit, который набрал около 35 тысяч лайков.

Большинство обратили внимание на то, что чаще всего плохой друг прилагает мало усилий к тому, чтобы общение между ним и другим человеком было равноправным. «Они не считают ваши достижения чем-то важным. А если сами сделали что-то незначительное, все равно думают, что невероятно преуспели», — привел пример пользователь wild0ats.

Юзер moss-fete написал, что в здоровых отношениях никто из людей не должен чувствовать себя ущемленным. «Если вы чувствуете, что вам постоянно приходится отказываться от части вашей личности ради общения с кем-то и проводить с ними время на их условиях, это неправильно», — рассудил он.

Кроме того, если друг склонен настолько часто обижаться, что другой человек начинает этого бояться, последнему стоит задуматься, действительно ли ему нужен такой приятель. Об этом упоминали сразу несколько пользователей, а юзер IaniteThePirate добавил, что плохой друг всегда старается представить себя жертвой. «Всегда оскорбляет тебя, при этом настаивает, что это в шутку, а если отвечаешь ему, обижается», — написал он.

Некоторые комментаторы также отметили, что поведение хорошего друга с вами наедине не будет сильно отличаться от того, как он ведет себя, когда вы в компании. «Он начинает относиться к вам неуважительно, а перед новым другом старается казаться крутым», — описал один из юзеров пример плохого приятеля.

По мнению пользователей, стоит обратить внимание и на то, насколько друг ценит время, которое проводит с вами. «Когда вы ему пишете, он не отвечает, а когда проводите время вместе, он все время в телефоне», — пишет Present Put об еще одном признаке нездоровых отношений. LivLoft сделал вывод, что определить плохую дружбу достаточно просто: после общения с неподходящими вам людьми вы почувствуете себя хуже, чем до общения с ними.