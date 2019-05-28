Что говорит о мужчине «майка-алкоголичка»

Чтобы понять, кто по сути своей ваш мужчина, достаточно взглянуть на то, какую одежду он предпочитает и как ее носит. Одежда говорит о человеке гораздо больше, чем он сам порой думает.

Простая белая майка на лямках без рисунка, хлопковая, дешевая, получила народное звание "майка-алкоголичка" еще во времена СССР. В те годы почти в каждом городском дворе стоял стол с лавками, за которым сидели мужики в таких майках, играя в домино и выпивая. Общий набор соседей по подъезду обязательно включал дядю Мишу или дядю Гришу, годами не вылезавших из такой майки и при этом никогда не просыхающими до конца.

У "майки-алкоголички" плохая репутация и за океаном. В США этот мужской наряд называется "wife-beater", что дословно переводится как "тот, кто бьет жену". Название прилипло, когда в 1947 в Детройте мужчина в такой майке попал на телеэкраны всей страны после того, как до смерти забил супругу.

Если российский мужчина выходит из дома летом в "майке-алкоголичке", это обычно означает одно из двух. Первое — он принадлежит к простому рабочему сословию, так называемым "синим воротничками", они же "великие немытые", по британскому выражению, и сегодня — его выходной день. Он желает провести его максимально расслабленно, он идет за пивом. Если кому не нравится его растянутая майка и обвисшие треники, это их проблема.