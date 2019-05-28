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Ученые объяснили, как избежать ненужных трат в магазине 

Yellmed 6 часов назад
Фото: Yellmed
В основу исследования легли данные о 294 поездках по супермаркетам, собранные консалтинговой компанией Retail Academics, пишет technology.org.
Часть участников эксперимента осуществляла покупки с использованием мобильных устройств, остальные — без них. С помощью специальных методик слежения эксперты проанализировали, как испытуемые передвигаются по магазину, на что обращают внимание и что покупают.
Было установлено: люди, которые пользовались мобильным телефоном, увеличили расходы на покупку товаров на 41% в сравнении с теми, кто отправился на шоппинг гаджетов.
Покупатели, увлеченные беседой в социальных сетях или звонком, отвлекаются от перечня запланированных расходов. Они начинают медленно передвигаться по магазину, сталкиваться с новыми стеллажами, поэтому в тележку попадает все больше лишних продуктов. При этом каждая секунда, проведенная в телефоне, приравнивается к дополнительно потраченной сумме, эквивалентной 15-30 российским рублям.
Исследователи объясняют это тем, что мозг действует по принципу автопилота при выборе товаров. Однако если подключить к этому процессу телефон, привычный сценарий покупки прерывается — и человек начинает вести себя по-другому.
Чтобы сэкономить и сберечь бюджет, лучше отказаться от мобильного телефона. Но у шоппинга с гаджетом есть и положительная сторона: более длительное путешествие по магазину напомнит покупателю о вещах, о которых он забыл. Кроме того, будет достаточно времени, чтобы подготовить нестандартное меню к ужину.
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